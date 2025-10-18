Ρόμα – Ίντερ 0-1: «Διπλό» στο Ολίμπικο και κορυφή για τους Νερατζούρι
Με γκολ του Μπονί η Ίντερ νίκησε με 1-0 στην έδρα της Ρόμα και την έπιασε στην κορυφή όπου υπάρχει πλέον τριπλή ισοβαθμία μαζί με τη Νάπολι.
«Φωτιά» στην κορυφή της Serie A έβαλε η Ίντερ! Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου πήρε το ντέρμπι του Ολίμπικο επικρατώντας με 1-0 της Ρόμα για την 7η αγωνιστική και την έπιασε στους 15 βαθμούς, όσους έχει και η Νάπολι που ηττήθηκε από την Τορίνο. Κάτι που σημαίνει πως αν αύριο η Μίλαν νικήσει τη Φιορεντίνα θα είναι μόνη πρώτη με 16 βαθμούς.
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε μόλις στο 6′ όταν ο Μπαρέλα βρήκε τον Μπονί και εκείνος έφυγε τετ α τετ με τον Σβίλαρ για το 0-1. Κριστάντε και Μχιταριάν είχαν από μία καλή στιγμή για τις δύο ομάδες πριν την ανάπαυλα, με τη Ρόμα να φτάνει στο γκολ στο δεύτερο μέρος.
Στο 52′ ο Ζόμερ έβγαλε το σουτ του Ντιμπάλα, με τον Αργεντινό να έχει νέα ευκαιρία στο 58′. Στο ίδιο λεπτό ο Ντόβμπικ έχασε τεράστια ευκαιρία με κεφαλιά ενώ στο 85′ ο Μχιταριάν είχε ευκαιρία να τελειώσει το ματς, σημάδεψε όμως το δοκάρι με πλασέ.
Ρόμα: Σβίλαρ, Ερμόσο (74’ Μπαλντάντσι), Τσελίκ, Εντικά (55’ Ζιολκόβσκι), Γουέσλι, Μαντσίνι, Κονέ, Κριστάντε, Σουλέ (80’ Φέργκιουσον), Πελεγκρίνι (56’ Ντόβμπικ), Ντιμπάλα (74’ Μπέιλι)
Ίντερ: Ζόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Ντάμφρις, Μπαζτόνι, Μπαρέλα (82’ Ζιελίνσκι), Τσαλχάνογλου (62’ Φρατέζι), Μχιταριάν, Ντιμάρκο (82’ Κάρλος Αουγούστο), Μπονί (69’ Σούτσιτς), Λαουτάρο Μαρτίνες (62’ Εσπόζιτο).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
Σάββατο (18/10)
Λέτσε-Σασουόλο 0-0
Πίζα-Βερόνα 0-0
Τορίνο-Νάπολι 1-0
Ρόμα-Ίντερ 0-1
Κυριακή (19/10)
Κόμο-Γιουβέντους 13:30
Τζένοα-Πάρμα 16:00
Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00
Αταλάντα-Λάτσιο 19:00
Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45
Δευτέρα (20/10)
Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (8η) αγωνιστική:
Παρασκευή (24/10)
Μίλαν-Πίζα 21:45
Σάββατο (25/10)
Πάρμα-Κόμο 16:00
Ουντινέζε-Λέτσε 16:00
Νάπολι-Ίντερ 19:00
Κρεμονέζε-Αταλάντα 21:45
Κυριακή (26/10)
Τορίνο-Τζένοα 13:30
Βερόνα-Κάλιαρι 16:00
Σασουόλο-Ρόμα 16:00
Φιορεντίνα-Μπολόνια 19:00
Λάτσιο-Γιουβέντους 21:45
- ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
- Πάτρα: Δεν κατέβαιναν οι μπάρες του τρένου γιατί είχαν παρκάρει ΙΧ
- Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
- Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
- Ισραήλ: Υποψήφιος ο Νετανιάχου στις εκλογές του 2026
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 19.10.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις