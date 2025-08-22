newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22 Αυγούστου 2025 | 11:37

Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Ένας νεοναζί που άλλαξε φύλο μετά την καταδίκη του, του επετράπη να εκτίσει ποινή φυλάκισης σε γυναικεία φυλακή, προκαλώντας οργή σε όλη τη Γερμανία.

Η 53χρονη Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, παλαιότερα γνωστή Σβεν, στο παρελθόν είχε εκφράσει την οργή της λέγοντας ότι τα τρανς άτομα ήταν «παράσιτα», εγείροντας ανησυχίες για τις προθέσεις πίσω από την απόφαση.

Τον Ιούλιο του 2023, η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, καταδικάστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Χάλε στο Σαξονικό-Άνχαλτ σε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών χωρίς αναστολή για ακροδεξιά υποκίνηση μίσους, εγκληματικές προσβολές και παράνομη είσοδο για μια σειρά εγκλημάτων – συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ενός μπαστουνιού του μπέιζμπολ στο διαδίκτυο ως «βοηθητικό απέλασης».

Η Λίμπιχ άσκησε έφεση κατά της ποινής της και έχασε την υπόθεση.

Εκείνη την εποχή ήταν γνωστή ως Σβεν Λίμπιχ. Δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Λίμπιχ ήταν μέλος μιας νεοναζιστικής ομάδας που ονομάζεται «Αίμα και Τιμή».

H αλλαγή φύλου του νεοναζί

Στο τέλος του 2024, η Λίμπιχ άλλαξε το φύλο της στα επίσημα αρχεία από άνδρα σε γυναίκα. Άλλαξε επίσης το μικρό της όνομα.

Η βάση για αυτό ήταν ο νόμος περί αυτοδιάθεσης της Γερμανίας, ο οποίος μόλις είχε τεθεί σε ισχύ και ενίσχυσε τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Ο νόμος επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάξουν το δείκτη φύλου και το μικρό τους όνομα μέσω μιας απλής δήλωσης σε ένα ληξιαρχείο, αντί για δικαστική απόφαση.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβήτησαν το κατά πόσον η αλλαγή του Λίμπιχ ήταν σοβαρή.

«Είναι αμφίβολο αν η αλλαγή είναι σοβαρή», έγραψε το Der Spiegel. «Η Λίμπιχ είναι γνωστή εδώ και χρόνια για τις ακροδεξιές εξτρεμιστικές της απόψεις και έχει κάνει και στο παρελθόν δηλώσεις που της προκαλούν φανατικό ενδιαφέρον».

Η Λίμπιχ έχει κινηθεί νομικά κατά των μέσων ενημέρωσης για αυτό που θεωρεί ψευδείς αναπαραστάσεις της ταυτότητας φύλου της.

Καταγγελία κατά του Speigel

Μια καταγγελία κατά του Spiegel προς το Συμβούλιο Τύπου απορρίφθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο ως αβάσιμη. Το Spiegel ανέφερε ότι η επιστολή ανέφερε ότι είναι πιθανό η Λίμπιχ «να προέβη στην αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης με καταχρηστικό τρόπο, προκειμένου να προκαλέσει και να φέρει σε δύσκολη θέση το κράτος».

Η Λίμπιχ θα ξεκινήσει σύντομα τη φυλάκισή της.

Ο γενικός εισαγγελέας της Χάλε, Ντένις Τσερνότα, δήλωσε στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα MDR στη Σαξονία-Άνχαλτ ότι η Λίμπιχ θα εκτίσει την ποινή φυλάκισής της στις γυναικείες φυλακές του Κέμνιτς.

Η Λίμπιχ το επιβεβαίωσε αυτό σε μια ανάρτηση στο X. «Θα ξεκινήσω την ποινή φυλάκισής μου όπως έχει προγραμματιστεί», είπε. «Στις 29 Αυγούστου 2025, στις 10 μ.μ., θα φτάσω στο σωφρονιστικό κέντρο του Κέμνιτς με τις βαλίτσες μου».

