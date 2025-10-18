Τορίνο – Νάπολι 1-0: Έκανε την έκπληξη με γκολ του Σιμεόνε (pic)

Τεράστια νίκη για τη Τορίνο, η οποία επικράτησε με 1-0 εντός έδρας της Νάπολι, για την 7η αγωνιστική της Serie A. Ο Τζιοβάνι Σιμεόνε ήταν αυτός που έκρινε την αναμέτρηση στο 32ο λεπτό, πληγώνοντας την ομάδα την οποία ανήκει, καθώς αγωνίζεται ως δανεικός στην ομάδα του Μπαρόνι. Έτσι, οι πρωταθλητές έμειναν στους 15 βαθμούς, ενώ η Τορίνο ανέβηκε στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 8 βαθμούς.

Η Τορίνο μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να χαμογελάσει στο 32ο λεπτό με το γκολ του Τζιοβάνι Σιμεόνε. Το ματς συνεχίστηκε με αρκετό εκνευρισμό, με τη Νάπολι να μη καταφέρνει να βρει το δρόμο προς την ισοφάριση, ενώ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι «παρτενοπέι» σκόραραν με τον Λανγκ αλλά μετά από εξέταση του VAR το γκολ ακυρώθηκε, στην τελευταία τους ευκαιρία να σώσουν τον βαθμό από την αναμέτρηση

Έτσι, η«γκρανάτα» διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, παίρνοντας μια σπουδαία νίκη.

Τορίνο: Ίσραελ, Ταμέζε, Μαριπάν, Κόκο, Νκουνκού (75′ Μπιράγκι), Πέντερσεν, Κασαντέι, Ασλάνι (84′ Ισμαΐλι), Βλάσιτς (75′ Γκινέιτις), Άνταμς (84′ Ζαπάτα) και Σιμεόνε (62′ Ενγκόνγκε).

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντζο, Ολιβέρα (63′ Λανγκ), Ζεσούς (63′ Μποντζόρνο), Μπεουκεμά, Γκίλμουρ (82′ Ελμάς), Νέρες (74′ Πολιτάνο), Ανγκισά, Ντε Μπρόινε, Σπινατσόλα και Λούκα (74′ Αμπροσίνο)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη Serie A:

Λέτσε – Σασουόλο 0-0

Πίζα – Βερόνα 0-0

Τορίνο – Νάπολι 1-0

18/10, 21:45 Ρόμα – Ίντερ

19/10, 13:30 Κόμο – Γιουβέντους

19/10, 16:00 Κάλιαρι – Μπολόνια

19/10, 16:00 Τζένοα – Πάρμα

19/10, 19:00 Αταλάντα – Λάτσιο

19/10, 21:45 Μίλαν – Φιορεντίνα

20/10, 21:45 Κρεμονέζε – Ουντινέζε

Η βαθμολογία