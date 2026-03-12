magazin
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 09:34
Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας από τους δύο αναβάτες
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Doomscrolling: Ένας εχθρός που κάθε βράδυ… ροκανίζει τον ύπνο και την ποιότητα ζωής μας
Social 12 Μαρτίου 2026, 11:57

Doomscrolling: Ένας εχθρός που κάθε βράδυ… ροκανίζει τον ύπνο και την ποιότητα ζωής μας

Όταν το κρεβάτι μας μετατρέπεται σε προέκταση του ψηφιακού κόσμου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Spotlight

Όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας, στο γραφείο, στη στάση του λεωφορείου, στο μετρό, στο διπλανό τραπέζι μίας καφετέριας, βλέπουμε ανθρώπους σκυμμένους πάνω από μια φωτεινή οθόνη, να σέρνουν ατέρμονα το δάχτυλό τους προς τα κάτω. Η κίνηση είναι σχεδόν μηχανική, επαναλαμβανόμενη. Γεμίζει κάθε κενό της ημέρας μας, διώχνει κάθε λεπτό αμηχανίας, κάθε στιγμή σιωπής.

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και το βράδυ. Εκεί, λίγο πριν κλείσουμε τα μάτια μας, λέμε πως θα ρίξουμε «μία γρήγορη ματιά» στις ειδήσεις, θα χαζέψουμε λίγο στα social media, όμως ο χρόνος κυλά, τα 10 λεπτά γίνονται μισή και μία ώρα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και όσο κι αν πιστεύουμε ότι ελέγχουμε τον χρόνο μας μπροστά από την οθόνη, η αλήθεια είναι πως τις περισσότερες φορές συμβαίνει το αντίθετο: Εκείνη μας ελέγχει.

Το φαινόμενο αυτό λέγεται doomscrolling. Και δεν πρόκειται απλώς για μία κακή συνήθεια, αλλά για μία συμπεριφορά που υπονομεύει συστηματικά τον ύπνο και τη συνολική μας ευεξία.

Τι είναι τελικά το doomscrolling

Με τον όρο doomscrolling περιγράφουμε τη συνεχή, σχεδόν αυτόματη κατανάλωση  κυρίως αρνητικών ή αγχωτικών ειδήσεων και αναρτήσεων. Στην αρχή ξεκινάμε από περιέργεια, να δούμε τι έγινε σήμερα, να ρίξουμε μία ματιά στα social media, να ενημερωθούμε. Όμως πριν το καταλάβουμε, έχουμε παρασυρθεί σε έναν ψηφιακό λαβύρινθο από ειδήσεις, αντιπαραθέσεις, απόψεις, συγκρίσεις, βίντεο και εικόνες που μας φορτίζουν συναισθηματικά. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν έγκειται απλώς στην αυτοπειθαρχία μας.

Διότι, όταν ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να αναζητά ντοπαμίνη, τη χημική ουσία που σχετίζεται με την ανταμοιβή και την ευχαρίστηση, τότε κάθε νέο βίντεο, κάθε ειδοποίηση, κάθε «αποκάλυψη» λειτουργεί σαν μία μικρή δόση διέγερσης. Έτσι, όσο περισσότερο σκρολάρουμε, τόσο δυσκολότερο είναι να σταματήσουμε. Δημιουργείται ένας κύκλος που θυμίζει μηχανισμό τυχερών παιχνιδιών: Ποτέ δεν ξέρουμε τι θα εμφανιστεί στο feed μας κι αυτό μας κρατά κολλημένους μπροστά στην οθόνη.

Τι γίνεται, όμως, όταν αυτή η υπερδιέγερση συμβαίνει τη χειρότερη δυνατή στιγμή, δηλαδή λίγο πριν τον ύπνο;

Πώς το doomscrolling επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου μας

Έπειτα από μία απαιτητική ημέρα, το σώμα μας χρειάζεται χρόνο μέχρι να κατεβάσει ρυθμούς, να μεταβεί από μία κατάσταση εγρήγορσης στη χαλάρωση. Όταν όμως, λίγα λεπτά πριν πέσουμε στο κρεβάτι, κατακλυζόμαστε από πληροφορίες που μας προκαλούν έντονα συναισθήματα και ερχόμαστε σε επαφή με το μπλε φως της συσκευής, ουσιαστικά σαμποτάρουμε αυτή τη φυσική μετάβαση.

