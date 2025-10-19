Νέο Ηράκλειο: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο πατέρας της
Ο πατέρας 16χρονης, που λιποθύμησε από το πολύ αλκοόλ, συνελήφθη από την αστυνομία για έκθεση ανηλίκου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
- Επανέρχεται από Δευτέρα ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας
- Έρωτας, ψέματα και απάτες – Τα πάντα για χάρη της Hermès
- Μπαράζ ιατρικών λαθών - Ελλείψεις στο ΕΣΥ και εξουθένωση γιατρών και νοσηλευτών «βλέπουν» οι ειδικοί
- «Amorgos Cave Expedition 2025»: Στο φως ανεξερεύνητα σπήλαια στην Αμοργό – Εντυπωσιακά ευρήματα
Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα μια 16χρονη σε πλατεία στο Νέο Ηράκλειο.
Όπως διαπιστώθηκε αργότερα από το ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή φαίνεται πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.
Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή της.
Σε βάρος του πατέρα της, ηλικίας 53 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.
- MAHA: Ξεκινά μάχη για τα κορεσμένα λιπαρά
- Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό
- Πρόεδρος Πανιωνίου για Ποτσέκο: «Είχαμε συμφωνήσει, αλλά…»
- «Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
- Επανέρχεται από Δευτέρα ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας
- Παναθλητικός – Ολυμπιακός 67-90: Οι «ερυθρόλευκες» έκαναν εύκολα το 2/2
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις