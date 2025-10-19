Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
18.10.2025 | 23:46
Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δυο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας
Opinion 19 Οκτωβρίου 2025 | 06:02

Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας

Η επιβίωση της συμφωνίας, και της ειρήνης βέβαια, θα εξαρτηθεί από τις φιλοαμερικανικές πλέον τώρα μουσουλμανικές – και οικονομικές βασικά – δυνάμεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η υπογραφή των συμφωνιών στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου για την ειρήνευση των σχέσεων του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους προσέφερε πολύ περισσότερες ελπίδες αισιοδοξίας από ποτέ στο παρελθόν. Αυτό έγινε, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, επειδή οι ειρηνευτικές συνομιλίες προκλήθηκαν έπειτα από έναν πόλεμο αιματηρό, με ουσιαστικά αποτελέσματα. Δεν υπήρξαν συνεννοήσεις πριν σχηματιστεί κάποια ορατή ολοκλήρωση των στρατιωτικών συγκρούσεων.

Στην πολεμική αναμέτρηση που προηγήθηκε, το Ισραήλ κατατρόπωσε περίπου ολοκληρωτικά τη Χαμάς και τις σιιτικές μουσουλμανικές δυνάμεις που συσπειρώνονταν πίσω της και που οικονομικά στήριζαν την ύπαρξη και τις δράσεις της. Συρία, Ιράν, σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ, ακόμα και σιίτες συμπαθούντες από Υεμένη, όπως και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξοντώθηκαν στα πεδία της μάχης ή ξεδοντιάστηκαν σαν απειλή από δυνάμεις που συνεργάζονται με την Ιερουσαλήμ (όπως λ.χ. οι ΗΠΑ).

Απέμειναν στο αντίθετο στρατόπεδο κάποιοι περιθωριακοί ακτιβιστές από τη Δύση, ορισμένοι «προοδευτικοί» φωνασκούντες στην Ευρώπη, η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Πέρκα και κάποιοι Έλληνες συνδικαλιστές που πρόσκεινται στο ΚΚΕ. Αυτονόητα, με αυτούς μόνο, η Χαμάς ήταν τελειωμένη.  Αξιοπρόσεκτη είναι η απουσία αράβων μουσουλμάνων, που να είναι όμως σουνίτες, από τη φιλική προς τη Χαμάς εξίσωση. Είναι φανερό πως το Ισραήλ είχε κάνει σωστά τους υπολογισμούς του. Και πόνταρε στο μίσος του σουνιτικού κόσμου προς μια ομόπιστη (δηλαδή σουνιτική) σε αυτούς οργάνωση, που όμως στηριζόταν, περίπου αποκλειστικά, σε σιιτικά όπλα και οικονομική στήριξη.

Η επιβίωση της συμφωνίας, και της ειρήνης βέβαια, θα εξαρτηθεί από τις φιλοαμερικανικές πλέον τώρα μουσουλμανικές – και οικονομικές βασικά – δυνάμεις. Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα (εκτός Κατάρ που, για την ώρα τουλάχιστον, στηρίζει τη σαλαφικού προσανατολισμού – ακραία, δηλαδή –  Μουσουλμανική Αδελφότητα), η Αίγυπτος και άλλες χώρες βρίσκονται στο στρατόπεδο αυτό. Μαζί με την προβληματική Τουρκία, που πολλοί ακόμα υποπτεύονται τον ρόλο που τελικά θα παίξει. Τα πιο πολλά όμως θα εξαρτηθούν από τη στάση των Εμιράτων και, κυρίως, των Σαουδαράβων. Αν ο ΜΒΣ (Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν), όπως αποκαλείται ο νεαρός τους ηγέτης, επιμείνει στην αντι-Χαμάς πολιτική, αντέξει στις πιέσεις του ουαχαμπικού θρησκευτικού κατεστημένου της χώρας και ξοδέψει αδρά για τη Γάζα, η ειρήνη θα εμπεδωθεί. Ο Τραμπ θα κερδίσει το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης και η οξύτητα των μεσανατολικών συγκρούσεων θα μείνει ανάμνηση του παρελθόντος.

