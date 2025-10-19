Γιώργος Λιβάνης – Ανδρομάχη: Μετά τον γάμο τους έτοιμοι να μεγαλώσουν την οικογένεια τους

Ο Γιώργος Λιβάνης, λίγες ημέρες μετά τον γάμο του με την Ανδρομάχη μιλάει με ενθουσιασμό για τη σύζυγο του, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Secret».

Γιώργος Λιβάνης: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος και απολαμβάνω την κάθε στιγμή»

«Στην Ανδρομάχη θαυμάζω πολύ την ηρεμία της και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πάντα. Εγώ πανικοβάλλομαι πιο εύκολα, σε αντίθεση με την Ανδρομάχη, που είναι η ήρεμη δύναμη που με στηρίζει και με ηρεμεί σε όλα.

Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ποτέ όμως δεν την είχα δει ερωτικά, την έβλεπα εντελώς φιλικά. Να όμως που όλα άλλαξαν και τώρα είναι η γυναίκα μου και μητέρα του παιδιού μας. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και απολαμβάνω την κάθε στιγμή.», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Έρχεται δεύτερο παιδί;

Σε ερώτηση αν το ζευγάρι ετοιμάζεται να αποκτήσει δεύτερο παιδι εκείνος απαντά: «Σίγουρα θα θέλαμε κάποια στιγμή να μεγαλώσει η οικογένεια. Όπως θελήσει ο Θεός.»

Υπάρχουν ανεκπλήρωτα όνειρα στη ζωή του τραγουδιστή;

«Γενικά έχω ονειρευτεί πολλά για εμένα και την οικογένειά μου. Κάποια από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί, κάποια όχι. Υγεία να έχουμε και όλα θα γίνουν.»

Λίγο πριν τη γαμήλια δεξίωση, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης είχαν δηλώσει για τη σημαντική αυτή ημέρα της ζωής τους: «Ήταν πολύ συγκινητικό. Όλη μέρα βουρκώνω. Είναι πολύ μοναδικό όλο αυτό», ανέφερε η Ανδρομάχη.