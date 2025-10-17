Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν στη Βρετανία σε συνολική ποινή φυλάκισης 29 ετών αφού κρίθηκαν ένοχοι για τον σχεδιασμό επιθέσεων σε τζαμιά και συναγωγές στο πλαίσιο αυτό που ονόμαζαν «φυλετικό πόλεμο».

Οι ίδιοι δήλωσαν αθώοι, αλλά τελικά καταδικάστηκαν για όλες τις κατηγορίες

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Μπρόγκαν Στιούαρτ, 25 ετών, ο Μάρκο Πιτσέτου, 26 ετών, και ο Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, 35 ετών, ετοίμαζαν μια τρομοκρατική ενέργεια όταν συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2024, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς κατά τη δίκη τους.

Οι τρεις τους κατηγορήθηκαν επίσης για δύο αδικήματα συλλογής πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σε κάποιον που προετοιμάζει τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ο Ρίνγκροουζ κατηγορήθηκε για την κατασκευή εξαρτήματος για όπλο εκτυπωμένο σε 3D.

Η δικαστής Γιοχάνα Κάτς καταδίκασε τον Στιούαρτ, ο οποίος σύμφωνα με τους εισαγγελείς διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο, σε 11 χρόνια φυλάκισης. Ο Ρίνγκροουζ καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης και ο Πιτσέτου σε οκτώ χρόνια.

Οι νεοναζί συζητούσαν για την εκτέλεση του Ρίσι Σούνακ

Ο εισαγγελέας Τζόναθαν Σάντιφορντ είχε πει στους ενόρκους ότι οι τρεις κατηγορούμενοι εξέφραζαν θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ και τους δράστες διαβόητων τρομοκρατικών επιθέσεων, καθώς και μίσος για τους μη λευκούς, ειδικά τους μουσουλμάνους και τους μετανάστες.

«Πίστευαν ότι σύντομα θα έρθει η στιγμή που θα ξεσπάσει φυλετικός πόλεμος μεταξύ των λευκών και των άλλων φυλών», είπε ο Σάντιφορντ.

Μεταξύ των εκατοντάδων μηνυμάτων που είχαν στείλει οι τρεις τους, μεταξύ άλλων σε μια ομάδα στο Telegram με την ονομασία «Einsatz 14», οι κατηγορούμενοι είχαν αναφερθεί στην εκτέλεση του τότε πρωθυπουργού Ρίσι Σουνακ και τον βασανισμό ιμάμηδων.

Ο επιθεωρητής Τζέιμς Ντάνκερλι, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας της Βορειοανατολικής Αγγλίας, σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι οι τρεις «υιοθέτησαν άθλιες ρατσιστικές απόψεις και τάσσονταν υπέρ της βίας, όλα για να υποστηρίξουν τις ακροδεξιές αντιλήψεις τους».

«Μέρος της υπεράσπισής τους στο δικαστήριο ήταν ότι όλα αυτά ήταν φαντασία ή απλώς μέρος αβλαβών συζητήσεων, ωστόσο και οι τρεις έλαβαν πραγματικά μέτρα για να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν την εκτέλεση μιας επίθεσης εναντίον αθώων πολιτών», σημειώνει ο Ντάνκερλι.