Πιο αναλυτικά, έρευνες επιβεβαιώνουν πως η χρήση του smartphone τις βραδινές ώρες επηρεάζει τόσο τη διάρκεια όσο και την ποιότητα του ύπνου μας. Το μπλε φως από τις οθόνες «ξεγελά» τον κιρκάδιο ρυθμό μας, κάνοντας τον οργανισμό να νομίζει πως είναι ακόμα μέρα. Έτσι, αναστέλλεται η παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που ενισχύει το αίσθημα της νύστας.

Την ίδια στιγμή, το περιεχόμενο που καταναλώνουμε κάνοντας scrolling δεν είναι ουδέτερο. Συνήθως, κατακλυζόμαστε από ειδήσεις αρνητικά φορτισμένες, από έντονες αντιπαραθέσεις στα σχόλια και από εικόνες που μας βάζουν στην διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης, προκαλώντας μας έντονο στρες. Με αυτόν τον τρόπο. αντί να «κατεβάζουμε ταχύτητα» και να προετοιμαζόμαστε για ύπνο, κρατάμε τον εγκέφαλο σε κατάσταση συναγερμού.

Όταν το κρεβάτι μετατρέπεται σε προέκταση του ψηφιακού κόσμου

Αρκετοί ίσως σκέφτονται πως μισή ώρα ύπνου λιγότερη δεν πειράζει. Ωστόσο, κάθε φορά που μένουμε ξύπνιοι σκρολάροντας, στερούμε από τον οργανισμό μας την φάση αποκατάστασης που έχει ανάγκη, ενώ αυτό φαίνεται την επόμενη κιόλας ημέρα που δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε, η σκέψη μας είναι θολή, η αντοχή μας στο στρες μειώνεται.

Μάλιστα, έχει αποδειχθεί πως σε βάθος χρόνου, η συστηματική στέρηση ύπνου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, υπέρτασης, μεταβολικών διαταραχών, καθώς και έντονης υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακριβώς για αυτό, δεν πρέπει να βλέπουμε τον ύπνο ως ένα «διάλειμμα» για ξεκούραση από την καθημερινότητα, αλλά ως έναν βασικό μηχανισμό ρύθμισης του σώματος και του εγκεφάλου μας.

Πώς θα επανακτήσουμε τον ύπνο μας σταματώντας τον κύκλο του doomscrolling

Αν θέλουμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά τον ύπνο μας, το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι να επαναπροσδιορίσουμε τη βραδινή μας ρουτίνα. Οι ειδικοί συστήνουν να απομακρύνουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές τουλάχιστον 30–60 λεπτά πριν τον ύπνο, καθώς έτσι δίνουμε στον οργανισμό τον χρόνο που χρειάζεται για να αρχίσει τη φυσική έκκριση μελατονίνης. Ακόμη καλύτερα, μπορούμε να αφήνουμε το κινητό σε άλλο δωμάτιο και να χρησιμοποιούμε ένα απλό ξυπνητήρι αντί για το κινητό μας.

Επίσης, αντί για το ατελείωτο σκολάρισμα στο κινητό μας, μπορούμε να επιλέξουμε δραστηριότητες που πραγματικά μας ηρεμούν και μας προετοιμάζουν για έναν ποιοτικό ύπνο, όπως το stretching ή η ήπια γιόγκα, ένα ζεστό ντους, το διάβασμα ενός βιβλίου, μερικές τεχνικές αναπνοών που προάγουν τη χαλάρωση. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο είναι η συνέπεια. Όταν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες συνήθειες κάθε βράδυ, ο εγκέφαλός αρχίζει να τις συνδέει με την προετοιμασία για ύπνο και έτσι του δίνουμε το «σήμα»  πως η μέρα φτάνει στο τέλος της.

Βέβαια, εξίσου σημαντικό είναι να διατηρούμε και ένα σταθερό ωράριο, πηγαίνοντας για ύπνο όταν νιώθουμε νύστα και να ξυπνώντας περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Η σταθερότητα ενισχύει τον κιρκάδιο ρυθμό και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας.

Το doomscrolling μπορεί να μοιάζει με ακίνδυνη συνήθεια που νομίζουμε ότι μας προετοιμάζει για ύπνο. Στην πραγματικότητα όμως, κρατά το μυαλό μας «σε επιφυλακή» τη στιγμή που θα έπρεπε να χαλαρώνει και να ξεκουράζεται. Αν θέλουμε, λοιπόν, πιο βαθύ, ποιοτικό ύπνο και περισσότερη ενέργεια την επόμενη ημέρα, χρειάζεται να κάνουμε μια συνειδητή επιλογή και να βάλουμε όρια στη χρήση του κινητού ή του tablet μας.

