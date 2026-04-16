# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νοιώθεις πάντα ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης; Ίσως πρέπει να σταματήσεις να καταστροφολογείς
Κόσμος 16 Απριλίου 2026, 06:10

Νοιώθεις πάντα ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης; Ίσως πρέπει να σταματήσεις να καταστροφολογείς

Σε καλεί το αφεντικό σου στο γραφείο και αμέσως υποθέτεις πως θα απολυθείς; Τότε ίσως έχεις μία τάση προς την καταστροφολογία

Ο προϊστάμενός σας ζητά να σας δει αργότερα· δεν έχετε λάβει ποτέ αρνητική κριτική, αλλά αυτόματα υποθέτετε ότι πρόκειται να απολυθείτε.

Οι σκέψεις αρχίζουν να στροβιλίζονται καθώς φαντάζεστε τις συνέπειες: σύντομα, θα είστε άνεργος και δεν θα μπορείτε να πληρώσετε το ενοίκιό σας.

Ή, ίσως, όταν ο σύντροφός σας αργεί λίγο να γυρίσει στο σπίτι, φαντάζεστε ένα τρομερό τροχαίο

Σας φαίνονται οικεία αυτά τα μοτίβα; Εδώ είναι όσα πρέπει να ξέρετε για την καταστροφολογία.

Τι είναι η καταστροφολογία;

Η καταστροφολογία είναι μια γνωστική διαστρεύλωση που περιλαμβάνει το να καταλήγεις στο χειρότερο δυνατό συμπέρασμα με τρόπο που είναι δυσανάλογος σε σχέση με την απειλή.

Αν ακολουθείς συστηματικά αυτή τη νοητική πορεία, μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι πάντα σε κατάσταση κρίσης.

Η περιστασιακή καταστροφολογία είναι φυσιολογική.

«Είναι μια πολύ συνηθισμένη γνωστική διαδικασία που περνάμε όλοι», είπε ο Δρ Tom Zaubler, ιδρυτής και ιατρικός διευθυντής της Pegasus Psychiatry Associates στον Guardian. 

Η καταστροφολογία, ή η καταστροφική σκέψη, είναι πιο ακραία από την ανησυχία, αλλά πηγάζει από την ίδια εξελικτική ρίζα.

«Είναι προσαρμοστικό να ανησυχούμε», είπε ο Zaubler.

Δεν θα επιβιώναμε για πολύ αν δεν αισθανόμασταν ποτέ κανένα φόβο.

«Υπήρχε μια εποχή που βγαίναμε έξω για να βρούμε τροφή, και αν ακούγαμε κάτι να θροΐζει στους θάμνους και δεν το παίρναμε στα σοβαρά, αυτό θα ήταν πρόβλημα».

Συχνά, όταν υποθέτουμε το χειρότερο, είναι μια προσπάθεια να προστατεύσουμε τον εαυτό μας.

«Είναι κάτι που κάνουμε για να αμυνθούμε ενάντια σε ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως απειλές ή αρνητικά αποτελέσματα», είπε ο Zaubler, συχνά με στόχο να προστατευτούμε από την «απογοήτευση, την απόρριψη, την εγκατάλειψη, την αποτυχία».

Μερικές φορές, αυτό μαθαίνεται νωρίς στην παιδική ηλικία.

Μπορεί η καταστροφολογία να είναι επιβλαβής;

Ένας άνθρωπος που χρόνια σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διαπιστώσει ότι το «σύστημα ανίχνευσης απειλών του αρχίζει να γίνεται ευαίσθητο σε σχεδόν οτιδήποτε», είπε ο Zaubler.

Αλλά αντί να μας βοηθά, η συνεχής πρόβλεψη τείνει να έχει αντίθετα αποτελέσματα.

Εκτός από το ότι είναι οδυνηρό, με επιπτώσεις στην ψυχική ευεξία με την πάροδο του χρόνου, η συνήθεια της καταστροφικής σκέψης μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τις ευκαιρίες στη ζωή.

«Τελικά, καταλήγει να είναι πολύ αυτοκαταστροφικό», είπε.

