ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα της χώρας κινδυνεύει με απόλυση
Με προσωπικό ασφαλείας απειλεί να μείνει η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, απολύοντας το 80% των εργαζομένων της, εξαιτίας της διαφωνίας στον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης
- Σπείρα 5 ανήλικων κοριτσιών υπό την καθοδήγηση 31χρονου έκλεβαν τσάντες στην πλατεία Αγίας Ειρήνης
- Τρίχρονο αγόρι έσωσε τη ζωή της μητέρας του όταν αυτή υπέστη κρίση επιληψίας - Τιμήθηκε από την αστυνομία
- Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά για την υπόθεση φρίκης – «Ήθελε να πειράζω τα παιδιά και να βλέπει»
- Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ απειλεί να οδηγήσει στην απόλυση το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα αποθέματα πυρηνικών όπλων της χώρας, επιβεβαίωσε σήμερα ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής, που προεδρεύει της κοινοβουλευτικής επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, Μάικ Ρότζερς.
«Ενημερωθήκαμε χθες το βράδυ ότι η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια της χώρας, που διαχειρίζεται τα αποθέματα πυρηνικών όπλων μας, είναι κοντά στο να εξαντλήσει τα έκτακτα κονδύλια που χρησιμοποιεί. Θα χρειαστεί να απολύσει το 80% των εργαζομένων της», δήλωσε το μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, χωρίς να διευκρινίσει εάν πρόκειται για προσωρινές απολύσεις που συνδέονται με το «shutdown» ή οριστικές.
«Δεν είναι εργαζόμενοι που θέλετε να δείτε να επιστρέφουν σπίτια τους. (…) Πρέπει να βρίσκονται στη δουλειά και πρέπει να πληρώνονται», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Η δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους εισήλθε στην τρίτη εβδομάδα της, χωρίς να διαφαίνεται το τέλος της, αφού μία δέκατη ψηφοφορία στη Γερουσία χθες δεν ενέκρινε το σχέδιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε η Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία.
Οι ΗΠΑ απασχολούν 62.000 άτομα για τα πυρηνικά τους
Οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα οπλοστάσιο με περισσότερες από 5.000 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με τον οργανισμό Bulletin of the Atomic Scientists.
Η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ (NNSA) έχει ως αποστολή να σχεδιάζει, να κατασκευάζει, να συντηρεί και να προστατεύει τα πυρηνικά όπλα. Απασχολεί λιγότερους από 2000 δημόσιους υπάλληλους και περίπου 60.000 υπεργολάβους.
Ερωτηθείς στις συνέπειες του «shutdown» στη NNSA, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε χθες στην USA Today πως «από την επόμενη εβδομάδα, θα πρέπει να τα βγάλουμε πέρα χωρίς τους δεκάδες χιλιάδες (…) εργαζόμενους που είναι απαραίτητοι για την εθνική ασφάλειά μας».
Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, που μίλησαν ανώνυμα στην αμερικανική εφημερίδα, το καθεστώς διαθεσιμότητας θα μπορούσε να ξεκινήσει από αυτήν την Παρασκευή.
- «Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» – Απίστευτη δήλωση του εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική
- ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
- Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»
- Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας
- Λίβανος: Ο γιος του Καντάφι θα αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση – Κρατείται χωρίς δίκη εδώ και 10 χρόνια
- Απόπειρα απόδρασης στις φυλακές Μαλανδρίνου – Κρατούμενος επιχείρησε να πηδήξει τον μαντρότοιχο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις