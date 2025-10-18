Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη

Με την (18/10) προπόνηση του Σαββάτου στο «Γ. Καλαφάτης», ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του κυριακάτικου αγώνα (19/10, 19:30) με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή για το Χαριλάου, από την οποία απουσιάζουν οι τραυματίες Πελίστρι, Σάντσες, Ντέσερς και Μπόκος. Οι δύο πρώτοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέσερς, Μπόκος υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η προπόνηση περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

