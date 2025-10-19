Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα μια 16χρονη σε πλατεία στο Νέο Ηράκλειο.

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα από το ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή φαίνεται πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή της.

Σε βάρος του πατέρα της, ηλικίας 53 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.