Ο Zaubler δίνει το παράδειγμα ενός νεαρού ατόμου που βυθίζεται σε μια σπείρα σκέψεων σχετικά με την πιθανότητα να αποτύχει σε μια εξέταση, προβλέποντας ότι στη συνέχεια θα απορριφθεί από το πανεπιστήμιο και δεν θα καταφέρει ποτέ τίποτα.

Ακολουθώντας αυτή την αλυσίδα σκέψεων, μπορεί να αποφασίσει να μην δώσει την εξέταση. «Γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία», είπε.

Καταστροφολογούμε περισσότερο σε περιόδους αβεβαιότητας;

Η αβεβαιότητα – είτε στην οικονομία, στην αγορά εργασίας είτε στη γεωπολιτική – γεννά αβεβαιότητα, και η αδυναμία να ανεχτούμε την αβεβαιότητα είναι κεντρική στην καταστροφολογία.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας μάθαμε ότι, συνολικά, δυσκολευόμαστε να ανεχτούμε την αβεβαιότητα», σημείωσε ο Bunmi O Olatunji, καθηγητής στο τμήμα ψυχολογίας και ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Vanderbilt.

«Όταν συμβαίνουν πράγματα στο περιβάλλον, το συμπέρασμα είναι ότι δυσκολευόμαστε να αντέξουμε αυτό το άγχος… και αυτό αποτελεί τη βάση για την καταστροφολογία».

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες άγχους μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την καταστροφολογία, είπε ο Olatunji, και επίσης να κάνουν δύσκολο να διακρίνεις αν καταστροφολογείς ή αν είσαι ρεαλιστικός.

Σε περιόδους αβεβαιότητας, αν η καταστροφολογία επηρεάζει τα πιο σημαντικά μέρη της ζωής σου, «αυτό είναι ένα σημάδι ότι ίσως χρειάζεσαι άλλα εργαλεία για να βγεις από αυτόν τον κύκλο», είπε.

Ωστόσο, η καταστροφολογία διαφέρει από το να ανησυχείς για ακραία γεγονότα όπως ο πόλεμος.

«Ο κόσμος είναι ένας τρομακτικός τόπος αυτή τη στιγμή», είπε ο Zaubler. «Δεν υπονοώ ότι η καταστροφολογία είναι [το ίδιο με], ‘Είμαι πραγματικά αναστατωμένος και φοβισμένος για το τι συμβαίνει’».

Πώς μπορώ να σταματήσω τη χρόνια καταστροφολογία;

Οι θεραπευτικές τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν να σπάσει αυτός ο κύκλος.

Διαφορετικές τεχνικές ταιριάζουν σε διαφορετικούς ανθρώπους, λέει η Fairlee C Fabrett, επίκουρη καθηγήτρια στη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και διευθύντρια εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο McLean.

Έλεγχος πιθανοτήτων:

Μια τεχνική που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν καταστροφολογείτε ονομάζεται έλεγχος πιθανοτήτων.

Ο έλεγχος πιθανοτήτων περιλαμβάνει την εξέταση των στοιχείων υπέρ και κατά του χειρότερου δυνατού αποτελέσματος και την εκτίμηση της πιθανότητας να συμβεί. Για παράδειγμα, ένα άτομο που καταστροφολογεί για μια αεροπορική συντριβή μπορεί να αναγνωρίσει ότι οι πιθανότητες είναι ελάχιστες και να αντιπαραβάλει την απουσία φόβου του όταν οδηγεί προς τη δουλειά κάθε μέρα.

Η δοκιμή πιθανότητας προέρχεται από τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (CBT), μια θεραπευτική μέθοδο που περιλαμβάνει την αναγνώριση και την αμφισβήτηση των αυτόματων σκέψεων και των προκαθορισμένων τρόπων σκέψης, λέει ο Zaubler.

Γνωστική αποσύνδεση:

Η προσπάθεια αποσύνδεσης από μια μη βοηθητική σκέψη ονομάζεται γνωστική αποσύνδεση, μια τεχνική που προέρχεται από τη θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης (ACT).

