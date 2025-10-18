Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»
Φουλ αγωνιστική δράση σε πολλά σπορ το Σάββατο (18/10), με τις αναμετρήσεις της Super League αλλά και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. - Δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.
Μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, η φουλ αγωνιστική δράση επιστρέφει στο ποδόσφαιρο αυτό το σαββατοκύριακο. Η Super League περιλαμβάνει τρία παιχνίδια, με αυτό του Ολυμπιακού στη Λάρισα να ξεχωρίζει. Την ίδια ώρα, ντέρμπι υπάρχει τόσο στη Γερμανία με το «Klassiker» ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ, όσο και στην Ιταλία με το Ρόμα – Ίντερ.
Βεβαίως, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει πολλές αναμετρήσεις σε διάφορα σπορ, όπως μπάσκετ ανδρών και γυναικών, ποδόσφαιρο γυναικών, χάντμπολ και βόλεϊ.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
09:15 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS9 Made in FRG 1
10:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό
11:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2 (1ος Ημιτελικός Μονού)
11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS10 Keply 1
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Α1 μπάσκετ γυναικών
12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων
12:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS11 Klatovy 1
13:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2
13:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ρέα – ΑΕΚ Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών
14:00 Action 24 Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β Super League 2
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΚΠΡ – Μίλγουολ EFL Championship
14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι Premier League
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2
15:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μαγιόρκα La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πίζα – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Σασουόλο Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Καρδίτσα Greek Basketball League
16:00 ΕΡΤ Sports 2 Ιωνικός – ΕΣΝ Βριλησσίων Greek Handball Premier
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες
16:30 Novasports Extra 3 Κολωνία – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Λειψία – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Μάιντς – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσάρλτον – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship
17:00 Novasports 4HD Μπέρνλι – Λιντς Premier League
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον Premier League
17:00 Novasports Start Σάντερλαντ – Γουλβς Premier League
17:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Νιούκαστλ Premier League
17:00 ΕΡΤ Sports 3 ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΟ Δάφνης Elite League
17:00 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Μύκονος Betsson Greek Basketball League
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα La Liga
17:45 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΝΕ Πατρών – ΝΟ Πατρών Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Νάπολι Serie A
19:00 ΕΡΤ Sports 2 Μαρούσι – Άρης Betsson Greek Basketball League
19:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Άρσεναλ Premier League
19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Λεβαδειακός Super League
19:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπέτις La Liga
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – ΠΑΟΚ Greek Basketball League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Χαρτς William Hill Scottish Premiership
19:45 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – ΟΦΗ Super League
20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, Sprint Μηχανοκίνητα
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Νασρ – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26
21:30 Novasports Start Μπόχουμ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Ίντερ Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Oktagon 2025 78 (Γερμανία, Κολωνία)
22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Άλκμααρ Eredivisie
22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα La Liga