Η απόφαση για το πού θα τοποθετηθεί η Λίμπιχ θα ληφθεί στην αρχή της φυλάκισής της. Ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι η διοίκηση των φυλακών θα αποφασίσει εάν η Λίμπιχ θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια και την τάξη, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μεταφορά της σε άλλη φυλακή.

Εν τω μεταξύ, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Λίμπιχ έχασε πρόσφατα μια άλλη υπόθεση, εναντίον του δημοσιογράφου Τζούλιαν Ράιχελτ στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου.

Ο Ράιχελτ, αρχισυντάκτης του Nius, δημοσίευσε στο X τον Ιούλιο: «Όποιος παρακολουθεί τα ρεπορτάζ για τον νεοναζί Σβεν Λίμπιχ  μπορεί να καταλήξει μόνο σε ένα συμπέρασμα: Η κυβέρνηση συνασπισμού με τα φανάρια κατάφερε, βάσει νόμου, να αναγκάσει σχεδόν ολόκληρο το γερμανικό μιντιακό τοπίο να λέει αναλήθειες και να κάνει γελοία ψευδείς ισχυρισμούς. Ο Σβεν Λίμπιχ δεν είναι γυναίκα».

Η Die Welt ανέφερε ότι το Δεύτερο Πολιτικό Τμήμα του δικαστηρίου αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση του Λίμπιχ για προσωρινή διαταγή, λέγοντας ότι ήταν αβάσιμη.

Επικεφαλής ακροδεξιού κόμματος

Ο Λίμπιχ, όπως προαναφέραμε, είναι επικεφαλής του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του ’90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Οι νεοναζί οργάνωσαν συγκεντρώσεις στη Χάλε – όπου οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες περιέγραψαν τις δραστηριότητες του Λίμπιχ ως «απαράμιλλες» σε ολόκληρη τη χώρα.

Και τα τελευταία χρόνια, ο Λίμπιχ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Βλαντιμίρ Πούτιν και της αιματηρής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία – μάλιστα πουλούσε προϊόντα που φέρουν το σύμβολο του ρωσικού υπερεθνικιστικού «Ζ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Οι νεοναζί είναι επίσης εδώ και καιρό ένας φανατικός εχθρός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο Λίμπιχ είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία μιας φλεγόμενης σημαίας των ΛΟΑΤΚΙ+ με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, με τη λεζάντα: «Επιτέλους, οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι του αλφαβήτου γίνονται ξανά ορατοί, μέχρι που για τους υπόλοιπους 11 μήνες του έτους όλα θα έχουν ως στόχο να γίνουν ορατοί».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ

Δασμοί: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Διάβρωση εμπιστοσύνης 22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Κλιματική αλλαγή 22.08.25

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί
Κόσμος 22.08.25

Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί

Όλο και πιο βαριές κουβέντες ανταλλάσσουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή την πρόθεση του πρώτου να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τον λαό να κινητοποιηθεί ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ
«Φτάνει πια» 22.08.25

Ο Μαδούρο καλεί σε κινητοποίηση ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Εκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις», είπε ο κ. Μαδούρο, αντιδρώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να στείλει αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Τραμπ: Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ
Νιου Τζέρσεϊ 22.08.25

Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του Τραμπ στη θέση Γενικής Εισαγγελέως

Ηττα για τον Τραμπ συνιστά η απόφαση δικαστή να κρίνει ότι η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, εκτελεί παράνομα τα καθήκοντα της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
«Ηταν παιδί...» 22.08.25

Εκτελέστηκε νεαρός στη Σαουδική Αραβία παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι
«Έγιναν τρεις» 22.08.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι, ο ηθοποιός και γιος του μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, άρχισαν να βγαίνουν το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023.

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια
Συναγερμός 22.08.25

Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League

Η Super League της νέας χρονιάς ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τι κάνουν οι 14 «μονομάχοι» στις πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο