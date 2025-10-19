Το μήνυμα της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον άτυχο, Ηλία Κωστή (pic)
Οι παίκτες της Ατλέτικο, πριν το παιχνίδι με την Οσασούνα, φωτογραφήθηκαν με μπλουζάκια που έγραφαν μήνυμα στήριξης προς τον άτυχο Ηλία Κωστή.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων, η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετώπισε την Ίντερ σε φιλικό παιχνίδι στη Λιβύη. Στο 71ο λεπτό, πέρασε στο παιχνίδι ο Έλληνας αμυντικός των «ροχιμπλάνκος», Ηλίας Κωστής, ωστόσο 11 λεπτά μετά έπεσε τραυματίας στο χορτάρι, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι υπέστη ρήξη χιαστού.
Στο παιχνίδι της Ατλέτικο με την Οσασούνα για τη LaLiga, οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια που ανέγραφαν «Ψυχή, Κωστής», δείχνοντας στήριξη στον άτυχο συμπαίκτη τους. Παράλληλα, η ομάδα της Μαδρίτης δημοσίευσε στα social media τη φωτογραφία των παικτών με τις μπλούζες, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Είμαστε μαζί σου Ηλία».
Το μήνυμα της Ατλέτικο
Estamos contigo, Ilias 💪 pic.twitter.com/vv19MOFvuN
— Atlético de Madrid (@Atleti) October 18, 2025
Ο 22χρονος, που έχει αποτελέσει διεθνής με την εθνική ελπίδων, απάντησε στο συγκινητικό μήνυμα της ομάδας του, αναφέροντας ότι η στήριξη που δέχεται του δίνουν δύναμη να επιστρέψει δριμύτερος.
«Σας ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σας. Λεπτομέρειες σαν κι αυτή μου δίνουν περισσότερη δύναμη για να συνεχίσω να δουλεύω και να επιστρέψω πιο δυνατός»
Muchas gracias @Atleti por vuestro apoyo.
Detalles como este dan más fuerza para seguir trabajando y volver más fuerte.❤️🤍💪 pic.twitter.com/gWaKJZsiQj
— ilias kostis (@IliasKostis) October 18, 2025
- Το μήνυμα της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον άτυχο, Ηλία Κωστή (pic)
