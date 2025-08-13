Εξειδικευμένο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, γνωστό ως Constant Phoenix, πραγματοποίησε πρόσφατα μια μυστηριώδη αποστολή πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με πιθανές πυρηνικές δραστηριότητες στην περιοχή (στην εικόνα από το itamilradar.com, επάνω, η πτήση του Constant Phoenix πάνω από τη Μεσόγειο).

Το Boeing WC-135, με αριθμό εγγραφής 64-14829, έφτασε στη βάση RAF Mildenhall στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 30 Ιουλίου, προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το itamilradar.com.

Τέτοιες αποστολές στην Ευρώπη είναι σπάνιες και ο αμερικανικός στρατός δεν έχει δώσει καμία επίσημη εξήγηση για την πτήση του Constant Phoenix

Το αεροσκάφος αυτό είναι εξοπλισμένο για τη συλλογή και ανάλυση ατμοσφαιρικών δειγμάτων με στόχο την ανίχνευση πυρηνικών σωματιδίων.

Οι κύριες αποστολές του περιλαμβάνουν την ανίχνευση πυρηνικών εκρήξεων, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με συνθήκες ελέγχου όπλων και την έρευνα πυρηνικών συμβάντων μέσω μέτρησης αερομεταφερόμενης ραδιενεργού μόλυνσης.

Τέτοιες αποστολές στην Ευρώπη είναι σπάνιες και, μέχρι στιγμής, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει δώσει καμία επίσημη εξήγηση για την παρουσία αυτής της πλατφόρμας ανίχνευσης πυρηνικών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος (με κωδικό κλήσης JAKE27) απογειώθηκε από τη βρετανική βάση και κατευθύνθηκε προς τη Μεσόγειο.

Πτήση σε μικρό υψόμετρο

Αφού έφτασε στη κεντρική λεκάνη, κατέβηκε σε ύψος μόλις 5.000 ποδιών, πετώντας σε μικρό υψόμετρο σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο πριν επιστρέψει.

Οι λόγοι γι’ αυτήν την αποστολή παραμένουν ασαφείς, αλλά η επιλογή να λειτουργήσει σε τόσο μικρό υψόμετρο σε μια εκτεταμένη περιοχή είναι αξιοσημείωτη.

Οι τρέχουσες μετρήσεις από σταθμούς παρακολούθησης ακτινοβολίας σε όλη την Ευρώπη δείχνουν κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την ακτογραμμή της Βόρειας Αφρικής.