Μυρτώ Αλικάκη: «Ήταν τραυματική η εμπειρία της σειράς “Αναστασία” σε κάποια θέματα»

Η Μυρτώ Αλικάκη μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ για την εποχή που πρωταγωνιστούσε στην άκρως επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA «Αναστασία».

Μυρτώ Αλικάκη: «Ήταν τραυματική η εμπειρία της Αναστασίας ως προς κάποια θέματα»

«Τα τραύματα που βιώνουμε ως ενήλικες – δε μιλάω για ακραία περιστατικά – είναι συνήθως πράγματα που έρχονται και συναντιούνται ή σε ακουμπάνε σε κάτι που εσύ δεν έχεις εξερευνήσει μέσα σου.

Το να είσαι 21 ετών και να σου κολλάνε την ταμπέλα του sex symbol ειδικά όταν εσύ δε νιώθεις καθόλου έτσι.

«Μιλάμε για το 1993, που ακόμα δεν έχεις κάνει καμία σοβαρή συζήτηση ή διαπραγμάτευση με τον εαυτό σου γύρω από τη σεξουαλικότητά σου, το ποιά είναι αυτή και το πώς εσύ θες να κινηθείς σεξουαλικά.»

«Πέρασα αρκετό καιρό να το διαχειριστώ»

«Το κυριότερο όμως είναι ότι οι άλλοι άνθρωποι σε βλέπουν με έναν τρόπο που μπορεί να μη συναντιέται με το πως βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Και όλο αυτό είναι μια φυλακή, εγώ έτσι αισθάνθηκα

Και πέρασα αρκετό καιρό να το διαχειριστώ» εξομολογήθηκε η Μυρτώ Αλικάκη.

Αναστασία: Η πολυσυζητημένη σειρά της Μιρέλλας Παπαοικονόμου

Η Αναστασία είναι μία ελληνική αισθηματική δραματική τηλεοπτική σειρά, παραγωγής 1993-1994, που δημιουργήθηκε από τη Μιρέλλα Παπαοικονόμου και προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel από τις 16 Σεπτεμβρίου του 1993 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 1994.

Τη σκηνοθεσία της σειράς επιμελήθηκε ο Γιώργος Κορδέλλας ενώ το τραγούδι των τίτλων ερμήνευσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Το ρόλο της Αναστασίας ανέλαβε η Μυρτώ Αλικάκη κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση ως πρωταγωνίστρια στη μικρή οθόνη. Τους ρόλους των δύο αντρών ερμηνεύουν ο Μηνάς Χατζησάββας και ο Άλκης Κούρκουλος.

Μετά το τέλος της σειράς η σεναριογράφος Μιρέλλα Παπαοικονόμου κυκλοφόρησε το ομώνυμο βιβλίο τα αντίτυπα του οποίου εξαντλήθηκαν πολύ σύντομα.

Η τηλεθέαση της πρώτης προβολής της ξεπερνούσε πολλές φορές το 60%.