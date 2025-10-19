newspaper
Νέο Ηράκλειο: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο πατέρας της
Ελλάδα 19 Οκτωβρίου 2025 | 16:08

Νέο Ηράκλειο: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο πατέρας της

Ο πατέρας 16χρονης, που λιποθύμησε από το πολύ αλκοόλ, συνελήφθη από την αστυνομία για έκθεση ανηλίκου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα μια 16χρονη σε πλατεία στο Νέο Ηράκλειο.

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα από το ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή φαίνεται πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή της.

Σε βάρος του πατέρα της, ηλικίας 53 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Τουρισμός
Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 19.10.25

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Κολοσσό στη Ρόδο και δεν θα αγωνιστεί ξανά στο σημερινό παιχνίδι.

Σύνταξη
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Louvre Museum Closes After Jewelry Robbery in Paris
English edition 19.10.25

Louvre Museum Closes After Jewelry Robbery in Paris

The robbers attacked the first two galleries—the Napoleon Gallery and the French Sovereigns’ Gallery—stealing nine pieces from Napoleon and the Empress’s jewelry collection

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα
Premier League 19.10.25

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άστον Βίλα για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση
Διπλωματία 19.10.25

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Στον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής

Σύνταξη
Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός
Water Polo League 19.10.25

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
Super League 19.10.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα
Οι τελευταίες εξελίξεις 19.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα - Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ IDF και Παλαιστίνιων μαχητών έγινε στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί - Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ωφέλησε τα μάλα την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των… βουλευτών της ΝΔ, που την πρώτη τετραετία είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται από 91 εκατ. ευρώ το 2019 στα 141,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αν ήταν fund θα «πουλούσε» αύξηση χαρτοφυλακίου 55,74% σε μια τετραετία.

Αργυρώ Τσατσούλη
Αργυρώ Τσατσούλη
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
Ζόρια 19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Πυρά κατά Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - Η Κουμουνδούρου τον εγκαλεί για εμπαιγμό, παραθέτοντας στοιχεία για την ακρίβεια, ενώ χαρακτηρίζει τις αναφορές Μητσοτάκη στο εργασιακό νομοσχέδιο ως «ορισμό των deep fake news»

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»
Μπάσκετ 19.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως θέλει να μείνει σε μια ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό του πνεύμα είναι πάνω από αυτό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ
Μπάσκετ 19.10.25

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ

Με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ και τους Φουρνιέ - Γουόκαπ να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Πανιώνιο (81-66) για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας
ΠΑΣΟΚ 19.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κ. Τσουκαλάς. «Αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών [...] επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας», σημειώνει. 

Σύνταξη
When Greek Cities Outgrew Themselves
English edition 19.10.25

When Greek Cities Outgrew Themselves

Decades of unchecked growth have turned Greece’s cities into sprawling heat traps, a new University of Athens study warns

Σύνταξη
Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…
Ολυμπιακοί Αγώνες 19.10.25

Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…

Ο Φερνάντο Ρομάι ζητά αξιοπρεπή σύνταξη για τους Ολυμπιονίκες: «Να δοθεί λύση γρήγορα, γιατί ο κόσμος αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
Τούρκος ΥΠΕΞ 19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
