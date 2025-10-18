Σαμάνθα Έγκαρ: Πέθανε η μούσα του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

Η Σαμάνθα Έγκαρ, η εμβληματική Βρετανίδα ηθοποιός που καθήλωσε κοινό και κριτικούς με την ερμηνεία της στο ψυχολογικό θρίλερ The Collector (1965) του Γουίλιαμ Γουάιλερ, πέθανε την Τετάρτη στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 86 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε η κόρη της, ηθοποιός Τζένα Στερν, με ανάρτηση στο Instagram: «Η μητέρα μου πέθανε το βράδυ της Τετάρτης, ήσυχα και γαλήνια, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Ήμουν δίπλα της, κρατώντας το χέρι της και λέγοντάς της πόσο την αγαπούμε. Ήταν όμορφο. Ήταν προνόμιο».

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Έγκαρ έδινε μάχη με «μακροχρόνια ασθένεια».

Από το «The Collector» στις Κάννες και το Χόλιγουντ

Η Έγκαρ έγινε διεθνώς γνωστή όταν πρωταγωνίστησε δίπλα στον Τέρενς Σταμπ στο The Collector, ερμηνεία που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ακολούθησε η ρομαντική κομεντί Walk Don’t Run (1966) με τον Κάρι Γκραντ, στην τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση, ενώ σύντομα επιλέχθηκε για τον ρόλο της Έμα Φέρφαξ στην υπερπαραγωγή της 20th Century Fox Doctor Dolittle (1967), δίπλα στον Ρεξ Χάρισον.

Η σκοτεινή δεκαετία του ’70 και η στροφή στον Κρόνενμπεργκ

Τη δεκαετία του ’70, η Έγκαρ συμμετείχε σε ταινίες όπως The Molly Maguires με τους Σον Κόνερι και Ρίτσαρντ Χάρις, The Walking Stick και The Lady in the Car With Glasses and a Gun.

Το 1979 επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο με το The Brood του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, μια από τις πιο ανατριχιαστικές και πολυσυζητημένες ταινίες του Καναδού σκηνοθέτη. Η ερμηνεία της ως μητέρας που κυοφορεί τις σκιές του τραύματός της έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο εμβληματικές του body horror σινεμά.

Από την τηλεόραση στο animation

Στη συνέχεια, η Έγκαρ στράφηκε και στη μικρή οθόνη, εμφανιζόμενη σε σειρές όπως Hawaii Five-O, Fantasy Island, Falcon Crest, The Love Boat και Star Trek: The Next Generation.

Στη δεκαετία του ’90, με τη χαρακτηριστική της βρετανική προφορά, πέρασε στη φωνητική υποκριτική: έδωσε τη φωνή της στη θεά Ήρα στην ταινία της Disney Ηρακλής (1997) και στη μεταγενέστερη τηλεοπτική σειρά, ενώ συμμετείχε και σε παραγωγές κινουμένων σχεδίων όπως The Legend of Prince Valiant και Metalocalypse.

Από το θέατρο στο σινεμά

Η Σαμάνθα Έγκαρ, το πλήρες όνομα της οποίας ήταν Βικτώρια Λουίζα Σαμάνθα Μαρί Ελίζαμπεθ Τερέζα Έγκαρ, γεννήθηκε το 1939 στο Χάμπστεντ του Λονδίνου και ξεκίνησε από τις σαιξπηρικές σκηνές. Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1962 με το Young and Willing και σύντομα απέσπασε θετικές κριτικές για τη συμμετοχή της στα Psyche 59 και Return From the Ashes.

Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τομ Στερν από το 1964 έως το 1971 και απέκτησαν δύο παιδιά: την ηθοποιό Τζένα Στερν και τον παραγωγό Νίκολας Στερν.

Μια καριέρα με εύρος και τόλμη

Από τις ρομαντικές κομεντί και τα δράματα εποχής έως τα ψυχολογικά θρίλερ και τον κόσμο του animation, η Σαμάνθα Έγκαρ άφησε το δικό της αποτύπωμα στο διεθνές σινεμά με το απαράμιλλο στυλ και τη βαθιά, στοχαστική παρουσία της.

*Με πληροφορίες: Variety