Αλλά τα «αν» είναι πολλά και μεγάλα. Όπως και τα διακυβεύματα.

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Opinion
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Άβουλοι και μοιραίοι
16.10.25

Άβουλοι και μοιραίοι

«Εύθυναν ετέρους αξιών διδόναι, και αυτός ύπεχε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζήτω το 13ωρο!
Opinion 16.10.25

Ζήτω το 13ωρο!

Το 13ωρο σε έναν εργοδότη έγινε νόμος του κράτους, συνεχίζοντας το έργο που με σπουδή επιτελεί η κυβέρνηση για ξήλωμα αργά και σταδιακά όσων κατακτήσεων στην εργασία έμειναν όρθια

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
Editorial 13.10.25

Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε χρειαζόμαστε ηγέτες που να μπορούν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εστρωμένη των αφανών
12.10.25

Εστρωμένη των αφανών

Δεν υπάρχει πιο κατάλληλο σημείο για διαδήλωση από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις
Opinion 12.10.25

Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις

Στις 5 Οκτωβρίου 2025 ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει απερίφραστα πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, αναφερόμενος στο σχετικό αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του. Στις 6 Οκτωβρίου 2025 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κάνει δεκτό το αίτημα…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τοπική κατάπαυση του πυρός για Ρωσία και Ουκρανία για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Ρωσία - Ουκρανία 19.10.25

Τοπική κατάπαυση του πυρός για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν οι επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, καθώς ορίστηκαν τοπικές ζώνες κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύνταξη
O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία
Ζητά εξηγήσεις 19.10.25

O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία

Η Κολομβία αναγνώρισε τον 40χρονο ψαρά Αλεχάντρο Καράνζα, ως το ένα θύμα της επίθεσης Τραμπ, αξιοπερίεργο πως οι δύο διασωθέντες «έμποροι ναρκωτικών» θα επαναπατριστούν αντί να συλληφθούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό
Κόσμος 19.10.25

Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό

Η Αυστραλία υιοθέτησε την «πολιτική μόδα» της δημιουργίας κέντρων κράτησης προσφύγων σε τρίτες χώρες, όμως οι αντιδράσεις για την περίθαλψη και την υγεία των κρατουμένων δεν σταματούν.

Σύνταξη
Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση
Κόσμος 19.10.25

Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, έξι στους 10 πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία έπειτα από κλήρωση

Σύνταξη
Βοσνία – Ερζεγοβίνη: Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας
Κόσμος 19.10.25

Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας

Στην Βοσνία - Ερζεγοβίνη μετά την τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου της κατά του Μίλοραντ Ντόντικ, η Άνα Τρίσιτς Μάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας

Σύνταξη
Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 19.10.25

Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, χώρες που είχαν ξεκινήσει έντονες εχθροπραξίες με αφορμή διασυνοριακές επιθέσεις των Πακιστανών Ταλιμπάν, υπέγραψαν άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους
Κόσμος 19.10.25

Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους

Η πρωτεργάτρια και δημιουργός του προγράμματος Εράσμους, Σοφία Κοράντι, έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών, έχοντας δώσει την ευκαιρία σε 16 εκατομμύρια φοιτητές να σπουδάσουν σε άλλη χώρα

Σύνταξη
Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς
Κόσμος 19.10.25

Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς

Η Χαμάς απάντησε στον ισραηλινό πρωθυπουργό σε ανακοίνωση που εξέδωσε, πως αν κλείσει το πέρασμα στη Ράφα, θα καθυστερήσει η παράδοση των νεκρών για τεχνικούς λόγους

Σύνταξη
Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»
Κόσμος 19.10.25

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18.10.25

Χτύπησε το κουδούνι στη Γάζα χωρίς σχολεία - 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
