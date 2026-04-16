Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/4): Δράση με Ολυμπιακό στη Euroleague και ΑΕΚ στο Conference
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16/4).
- Βροχερός ο καιρός την Πέμπτη – Τι θα γίνει στην Αττική
- Αστυνομικοί ερευνούσαν για ναρκωτικά και βρήκαν χειροβομβίδα επιμελώς κρυμμένη σε κοτέτσι
- Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ στην Τουρκία
- Τραγωδία στον Ισημερινό: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο – Στους 29 οι τραυματίες
Φουλ αγωνιστική δράση και την Πέμπτη 16/4, ημέρα κατά την οποία υπάρχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την 1η θέση στην κανονική διάρκεια της Euroleague. Λίγη ώρα αργότερα, στις 22:00, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην προσπάθειά της να ανατρέψει το 0-3 του πρώτου αγώνα και να προκριθεί στην ημιτελική φάση του Conference League.
Φυσικά το μενού περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις σε Conference και Europa League, όπως το Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο, αλλά και στη Euroleague, όπως το Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/4):
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Volley League Γυναικών
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Φράιμπουργκ Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ Conference League
21:00 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στρασβούργο – Μάιντς Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Μπράγκα Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο Conference League
- Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
- Έρχεται το πρώτο Σούπερ Καπ στη Euroleague – Το φορμάτ και οι πρώτες ομάδες που θα συμμετάσχουν
- Πένθος στον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» ο Γιώργος Γονιός
- Σταθερά πρώτη ελληνική ομάδα στο UEFA ranking ο Ολυμπιακός – Στην κορυφή η Μπάγερν
- Μπέκερ για Τσιτσιπά: «Αναρωτιέμαι πότε θα καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει…»
- Πούσκας-Σανταμαρία: Η ιστορία του Παναθηναϊκού θα είχε γραφτεί διαφορετικά
- «Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τον Φόρεστ της Μπασκόνια» (vids)
- Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Όσκαρ Καρντόζο