«Η πρόκληση είναι να κάνετε ένα βήμα πίσω και να πείτε: ‘Περίμενε ένα λεπτό, αυτές είναι σκέψεις. Δεν είναι απαραίτητα σύμφωνες με την πραγματικότητα’», είπε ο Zaubler.

Η προσθήκη των λέξεων «σκέφτομαι» σε καταστροφικές προβλέψεις («σκέφτομαι ότι θα χάσω τη δουλειά μου») μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματική απόσταση από τη σκέψη.

Βελτιώνοντας τις δεξιότητές σας στην επίλυση προβλημάτων:

Όταν καταστροφολογείτε, υπερβάλλετε την πιθανότητα και τη σοβαρότητα του χειρότερου δυνατού αποτελέσματος.

Αλλά μπορεί επίσης να υποτιμάτε την ικανότητά σας να το αντιμετωπίσετε. Μπορείτε να χαλαρώσετε την επιρροή των γνωστικών παραμορφώσεων υιοθετώντας μια νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων και αναγνωρίζοντας τη δική σας ικανότητα δράσης, είπε ο Olatunji.

Είναι αδύνατο να μετριαστεί πλήρως η αβεβαιότητα που δημιουργείται από πιθανές απειλές.

Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας· μπορείτε να μάθετε να τα αναγνωρίζετε και στη συνέχεια να τα αντιμετωπίζετε με πρακτικό τρόπο.

«Εάν δεν διαθέτετε αυτή την ικανότητα, δημιουργείται ένα κενό που σας εμποδίζει να αντιμετωπίσετε την αβεβαιότητα», δήλωσε ο Olatunji. «Μπορούμε να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να αντέχουμε την αβεβαιότητα.»

«Ενσυνειδητότητα»:

Οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας μπορούν να βοηθήσουν στη διακοπή της καταστροφικής σκέψης, είπε η Fabrett.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν χρήσιμο να φαντάζονται τον εαυτό τους να παρακολουθεί φύλλα να επιπλέουν σε ένα ποτάμι, το καθένα να παρασύρει μια σκέψη μακριά.

«Τα βλέπετε να περνούν, δεν προσπαθείτε να τα αντιμετωπίσετε», είπε η Fabrett, προσθέτοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασκείτε αυτή τη στρατηγική «όταν δεν υπάρχει κρίση», ώστε να μπορείτε να την αξιοποιήσετε όταν χρειαστεί.

Προγραμματίστε «χρόνο ανησυχίας»:

Η Fabrett συνιστά επίσης να δίνετε στον εαυτό σας χώρο για καταστροφικές σκέψεις.

Ο προγραμματισμός «χρόνου ανησυχίας» μπορεί να εμποδίσει αυτές τις σκέψεις να διαποτίσουν την υπόλοιπη μέρα σας. Προτείνει να ρυθμίσετε ένα ξυπνητήρι για 10 λεπτά και να γράψετε τα χειρότερα σενάρια που σας απασχολούν.

Στη συνέχεια, αναγνωρίστε ότι δεν μπορείτε να κάνετε πολλά για αυτά εκείνη τη στιγμή. Μετά, κάντε κάτι ανακουφιστικό, όπως να παρακολουθήσετε ένα επεισόδιο της αγαπημένης σας τηλεοπτικής σειράς.

Μπορεί η θεραπεία να βοηθήσει με την καταστροφολογία;

Όλοι ασχολούνται με καταστροφικές σκέψεις μερικές φορές. «Δεν χρειάζονται όλοι όσοι καταστροφολογούν θεραπεία», είπε ο Zaubler.

Αλλά «αν η καταστροφική σκέψη επιμένει τις περισσότερες μέρες για αρκετούς μήνες και παρεμβαίνει στην ικανότητα κάποιου να λειτουργεί ή συνοδεύεται από κατάθλιψη ή σκέψεις αυτοτραυματισμού, είναι σημαντικό να ζητήσετε βοήθεια», είπε.

Το να κολλήσεις σε έναν φαύλο κύκλο μπορεί να είναι προβληματικό, ειδικά αν αρχίσει να παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή, είπε η Olatunji.

