Διασώθηκε το πλήρωμα του φλεγόμενου πλοίου MV Falcon – Συμμετοχή της φρεγάτας «Σπέτσαι»
Η ελληνική φρεγάτα Σπέτσαι συνόδευσε το πλοίο μέχρι το λιμάνι του Τζιμπουτί, όπου οι διασωθέντες ναυτικοί παραδόθηκαν με ασφάλεια στην ακτοφυλακή του Τζιμπουτί
- Στην φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
- Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
- Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
- Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις σε βάρος του – Ζήτησε από αστυνομικό στοιχεία που «καίνε» την Τζιούφρε
Το πλοίο μεταφοράς υγραερίου MV Falcon, που έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, εξακολουθεί να φλέγεται και να παραμένει ακυβέρνητο.
Ωστόσο σύμφωνα με ενημέρωση από την επιχείρηση Ασπίδες, η φρεγάτα Σπέτσαι, που επιχειρεί στην περιοχή, συνέβαλε στη διάσωση των 24 μελών του πληρώματος, ενώ υπάρχει ένας αγνοούμενος.
Το MV Falcon ταξίδευε από το λιμάνι Σοχάρ του Ομάν προς το Τζιμπουτί, όπως ανέφερε η βρετανική εταιρεία ασφάλειας Ambrey. Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη
Νωρίτερα, το πλοίο MV Meda διέσωσε με επιτυχία 24 μέλη του πληρώματος του MV Falcon (1 Ουκρανό και 23 Ινδούς) και η eλληνική φρεγάτα Σπέτσαι συνόδευσε το πλοίο μέχρι το λιμάνι του Τζιμπουτί, όπου οι διασωθέντες ναυτικοί παραδόθηκαν με ασφάλεια στην Ακτοφυλακή του Τζιμπουτί.
Εικόνες από το φλεγόμενο πλοίο:
Ιδιωτική εταιρεία έχει αναλάβει την επιχείρηση απορρύπανσης και διάσωσης του MV Falcon.
Το MV Falcon ταξίδευε από το λιμάνι Σοχάρ του Ομάν προς το Τζιμπουτί, όπως ανέφερε η βρετανική εταιρεία ασφάλειας Ambrey. Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη.
Πηγές ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν ότι δεν εντοπίστηκαν πύραυλοι ή μη επανδρωμένα εναέρια αεροσκάφη στην περιοχή.
«Η Eunavfor Aspides είναι μια καθαρά αμυντική επιχείρηση, που προστατεύει πολιτικά πλοία και πληρώματα που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη ροή του εμπορίου, ζωτικής σημασίας για εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή και πέρα από αυτήν. Η επιχείρηση εστιάζει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα», υπενθυμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.
- Μίλαν – Φιορεντίνα 2-1: Ανατροπή και κορυφή με σούπερ Λεάο
- Kojima: H ιαπωνική πόλη που ντύνει τον κόσμο αλλά ξεμένει από τεχνίτες
- Κόντης: «Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να νικήσουμε τον Άρη»
- Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
- Λουτσέσκου: «Δουλέψαμε και γυρίσαμε τα πράγματα»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 20.10.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις