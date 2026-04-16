«Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τον Φόρεστ της Μπασκόνια» (vids)

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τη Βαλένθια στην Ισπανία είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν του φτάνει μόνο να νικήσει την Εφές στο ΟΑΚΑ για να αποφύγει τη διαδικασία του play in, αλλά και να ηττηθούν Ζαλγκίρις και Ερυθρός Αστέρας από Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης για να μπει στην εξάδα και να περάσει απευθείας στην οκτάδα της Euroleague.

Την ώρα που τα σενάρια για την τελική κατάταξη έχουν κάνει την εμφάνιση τους ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της regular season, οι πράσινοι εμπλέκονται και σε μεταγραφικές φήμες ενόψει καλοκαιριού, αφού στη Σερβία θεωρούν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση γκαρντ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό ο Τι Τζέι Σορτς δεν έχει πείσει στο τριφύλλι και δεν «ψήνεται» και ο ίδιος να κάτσει στην ομάδα, με αποτέλεσμα ήδη να συνδέεται όλο και περισσότερο με τον Παναθηναϊκό ο Τρεντ Φόρεστ.

Συγκεκριμένα, ο Φόρεσε θεωρείται στο εξωτερικό ξανά ως έναν από τους πιο περιζήτητους περιφερειακούς της καλοκαιρινής αγοράς της EuroLeague και τους «πράσινους» να βρίσκονται μέσα στο γκρουπ των ομάδων που τον παρακολουθούν στενά.

Ο Παναθηναϊκός, ο Φόρεστ και ο Σορτς

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπασκόνια βλέπει το όνομά του να ανεβαίνει σταθερά στην αγορά μετά από δύο χρόνια στη Βιτόρια, με την αίσθηση που μεταφέρεται να είναι ότι πλησιάζει η στιγμή για το επόμενο βήμα σε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο περιβάλλον.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ήδη βάλει τον Φόρεστ στη λίστα τους, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, την Μπαρτσελόνα, τη Βαλένθια και τη Φενέρμπαχτσε, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως φαβορί στην κούρσα.

Για τον Παναθηναϊκό, η περίπτωσή του έχει προφανές ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για γκαρντ που έχει όλα τα φόντα να προσφέρει λύσεις τη νέα σεζόν, μετά τις «χαμηλές πτήσεις» του Τι Τζέι Σορτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φόρεστ τη φετινή χρονιά με την Μπασκόνια έχει 10,9 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ μοιράζει 4.5 ασίστ, μαζεύει 2,8 ριμπάουντ και έχει 0,8 κλεψίματα, με τους βαθμούς αξιολόγησης του στη Euroleague να αγγίζουν το 14,8 σε 23:53 λεπτά συμμετοχής.