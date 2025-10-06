La Liga: H Θέλτα φρέναρε την Ατλέτικο

Η Θέλτα ήρθε ισόπαλη με 1-1 με την Ατλέτικο Μαδρίτης σε ματς για την 8η αγωνιστική της La Liga με την ομάδα της Γαλικίας να παίρνει ώθηση από τη νίκη που έκανε μεσοβδόμαδα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η Ατλέτικο άνοιξε στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με το αυτογκόλ του Στάρφελτ , με την ομάδα του Σιμεόνε να μένει με 10 παίκτες στο 40ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη του Λενγκλέ.

Οι γηπεδούχοι κατασκήνωσαν στο δεύτερο μέρος στην περιοχή της Ατλέτικο με τον ηγέτη τους στο 68′, τον Ιάγο Άσπας, έφτασαν στην ισοφάριση. Η Θέλτα έψαξε το γκολ για την ολική ανατροπή, ωστόσο δεν το βρήκε και έμεινε στους 6 βαθμούς και τη 16η θέση, την στιγμή που οι Μαδριλένοι βρίσκονται στην 7η θέση με 13 βαθμούς και στο πλην 8 από την κορυφή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή 3/10

Οσασούνα-Χετάφε 2-1

(45+3′ Μπρετόνες, 90′ Κατένα – 23′ Μαγοράλ)

Σάββατο 4/10

Οβιέδο-Λεβάντε 0-2

(30′ Άλβαρεζ, Έτα Εγιόνγκ)

Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1

(18′ Βανάτ, 63′ Μαρτίνεθ – 57′ Λόπες)

Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1

(9′ Γουίλιαμς, 82′ Ρέγκο – 77′ Κόστα)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1

(47′, 69′ Bινίσιους, 81′ Εμπαπέ – 73′ Μικαουτάτζε)

Κυριακή 5/10

Αλαβές-Έλτσε 3-1

Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 4-1

Εσπανιόλ-Μπέτις 1-2

Σοσιεδάδ-Βαγιεκάνο 0-1

Θέλτα – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Η επόμενη (9η) αγωνιστική:

Παρασκευή 17/10

Οβιέδο-Εσπανιόλ (22:00)

Σάββατο 18/10

Σεβίλλη-Μαγιόρκα (15:00)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα (17:15)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα (22:00)

Κυριακή 19/10

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα 20/10

Αλαβές-Βαλένθια (22:00)