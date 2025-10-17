Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Την αποδοκιμασία του προς τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, για τα όσα είπε χθες από το βήμα της Βουλής -στη διάρκεια της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική- σε βάρος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη εξέφρασε ο πρόεδρος του σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος σημείωσε πως το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάει κανείς. «Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύομε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας», κατέληξε με νόημα.

Η άγρια κόντρα Βελόπουλου – Καιρίδη

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Κυριάκος Βελόπουλος και Δημήτρης Καιρίδης, επιδόθηκαν σε μια άγρια προσωπικού τύπου αντιπαράθεση με βαριές εκφράσεις. Όλα ξεκίνησαν όταν στο βήμα βρισκόταν ο κ. Βελόπουλος που κατηγόρησε τη ΝΔ για ψευτοπατριωτισμό με τον κ. Καιρίδη να ενοχλείται και να του ζητά φωνάζοντας από τη θέση του να φέρει τα χρήματα που έχει από τη Γερμανία στην Ελλάδα για να αποδείξει τον πατριωτισμό του. Οι τόνοι ανέβηκαν απότομα με την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να επιχειρεί να τους επαναφέρει στη τάξη.

Βελόπουλος: Φερετζές του πατριωτισμού είναι η δήθεν ΝΔ που προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι πατριωτική κυβέρνηση βάζοντας τον Άδωνι και το Πλεύρη να το παίζουν πατριώτες…

Καιρίδης: Για τα λεφτά στη Γερμανία …

Βελόπουλος: Άκου λίγο κύριε θα σας απαντήσω με μια έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια, εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Μη το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς που έλεγες ότι είμαστε απόγονοι Τούρκων, δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς

Καιρίδης: φωνάζει εκτός μικροφώνου σε έξαλλη κατάσταση

Γεροβασίλη: κ. Καιρίδη, καθόσασταν πίσω ήταν πιο ήσυχα…

Βελόπουλος: ρε καημένο παιδί, υπουργός δεν θα γίνεις ξανά κατάλαβέ το, θα χάσετε τις εκλογές και θα μείνεις εκτός θέσης

Καιρίδης: φωνάζει εκτός μικροφώνου

Βελόπουλος: καλέ μη φωνάζεις σε ακούω…καλέ μη φωνάζεις…

Γεροβασίλη: δεν γίνεται με αυτούς τους όρους η συζήτηση…

Καιρίδης: έχετε δίκιο

Βελόπουλος: όταν αντιμαχείς με ανόητο θα απαντήσεις ανόητα. Ο δημόσιος υπάλληλος, ο κύριος που πληρώνεται από το δημόσιο που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις μου θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ. Πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα και μετά να μιλάς.

Καιρίδης: φωνάζει εκτός μικροφώνου

Βελόπουλος: Ήξερα ότι είσαι κακιά, εεε… κακός είσαι αλλά όχι τόσο…

Γεροβασίλη: να σταθούμε στο ύψος της συζήτησης

Βελόπουλος: το παίρνω ως κακία δεν θα το πάρω ως κακιά

Βουλευτής ΝΔ: Τι κακιά τι εννοείται;

Βελόπουλος: Κακιά άποψη, κακιά αντίληψη, πειράζει; Θα ανακατέψουμε και την οικογένεια Μητσοτάκη; να ανακατέψουμε κυρία Μαρέβα; να τα φέρει η γυναίκα του πρωθυπουργού και μετά εγώ

Καιρίδης: Εσύ είσαι πατριώτης

Βελόπουλος: δεν είναι ο πρωθυπουργός πατριώτης; πόσο μυαλό κουβαλάς και διδάσκει φοιτητές. Αυτό είναι φασισμός, τραμπουκισμός, ναζισμός και αυταρχισμός από έναν τύπο που παρουσιάζεται ως βουλευτής.