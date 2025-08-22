Ένας νεοναζί που άλλαξε φύλο μετά την καταδίκη του, του επετράπη να εκτίσει ποινή φυλάκισης σε γυναικεία φυλακή, προκαλώντας οργή σε όλη τη Γερμανία.

Η 53χρονη Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, παλαιότερα γνωστή Σβεν, στο παρελθόν είχε εκφράσει την οργή της λέγοντας ότι τα τρανς άτομα ήταν «παράσιτα», εγείροντας ανησυχίες για τις προθέσεις πίσω από την απόφαση.

Τον Ιούλιο του 2023, η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, καταδικάστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Χάλε στο Σαξονικό-Άνχαλτ σε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών χωρίς αναστολή για ακροδεξιά υποκίνηση μίσους, εγκληματικές προσβολές και παράνομη είσοδο για μια σειρά εγκλημάτων – συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ενός μπαστουνιού του μπέιζμπολ στο διαδίκτυο ως «βοηθητικό απέλασης».

Η Λίμπιχ άσκησε έφεση κατά της ποινής της και έχασε την υπόθεση.

Εκείνη την εποχή ήταν γνωστή ως Σβεν Λίμπιχ. Δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Λίμπιχ ήταν μέλος μιας νεοναζιστικής ομάδας που ονομάζεται «Αίμα και Τιμή».

H αλλαγή φύλου του νεοναζί

Στο τέλος του 2024, η Λίμπιχ άλλαξε το φύλο της στα επίσημα αρχεία από άνδρα σε γυναίκα. Άλλαξε επίσης το μικρό της όνομα.

Η βάση για αυτό ήταν ο νόμος περί αυτοδιάθεσης της Γερμανίας, ο οποίος μόλις είχε τεθεί σε ισχύ και ενίσχυσε τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Ο νόμος επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάξουν το δείκτη φύλου και το μικρό τους όνομα μέσω μιας απλής δήλωσης σε ένα ληξιαρχείο, αντί για δικαστική απόφαση.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβήτησαν το κατά πόσον η αλλαγή του Λίμπιχ ήταν σοβαρή.

German neo-Nazi Sven Liebich, jailed in 2023 for hate speech, legally changed gender to female and adopted the name Marla-Svenja. Now set to serve the 18-month sentence in a women’s prison. pic.twitter.com/wiLoTiPX8x — Clash Report (@clashreport) August 21, 2025

«Είναι αμφίβολο αν η αλλαγή είναι σοβαρή», έγραψε το Der Spiegel. «Η Λίμπιχ είναι γνωστή εδώ και χρόνια για τις ακροδεξιές εξτρεμιστικές της απόψεις και έχει κάνει και στο παρελθόν δηλώσεις που της προκαλούν φανατικό ενδιαφέρον».

Η Λίμπιχ έχει κινηθεί νομικά κατά των μέσων ενημέρωσης για αυτό που θεωρεί ψευδείς αναπαραστάσεις της ταυτότητας φύλου της.

Καταγγελία κατά του Speigel

Μια καταγγελία κατά του Spiegel προς το Συμβούλιο Τύπου απορρίφθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο ως αβάσιμη. Το Spiegel ανέφερε ότι η επιστολή ανέφερε ότι είναι πιθανό η Λίμπιχ «να προέβη στην αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης με καταχρηστικό τρόπο, προκειμένου να προκαλέσει και να φέρει σε δύσκολη θέση το κράτος».

Η Λίμπιχ θα ξεκινήσει σύντομα τη φυλάκισή της.

Ο γενικός εισαγγελέας της Χάλε, Ντένις Τσερνότα, δήλωσε στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα MDR στη Σαξονία-Άνχαλτ ότι η Λίμπιχ θα εκτίσει την ποινή φυλάκισής της στις γυναικείες φυλακές του Κέμνιτς.

Η Λίμπιχ το επιβεβαίωσε αυτό σε μια ανάρτηση στο X. «Θα ξεκινήσω την ποινή φυλάκισής μου όπως έχει προγραμματιστεί», είπε. «Στις 29 Αυγούστου 2025, στις 10 μ.μ., θα φτάσω στο σωφρονιστικό κέντρο του Κέμνιτς με τις βαλίτσες μου».

Η απόφαση για το πού θα τοποθετηθεί η Λίμπιχ θα ληφθεί στην αρχή της φυλάκισής της. Ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι η διοίκηση των φυλακών θα αποφασίσει εάν η Λίμπιχ θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια και την τάξη, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μεταφορά της σε άλλη φυλακή.

Εν τω μεταξύ, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Λίμπιχ έχασε πρόσφατα μια άλλη υπόθεση, εναντίον του δημοσιογράφου Τζούλιαν Ράιχελτ στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου.

Ο Ράιχελτ, αρχισυντάκτης του Nius, δημοσίευσε στο X τον Ιούλιο: «Όποιος παρακολουθεί τα ρεπορτάζ για τον νεοναζί Σβεν Λίμπιχ μπορεί να καταλήξει μόνο σε ένα συμπέρασμα: Η κυβέρνηση συνασπισμού με τα φανάρια κατάφερε, βάσει νόμου, να αναγκάσει σχεδόν ολόκληρο το γερμανικό μιντιακό τοπίο να λέει αναλήθειες και να κάνει γελοία ψευδείς ισχυρισμούς. Ο Σβεν Λίμπιχ δεν είναι γυναίκα».

Η Die Welt ανέφερε ότι το Δεύτερο Πολιτικό Τμήμα του δικαστηρίου αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση του Λίμπιχ για προσωρινή διαταγή, λέγοντας ότι ήταν αβάσιμη.

Επικεφαλής ακροδεξιού κόμματος

Ο Λίμπιχ, όπως προαναφέραμε, είναι επικεφαλής του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του ’90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Οι νεοναζί οργάνωσαν συγκεντρώσεις στη Χάλε – όπου οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες περιέγραψαν τις δραστηριότητες του Λίμπιχ ως «απαράμιλλες» σε ολόκληρη τη χώρα.

Και τα τελευταία χρόνια, ο Λίμπιχ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Βλαντιμίρ Πούτιν και της αιματηρής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία – μάλιστα πουλούσε προϊόντα που φέρουν το σύμβολο του ρωσικού υπερεθνικιστικού «Ζ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Οι νεοναζί είναι επίσης εδώ και καιρό ένας φανατικός εχθρός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο Λίμπιχ είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία μιας φλεγόμενης σημαίας των ΛΟΑΤΚΙ+ με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, με τη λεζάντα: «Επιτέλους, οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι του αλφαβήτου γίνονται ξανά ορατοί, μέχρι που για τους υπόλοιπους 11 μήνες του έτους όλα θα έχουν ως στόχο να γίνουν ορατοί».