La Liga: H Θέλτα φρέναρε την Ατλέτικο
Μπλόκο στην Ατλέτικο Μαδρίτης από τη Θέλτα στο Μπαλαΐδος, μετά τη νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ
- Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
- Σε δίκη για «υπόθαλψη εγκληματία» η συνοδηγός στο τροχαίο που σκότωσε την 21χρονη Έμμα
- Παγιδευμένα 1.000 άτομα στις πλαγιές του Εβερεστ λόγω χιονοθύελλας
- Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Η Θέλτα ήρθε ισόπαλη με 1-1 με την Ατλέτικο Μαδρίτης σε ματς για την 8η αγωνιστική της La Liga με την ομάδα της Γαλικίας να παίρνει ώθηση από τη νίκη που έκανε μεσοβδόμαδα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Η Ατλέτικο άνοιξε στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με το αυτογκόλ του Στάρφελτ , με την ομάδα του Σιμεόνε να μένει με 10 παίκτες στο 40ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη του Λενγκλέ.
Οι γηπεδούχοι κατασκήνωσαν στο δεύτερο μέρος στην περιοχή της Ατλέτικο με τον ηγέτη τους στο 68′, τον Ιάγο Άσπας, έφτασαν στην ισοφάριση. Η Θέλτα έψαξε το γκολ για την ολική ανατροπή, ωστόσο δεν το βρήκε και έμεινε στους 6 βαθμούς και τη 16η θέση, την στιγμή που οι Μαδριλένοι βρίσκονται στην 7η θέση με 13 βαθμούς και στο πλην 8 από την κορυφή.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της La Liga:
Παρασκευή 3/10
Οσασούνα-Χετάφε 2-1
(45+3′ Μπρετόνες, 90′ Κατένα – 23′ Μαγοράλ)
Σάββατο 4/10
Οβιέδο-Λεβάντε 0-2
(30′ Άλβαρεζ, Έτα Εγιόνγκ)
Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1
(18′ Βανάτ, 63′ Μαρτίνεθ – 57′ Λόπες)
Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1
(9′ Γουίλιαμς, 82′ Ρέγκο – 77′ Κόστα)
Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1
(47′, 69′ Bινίσιους, 81′ Εμπαπέ – 73′ Μικαουτάτζε)
Κυριακή 5/10
Αλαβές-Έλτσε 3-1
Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 4-1
Εσπανιόλ-Μπέτις 1-2
Σοσιεδάδ-Βαγιεκάνο 0-1
Θέλτα – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Η επόμενη (9η) αγωνιστική:
Παρασκευή 17/10
Οβιέδο-Εσπανιόλ (22:00)
Σάββατο 18/10
Σεβίλλη-Μαγιόρκα (15:00)
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα (17:15)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (19:30)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα (22:00)
Κυριακή 19/10
Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)
Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)
Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα 20/10
Αλαβές-Βαλένθια (22:00)
- Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- La Liga: H Θέλτα φρέναρε την Ατλέτικο
- Μεντιλίμπαρ: «Χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν υπήρχε κούραση»
- Γιουβέντους – Μίλαν 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι αλλά με… χαμένους τους «ροσονέρι»
- Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)
- Δείτε όλα τα γκολ των αγώνων της 6ης αγωνιστικής της Super League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις