Η χειρότερη είδηση: O Ηλίας Κωστής υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει τη σεζόν

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έφυγε νικήτρια από το φιλικό παιχνίδι με την Ίντερ στη Βεγγάζη, ωστόσο η χαρά επισκιάστηκε από μια πολύ άσχημη είδηση. Ο νεαρός αμυντικός Ηλίας Κωστής, μόλις λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, όπως επιβεβαίωσαν οι ιατρικές εξετάσεις που έγιναν στη Μαδρίτη.

Ο 22χρονος, γεννημένος στη Λεμεσό και διεθνής με την Εθνική Νέων της Ελλάδας, θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, σε μια περίοδο που φαινόταν έτοιμος να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του.

Ο Κωστής μπήκε στον αγώνα στο 71ο λεπτό, όμως στο 82’, σε μια φαινομενικά αθώα φάση έξω από την περιοχή, πάτησε άσχημα και κατέρρευσε στο χορτάρι, σφαδάζοντας από τον πόνο.

Οι γιατροί της ομάδας έτρεξαν αμέσως κοντά του και ζήτησαν την άμεση αντικατάστασή του, ενώ ο παίκτης αποχώρησε υποβασταζόμενος και με δάκρυα στα μάτια.

Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να περπατήσει ως τα αποδυτήρια, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν ήταν ενθαρρυντικές· η μαγνητική τομογραφία που ακολούθησε στη Μαδρίτη επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους.

Η διάγνωση: ολική ρήξη του πρόσθιου χιαστού, τραυματισμός που απαιτεί χειρουργική επέμβαση και αποχή τουλάχιστον έξι έως οκτώ μηνών.

Για τον Κωστή, ο οποίος φέτος είχε καθιερωθεί στον Ατλέτικο Μαδριλένιο (τη δεύτερη ομάδα των «ροχιμπλάνκος») και είχε δημιουργήσει ένα πολύ σταθερό δίδυμο στην άμυνα με τον Πούριτς, ο τραυματισμός αυτός έρχεται τη στιγμή που η καριέρα του έδειχνε να απογειώνεται.

Ο νεαρός στόπερ θεωρούνταν μια από τις πιο υποσχόμενες παρουσίες της ακαδημίας του συλλόγου, με τη διοίκηση να τον βλέπει ως μέλος της πρώτης ομάδας στο άμεσο μέλλον.

«Πολύ άδικο για εκείνον», έγραψαν ισπανικά μέσα, υπογραμμίζοντας τη σπάνια ωριμότητα και τη μαχητικότητά του. Ο Κωστής είχε κερδίσει την εκτίμηση του Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος τον χρησιμοποιούσε συχνά στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας.

Το φιλικό με την Ίντερ στη Λιβύη είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα: διεξήχθη στο Διεθνές Στάδιο της Βεγγάζης μπροστά σε κατάμεστες εξέδρες, ως μια γιορτή για την επιστροφή του διεθνούς ποδοσφαίρου στη χώρα.

Η Ατλέτικο κέρδισε το παιχνίδι στα πέναλτι (με δύο αποκρούσεις του Μούσο), αλλά ο σοβαρός τραυματισμός του Κωστή σκίασε την ατμόσφαιρα χαράς.

Ακόμη και οι παίκτες της Ίντερ χειροκρότησαν τον νεαρό αμυντικό κατά την αποχώρησή του, δείχνοντας την ανησυχία και τον σεβασμό τους.

Ο Κωστής θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του χιαστού, με στόχο να επανέλθει στα γήπεδα προς το τέλος του 2026.

Η Ατλέτικο έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα σταθεί στο πλευρό του σε όλη τη διαδικασία ανάρρωσης, ενώ οι φίλοι της ομάδας πλημμύρισαν τα social media με μηνύματα συμπαράστασης.