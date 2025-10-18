Ρόμα – Ίντερ 0-1: «Διπλό» στο Ολίμπικο και κορυφή για τους Νερατζούρι

«Φωτιά» στην κορυφή της Serie A έβαλε η Ίντερ! Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου πήρε το ντέρμπι του Ολίμπικο επικρατώντας με 1-0 της Ρόμα για την 7η αγωνιστική και την έπιασε στους 15 βαθμούς, όσους έχει και η Νάπολι που ηττήθηκε από την Τορίνο. Κάτι που σημαίνει πως αν αύριο η Μίλαν νικήσει τη Φιορεντίνα θα είναι μόνη πρώτη με 16 βαθμούς.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε μόλις στο 6′ όταν ο Μπαρέλα βρήκε τον Μπονί και εκείνος έφυγε τετ α τετ με τον Σβίλαρ για το 0-1. Κριστάντε και Μχιταριάν είχαν από μία καλή στιγμή για τις δύο ομάδες πριν την ανάπαυλα, με τη Ρόμα να φτάνει στο γκολ στο δεύτερο μέρος.

Στο 52′ ο Ζόμερ έβγαλε το σουτ του Ντιμπάλα, με τον Αργεντινό να έχει νέα ευκαιρία στο 58′. Στο ίδιο λεπτό ο Ντόβμπικ έχασε τεράστια ευκαιρία με κεφαλιά ενώ στο 85′ ο Μχιταριάν είχε ευκαιρία να τελειώσει το ματς, σημάδεψε όμως το δοκάρι με πλασέ.

Ρόμα: Σβίλαρ, Ερμόσο (74’ Μπαλντάντσι), Τσελίκ, Εντικά (55’ Ζιολκόβσκι), Γουέσλι, Μαντσίνι, Κονέ, Κριστάντε, Σουλέ (80’ Φέργκιουσον), Πελεγκρίνι (56’ Ντόβμπικ), Ντιμπάλα (74’ Μπέιλι)

Ίντερ: Ζόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Ντάμφρις, Μπαζτόνι, Μπαρέλα (82’ Ζιελίνσκι), Τσαλχάνογλου (62’ Φρατέζι), Μχιταριάν, Ντιμάρκο (82’ Κάρλος Αουγούστο), Μπονί (69’ Σούτσιτς), Λαουτάρο Μαρτίνες (62’ Εσπόζιτο).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Σάββατο (18/10)

Λέτσε-Σασουόλο 0-0

Πίζα-Βερόνα 0-0

Τορίνο-Νάπολι 1-0

Ρόμα-Ίντερ 0-1

Κυριακή (19/10)

Κόμο-Γιουβέντους 13:30

Τζένοα-Πάρμα 16:00

Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00

Αταλάντα-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45

Δευτέρα (20/10)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (8η) αγωνιστική:

Παρασκευή (24/10)

Μίλαν-Πίζα 21:45

Σάββατο (25/10)

Πάρμα-Κόμο 16:00

Ουντινέζε-Λέτσε 16:00

Νάπολι-Ίντερ 19:00

Κρεμονέζε-Αταλάντα 21:45

Κυριακή (26/10)

Τορίνο-Τζένοα 13:30

Βερόνα-Κάλιαρι 16:00

Σασουόλο-Ρόμα 16:00

Φιορεντίνα-Μπολόνια 19:00

Λάτσιο-Γιουβέντους 21:45