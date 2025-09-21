Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα
Σε ένα πολύ ατυχές στατιστικό, τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν από ενόπλους στο Εκουαδόρ ως «παράπλευρες απώλειες» χωρίς φαινομενικά να σχετίζονται με τα συμβάντα ή τις συμμορίες της χώρας.
Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε προχθές Παρασκευή σε επίθεση με χρήση πυροβόλου όπλου στο Εκουαδόρ, γεγονός που αύξησε σε τρεις τους ποδοσφαιριστές που σκοτώθηκαν από την αρχή του μήνα, σύμφωνα με την αστυνομία, την οποία επικαλείται το ΑΠΕ.
Παίκτης της ομάδας 22 de Julio (2η κατηγορία), ο Τζόναθαν Γκονσάλες, 31 ετών, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στην Olimpia της Παραγουάης και στη León του Μεξικού, υπέστη «τραύματα από πυροβόλο όπλο», εξήγησε η αστυνομία. Δεύτερο θύμα, το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη, υπέκυψε καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο.
Η επίθεση διαπράχτηκε σε σπίτι στην παράκτια επαρχία Εσμεράλδας, που συνορεύει με την Κολομβία, πεδίο μάχης ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών. Συνολικά τρεις ποδοσφαιριστές έχασαν τη ζωή τους αυτόν τον μήνα εξαιτίας της βίας του οργανωμένου εγκλήματος.
H αθλητική ιστοσελίδα του Εκουαδόρ Α Βola, έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ακόμα δύο ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν σε άλλο περιστατικό στο Εκουαδόρ
Τη 10η Σεπτεμβρίου, οι Μάικολ Βαλένσια και Λεάντρο Γέπες, παίκτες της ομάδας Exapromo Costa (2η κατηγορία), σκοτώθηκαν σε επίθεση ενόπλων στην παραθαλάσσια πόλη Μάντα (νοτιοδυτικά).
Σύμφωνα με τον σύλλογο, οι ποδοσφαιριστές του ήταν παράπλευρες απώλειες, δεν πιστεύεται πως ήταν στόχος της επίθεσης.
Στον Ισημερινό, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών απογειώθηκε, από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 έφτασε στις 38 το 2024, μετά το τραγικό ρεκόρ του 2023 (47). Η χώρα χαρακτηριζόταν άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις χώρες που καταλαμβάνουν τις πρώτες δυο θέσεις ως προς την παραγωγή κοκαΐνης σε παγκόσμια κλίμακα.
