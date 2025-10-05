Νάπολι – Τζένοα 2-1: Νίκη κορυφής για τους «παρτενοπέι»

Ανατροπή… κορυφής για τη Νάπολι, η οποία επικράτησε της Τζένοα με 2-1, στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι Ναπολιτάνοι μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τους Γενοβέζους, με τον Τζεφ Εκατόρ να σκοράρει και να γράφει το 1-0 στο 33′, όμως μπόρεσαν όχι απλά να απαντήσουν αλλά και να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα στο δεύτερο μέρος.

Αρχικά ο Φρανκ Ζαμπό-Ανγκισά έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 57′ για το 2-1, ενώ λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα στο 75ο λεπτό, ο Ράσμους Χόιλουντ βρήκε ξανά δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

Πάρμα-Λέτσε 0-1

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

Μπολόνια-Πίζα 4-0

Αταλάντα-Κόμο 1-1

Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1

Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2

Νάπολι-Τζένοα 2-1

Γιουβέντους-Μίλαν 21:45

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

18/10 16:00 Λέτσε – Σασουόλο

18/10 16:00 Πίζα – Βερόνα

18/10 19:00 Τορίνο – Νάπολι

18/10 21:45 Ρόμα – Ίντερ

19/10 13:30 Κόμο – Γιουβέντους

19/10 16:00 Κάλιαρι – Μπολόνια

19/10 16:00 Τζένοα – Πάρμα

19/10 19:00 Αταλάντα – Λάτσιο

19/10 21:45 Μίλαν – Φιορεντίνα

20/10 21:45 Kρεμονέζε – Ουντινέζε