«Όταν αυτός ο επίμονος, επαναλαμβανόμενος τρόπος σκέψης αρχίζει να εμποδίζει τα άλλα πράγματα που εκτιμάς, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι».

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Συντελεστές ισχύος 16.04.26

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του

Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
12χρονος στα θύματα 16.04.26

Φονική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια θα αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι

Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Αυξάνει κατά 32 δισ. ευρώ τις στρατιωτικές δαπάνες η Αυστραλία

Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «κρίσιμη» κατάσταση βρίσκεται η φυλακισμένη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

Σε «κρίσιμη» κατάσταση η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

«Κρίσιμη» είναι η κατάσταση της φυλακισμένης στην πόλη Ζαντζάν ιρανής νομπελίστριας ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης.

Σύνταξη
Μνημείο στην Ουάσιγκτον: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα είναι η επίσημη ονομασία του
Ουάσιγκτον 16.04.26

«Αψίδα του Θριάμβου των ΗΠΑ» θα ονομάζεται η ματαιοδοξία του Τραμπ

Το μνημείο που θα ανεγερθεί στην Ουάσιγκτον, και οι επικριτές του το συνδέουν με τη ματαιοδοξία του Τραμπ, θα ονομάζεται «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Ιράν: Θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, απειλεί σύμβουλος του Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 16.04.26

Θα «βυθίσουμε» τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ, θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία τους, απειλεί σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τάσσεται μάλιστα εναντίον της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
ΗΠΑ 16.04.26

Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος

Σύνταξη
Ουκρανία: Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο
Απειλές 15.04.26

Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο

Ευθείες απειλές λόγω προμήθειας drones στην Ουκρανία. Η λίστα με ευρωπαϊκά εργοστάσια και οι πιθανοί στόχοι των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο

Ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο στο Ιράν.

Σύνταξη
Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Βουλή 16.04.26

Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση - Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Ώρα «απολογίας» για την κυβέρνηση με «διδακτορικό αριστείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Κράτος Δικαίου, σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση με την αντιπολίτευση να «ακονίζει τα μαχαίρια της».

Σύνταξη
Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Συντελεστές ισχύος 16.04.26

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του

Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους
ΑΑΔΕ 16.04.26

Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους που υπέβαλαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Όσοι μετά τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 16.04.26

«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία

Στόχος η ανανέωση της εικόνας των οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ - Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας στα λεωφορεία

Κώστας Ντελέζος
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
12χρονος στα θύματα 16.04.26

Φονική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια θα αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι

Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Αυξάνει κατά 32 δισ. ευρώ τις στρατιωτικές δαπάνες η Αυστραλία

Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «κρίσιμη» κατάσταση βρίσκεται η φυλακισμένη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

Σε «κρίσιμη» κατάσταση η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

«Κρίσιμη» είναι η κατάσταση της φυλακισμένης στην πόλη Ζαντζάν ιρανής νομπελίστριας ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης.

Σύνταξη
Μνημείο στην Ουάσιγκτον: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα είναι η επίσημη ονομασία του
Ουάσιγκτον 16.04.26

«Αψίδα του Θριάμβου των ΗΠΑ» θα ονομάζεται η ματαιοδοξία του Τραμπ

Το μνημείο που θα ανεγερθεί στην Ουάσιγκτον, και οι επικριτές του το συνδέουν με τη ματαιοδοξία του Τραμπ, θα ονομάζεται «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Ιράν: Θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, απειλεί σύμβουλος του Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 16.04.26

Θα «βυθίσουμε» τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ, θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία τους, απειλεί σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τάσσεται μάλιστα εναντίον της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
ΗΠΑ 16.04.26

Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος

Σύνταξη
Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Σύνταξη
Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)
Champions League 15.04.26

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά
Champions League 15.04.26

Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

Βάιος Μπαλάφας
ΔΝΤ: Η προειδοποίηση για τις τιμές του πετρελαίου – «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»
Οικονομικές Ειδήσεις 15.04.26

Η προειδοποίηση του ΔΝΤ για τις τιμές του πετρελαίου - «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

