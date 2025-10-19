Ποιος την… Χάρι του

Μια μικρή… αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι αρκετή για ν’ ανακαλύψει κάποιος αμέτρητες αναφορές στον Χάρι Μαγκουάιρ, που μόνο κολακευτικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Πολλές από αυτές μάλιστα έχουν γίνει από οπαδούς της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι δεν πολυσυμπαθούν τον διεθνή στόπερ της ομάδας τους, αλλά πολλά θ’ αλλάξουν ή καλύτερα πολλά άλλαξαν μετά το ντέρμπι με την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 HARRY MAGUIRE GIVES MANCHESTER UNITED THE LEAD AGAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Liverpool 1-2 Manchester United.pic.twitter.com/LlC8HLee4p — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 19, 2025

Η τεράστια νίκη που πέτυχε η Γιουνάιτεντ επί της Λίβερπουλ με 2-1, έχει την «σφραγίδα» του Χάρι Μαγκουάιρ, όσο κι αν αυτό ακούγεται απίστευτο καθώς ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός έκανε την διαφορά.

Πέτυχε το γκολ της νίκης των φιλοξενούμενων στο 84’ με ωραία κεφαλιά αλλά θα πρέπει να σταθεί κάποιος στην γενικότερη εικόνα του διεθνούς άσου στο μεγάλο ντέρμπι.

FT: Liverpool 1-2 Manchester United. MANCHESTER UNITED HAVE BEATEN LIVERPOOL AT ANFIELD, YOU READ THAT RIGHT, YES THEY HAVE! 🔥 pic.twitter.com/PPRDgSTtKh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 19, 2025

Ο Μαγκουάιρ, που έχει ακούσει τόσες φορές τα εξ αμάξης από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, έκανε εκπληκτικό παιχνίδι και ήταν ο «βράχος» των φιλοξενούμενων στο Άνφιλντ.

Η παρουσία του στην αμυντική γραμμή της Γιουνάιτεντ ήταν εντυπωσιακή, σ’ ένα παιχνίδι που τελικά αποδείχθηκε «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα του έμπειρου κεντρικού αμυντικού.

No Manchester United fan is skipping this Harry Maguire appreciation post❤ pic.twitter.com/RwMnchaySD — Kobi (@UtdKobi) October 19, 2025

Ο Μαγκουάιρ «καθάρισε» πολλές φάσεις, ειδικά στον αέρα όταν οι «κόκκινοι» προσπαθούσαν με σέντρες και στατικές φάσεις ν’ απειλήσουν την εστία της Γιουνάιτεντ και δεν χωρά αμφιβολία ότι ο Άγγλος κεντρικός μπακ έκανε παιχνίδι καριέρας κόντρα στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Αυτή την φορά ο «γύρος» στο διαδίκτυο δεν είχε ειρωνικές ιστορίες και… πειράγματα για τον διεθνή άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτή την φορά οι αναρτήσεις για τον Μαγκουάιρ ήταν θριαμβευτικές και ο στόπερ των φιλοξενούμενων μπορεί ν’ απολαύσει την βραδιά του.

Cometh the hour, cometh the man pic.twitter.com/1PBCTYfDNO — Manchester United Die Hard Fans (@DieHardUtdFans) October 19, 2025

Γιατί είναι αναμφίβολα η δική του βραδιά, είναι αυτός που συγκέντρωσε πάνω του τα φώτα, είναι αυτός που έβαλε τέλος σ’ ένα μεγάλο αρνητικό σερί της ομάδας του.

Η Γιουνάιτεντ είχε να κερδίσει στο Άνφιλντ από τον Ιανουάριο του 2016, αλλά ο Μαγκουάιρ βρήκε δίχτυα στο 84’ και χάρισε τη νίκη στους φιλοξενούμενους, έχοντας… διπλό ρόλο.

Ήταν ο στόπερ αλλά και ο σέντερ φορ της Γιουνάιτεντ, καθώς σαν στράικερ περιοχής κινήθηκε στην φάση του δεύτερου γκολ της ομάδας του Αμορίμ.

Βγήκε στην «πλάτη» της άμυνας των γηπεδούχων κι από την στιγμή που κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά, όλα έγιναν πολύ δύσκολα για τον Μαμαρντασβίλι. Η μπάλα πήγε στην δεξιά γωνία του Γεωργιανού γκολκίπερ της Λίβερπουλ και οι πρωταθλητές Αγγλίας μέτρησαν τέταρτη συνεχόμενη ήττα.

SIR HARRY MAGUIRE FOR YOU ALL! 🔴♥pic.twitter.com/cFhzwX0wdC — Manchester United Forever (@Utd_Forever7) October 19, 2025

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαγκουάιρ πετυχαίνει ένα σημαντικό γκολ για την Γιουνάιτεντ, καθώς έχει αποδείξει πως μπορεί να λειτουργήσει και σαν… σέντερ φορ δίνοντας μεγάλες ανάσες στην ομάδα του.

Γι’ αυτό άλλωστε όταν τα πράγματα γίνονται… σκούρα για την ομάδα του Μάντσεστερ, ο Μαγκουάιρ «μετακομίζει» στην αντίπαλη περιοχή για να σκοράρει.