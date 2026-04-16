Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/4): Δράση με Ολυμπιακό στη Euroleague και ΑΕΚ στο Conference

Φουλ αγωνιστική δράση και την Πέμπτη 16/4, ημέρα κατά την οποία υπάρχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την 1η θέση στην κανονική διάρκεια της Euroleague. Λίγη ώρα αργότερα, στις 22:00, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην προσπάθειά της να ανατρέψει το 0-3 του πρώτου αγώνα και να προκριθεί στην ημιτελική φάση του Conference League.

Φυσικά το μενού περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις σε Conference και Europa League, όπως το Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο, αλλά και στη Euroleague, όπως το Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/4):

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Volley League Γυναικών

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Φράιμπουργκ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ Conference League

21:00 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στρασβούργο – Μάιντς Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Μπράγκα Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο Conference League