Headlines:
Economy
Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Κόσμος
Ιράν: Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις και κτίρια μυστικών υπηρεσιών στο Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ιράν: Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις και κτίρια μυστικών υπηρεσιών στο Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Καμία επαφή 10.03.26

Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;
Η συμφωνία 09.03.26

Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;

Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των χρηστών που «αποχώρησαν» από το ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 295%, ως αποτέλεσμα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της Open AI και του Υπουργείου Πολέμου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones
Ο μεγάλος φόβος 09.03.26

Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι χιλιάδες ξένοι influencer που ζουν στo Ντουμπάι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο δίλημμα: τον φόβο των εχθρικών πυράνων ή την αυστηρότητα των τοπικών νόμων περί περιεχομένου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»
Κόντρα 06.03.26

Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, ο παγκόσμιος κολοσσός των Pokemon παλεύει να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις από την επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου που εργαλειοποιεί των Pikachu για προπαγάνδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
Hashtag #war 04.03.26

Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Οι λάμψεις στον ουρανό του Ντουμπάι το περασμένο Σάββατο δεν προέρχονταν από τα συνηθισμένα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, αλλά από ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον χρυσοποίκιλτο παράδεισο των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic
Ο άλλος πόλεμος 03.03.26

Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic

Ηθική, τεχνητή νοημοσύνη και εξοπλισμοί, αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με τα LLMs Claude της Anthropic και Chatgpt της OpenAI να είναι δείκτες αποδοχής και εναντίωσης από τους χρήστες.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα
Crocus city hall 12.03.26

Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα

Στις 22 Μαρτίου 2024, ένοπλοι εισέβαλαν στη συναυλιακή αίθουσα Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, άνοιξαν πυρ και έβαλαν φωτιά, δολοφονώντας περίπου 150 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 600

Σύνταξη
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος – Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά
Εφιάλτης 12.03.26

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος - Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά (βίντεο)

Μια μητέρα με το παιδί της που διέμεναν στην πολυκατοικία όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο Άργος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους - Εκτεταμένες οι ζημιές στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν

Ο πρώην πρωθυπουργός αποδομεί τα κυβερνητικά μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας, κάνει λόγο για ημίμετρα και καταθέτει μέσω του Ινστιτούτου Τσίπρα εναλλακτική πρόταση για την ενέργεια

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Φυσικά και θα κερδίσω τον Καραλή, δεν έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου»
Μονομαχία 12.03.26

Ντουπλάντις: «Φυσικά και θα κερδίσω τον Καραλή, δεν έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου»

Εμμανουήλ Καραλής και Αρμάντ Ντουπλάντις αγωνίζονται το βράδυ της Πέμπτης στο μίτινγκ Mondo Classic της Ουψάλα, που διοργανώνει ο Σουηδός σούπερ σταρ του επι κοντώ.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Δημοπρασία 12.03.26

«Γράψτε μου αμέσως» - Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955

Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης
Πληροφορία παντού 12.03.26

Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης

Η ιδέα ότι η ανθρώπινη προσοχή μειώνεται δραματικά έχει γίνει σχεδόν κοινός τόπος. Όμως πίσω από τους εντυπωσιακούς τίτλους και τις στατιστικές κρύβεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα για το πώς λειτουργεί το μυαλό μας στον κόσμο της οθόνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια – Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
Ελλάδα 12.03.26

Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ

Οι ενδιαφερόμενοι για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης - Οι ημερομηνίες για την κλήρωση και τα τεστ

Σύνταξη
«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» – Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
Επικαιρότητα 12.03.26

«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» - Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία σε ότι αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26 Upd: 11:24

Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση

Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία CHEVRON – HELLENiQ Energy για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου. Εντός της ημέρας η ψήφισή της

Σύνταξη
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Σύνταξη
Μετρό: Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός «Σύνταγμα» λίγο πριν από την αντιπολεμική διαδήλωση
Εντολή ΕΛ.ΑΣ 12.03.26

Κλείνει το απόγευμα της Πέμπτης ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» - Ο λόγος

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του Μετρό χωρίς στάση - Μετά τη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί στις 19:00, θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο