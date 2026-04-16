sports betsson
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»
Μπάσκετ 16 Απριλίου 2026, 10:21

Ο Αθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών με τον Παναθηναϊκό και εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης των πράσινων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Spotlight

Ο Αθηναϊκός μια μέρα μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού από τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, εξέδωσε ανακοίνωση κατά της διοίκησης του τριφυλλιού με σαφείς αιχμές για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Βύρωνα εξαπέλυσε επίθεση στην πράσινη διοίκηση, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως «για οπαδικά συμφέροντα πρόδωσαν τις αθλήτριές τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αθηναϊκός:

«Με αφορμή τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο χθεσινό πρώτο τελικό, αναγκαζόμαστε για ακόμα μια φορά να παραθέσουμε τα γεγονότα προς αποκατάσταση της αλήθειας.

«Οι φίλοι του μπάσκετ γυναικών σήμερα ντρέπονται!

Δυστυχώς, στο χθεσινό ματς γίναμε μάρτυρες όλων όσων προσπαθήσαμε να αποφύγουμε, και όλων όσων είχαμε προειδοποιήσει ότι μπορεί να συμβούν. Παρά την καλή θέληση της Διοικούσας μας Επιτροπής, παρά την προθυμία της να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο για να παρακολουθήσει έναν τελικό και παρά το γεγονός ότι στις κερκίδες υπήρχαν ελάχιστοι (όσα και τα ελάχιστα εισιτήρια που εκδώσαμε) μεμονωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ελεύθερα χειροκροτούσαν και επιδοκίμαζαν τις προσπάθειες των παικτριών τους, η έννοια της υποστήριξης για ορισμένους είναι προφανώς συνυφασμένη με απρεπείς συμπεριφορές, όμοιες με εκείνη του οπαδού του τριφυλλιού που αναγκάστηκε η αστυνομία (έπειτα από συνεχόμενες ύβρεις προς τους διαιτητές και προς αθλήτριές μας) να απομακρύνει από το γήπεδο.

Για να μην υπάρχουν περισσότερες παρερμηνείες, κατευθυνόμενες διαρροές και περαιτέρω παρεξηγήσεις, η Διοικούσα Επιτροπή του Αθηναϊκού Qualco θεωρεί σκόπιμο και απαραίτητο να ξεκαθαρίσει τα εξής:

1. Επιθυμία της, όπως και επιθυμία όλων των μελών της ομάδας, ήταν και παραμένει να κρίνονται οι αγώνες στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά. Ομοίως και οι τίτλοι.

2. Μεμονωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού παρακολούθησαν τον αγώνα και χειροκρότησαν την ομάδα τους, χωρίς να υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα – το απολύτως φυσιολογικό, δηλαδή, για έναν αγώνα που διεξάγεται σε πολιτισμένη ατμόσφαιρα.

3. Μέχρι και το ημίχρονο του αγώνα, δεν υπήρχαν περισσότερες από δέκα κενές θέσεις στις κερκίδες και κατά συνέπεια δεν υπήρχε καν χώρος για να φιλοξενήσει τους ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ οπαδούς του Παναθηναϊκού, που επέμεναν να μπουν στο γήπεδο παρά την υπογεγραμμένη και δημόσια ανακοινωμένη απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού (μετά από αίτημα-εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ.) για απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών του Παναθηναϊκού και διάθεση εισιτηρίων. Τα υπάρχοντα βίντεο του αγώνα και όχι μόνο, μαρτυρούν του λόγου το αληθές.

4. Ο αριθμός των εισιτηρίων που ισχυρίζεται ο Παναθηναϊκός ΑΟ ότι ήταν στη διάθεση των οργανωμένων οπαδών τους είναι αποκύημα επιστημονικής φαντασίας και ουδέποτε υπήρξε τέτοια προπώληση εισιτηρίων που να πιστοποιεί τα λεγόμενά τους. Απλά, για άλλη μια φορά ήθελαν ετσιθελικά να μπουν στο γήπεδο. Είναι κάτι, άλλωστε, που είχαν κάνει ξανά στο παρελθόν. Εξάλλου, οι μοναδικοί καθ’ ύλην αρμόδιοι για να αποφασίσουν για την απαγόρευση ή μη, εισόδου φιλάθλων στο γήπεδο ήταν οι αρχές, και όχι η Διοίκηση του Αθηναϊκού.

Τις τελευταίες ώρες και μετά την ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού να αποχωρήσει η ομάδα από τον αγώνα, υπάρχει τεράστιος όγκος παραπληροφόρησης και σύγχυσης, με αποτέλεσμα την πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας. Έχουμε δει και διαβάσει μέχρι και ανθρώπους που ήταν στις κερκίδες και παρακολουθούσαν τον αγώνα, να δηλώνουν ότι δεν τους επετράπη να εισέλθουν στο γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός είναι καλό να λύσει τις διαφορές του και τα προβλήματα του εσωτερικά. Η απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού να αποχωρήσει η ομάδα στο ημίχρονο του αγώνα πρωτίστως προδίδει τον ιδρώτα των ίδιων των παικτριών τους και της δικής τους πορείας και προσπάθειας στη φετινή σεζόν. Τον Αθηναϊκό να μην τον χρησιμοποιούν για να προβάλλουν την ατζέντα τους, η οποία προφανώς και είναι μεγαλύτερη από το μπάσκετ γυναικών. Είναι λυπηρό ότι επέλεξαν να θυσιάσουν μια αξιοθαύμαστη ομάδα και έναν αληθινά σπουδαίο για μας αντίπαλο για ευτελή οπαδικά συμφέροντα που είναι πολύ μακριά από το μπάσκετ γυναικών και από το πρωτάθλημα, το οποίο ήθελαν και δύο ομάδες να διεκδικήσουν στο γήπεδο.

Στον Αθηναϊκό θα παραμένουμε ψύχραιμοι και δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της αντιπαράθεσης που συγκεκριμένο κέντρο παραπληροφόρησης και τοξικότητας προσπαθεί να εισάγει στον δημόσιο αθλητικό βίο. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μπάσκετ γυναικών και με την βοήθεια των 16 επώνυμων φετινών χορηγών μας και μελλοντικά ακόμα περισσότερων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να στηρίξουν και να επενδύσουν στην πορεία, και άνοδο του αθλητισμού γυναικών στην πατρίδα μας, μακριά από οπαδικές, τοξικές, διχαστικές λογικές, θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς την κορυφή. Μόλις ξεκινήσαμε..

Με σεβασμό προς τον κάθε αντίπαλο και κυρίως προς το ίδιο το άθλημα,

Αθηναϊκός Qualco WBC»

Headlines:
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
betson_textlink
Stream sports
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μυτιλήνη: Μεγάλη συμμετοχή στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο – Ζητούν άμεσες λύσεις οι κτηνοτρόφοι
Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη
Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός – Για αυτό πρέπει να φύγετε
Μεταξουργείο: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι
Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αποθέωση για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια στο CinemaCon
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δημος Καλαμαριάς: Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλαμαριά
Κόλαφος η Ένωση Δικαστών κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του Κράτους Δικαίου – Δεν καταργείται με νόμο
Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι πολύ νωρίς, κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα με τη μέρα» λέει ο χειρουργός του
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  
Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση
Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Cookies