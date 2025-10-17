magazin
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17 Οκτωβρίου 2025 | 06:02

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

«It’s alive! It’s alive!! It’s alive!» — η κραυγή του Δρ. Φρανκενστάιν στην εμβληματική ταινία του 1931 συνοψίζει όλο το δέος και τη φρίκη ενός μύθου που αρνείται να πεθάνει. Δύο αιώνες μετά τη γέννησή του, ο Φρανκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη ματιά του Γκιγέρμο ντελ Τόρο, με πρωταγωνιστές τον Όσκαρ Άιζακ και τον Τζέικομπ Ελορντί — και μας θυμίζει πως το αληθινό του τέρας δεν ήταν ποτέ αυτό που νομίζαμε.

«Μια ιστορία για τη γενεαλογία του πόνου.»

Στιγμιότυπο του Φρανκενστάιν (1931)

Η βραδιά που γεννήθηκε ο μύθος

Το 1816, το περίφημο «έτος χωρίς καλοκαίρι», μια ομάδα φίλων συγκεντρώθηκε στη Villa Diodati, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης. Εκεί, ο Λόρδος Μπάιρον πρότεινε: «Ας γράψει ο καθένας μια ιστορία τρόμου». Ανάμεσά τους, η 18χρονη Μέρι Γουόλστονκραφτ Γκόντουιν — μετέπειτα Σέλεϊ.

Η νεαρή γυναίκα δεν είχε ακόμη συνείδηση ότι, επιχειρώντας να «ξυπνήσει τους μυστηριώδεις φόβους της φύσης μας», θα έγραφε το πρώτο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Στο Φρανκενστάιν, ή ο Σύγχρονος Προμηθέας (1818), ο φοιτητής φυσικής φιλοσοφίας Βίκτορ Φρανκενστάιν εμμονικά αναζητά το μυστικό της ζωής και καταφέρνει να εμψυχώσει ένα σώμα — μόνο για να το απορρίψει με τρόμο.

Από την πρώτη στιγμή, το βιβλίο ήταν κάτι παραπάνω από γοτθικό θρίλερ. Ήταν παραβολή για τα όρια της γνώσης, για την ύβρη του ανθρώπου που παριστάνει τον Θεό και, ταυτόχρονα, για την εγκατάλειψη και τη μοναξιά. Ήταν, θα λέγαμε σήμερα, μια ιστορία για τη γονεϊκή αποτυχία και την κοινωνική απόρριψη.

Στιγμιότυπο του Φρανκενστάιν (1931), Πηγή: Universal, imdb.com

Το τέρας και ο επιστήμονας

Η Σέλεϊ δημιούργησε δύο από τα πιο ανθεκτικά αρχέτυπα του δυτικού πολιτισμού: το πλάσμα που αναζητά αποδοχή και τον επιστήμονα που παραβιάζει τα θεία. Οι μορφές αυτές ξέφυγαν γρήγορα από το χαρτί: έγιναν θεατρικές επιτυχίες, κινηματογραφικοί θρύλοι, σύμβολα της ίδιας της νεωτερικότητας.

Από την πρώτη βωβή ταινία του Τόμας Έντισον (1910) μέχρι την κλασική εκδοχή της Universal με τον Μπόρις Καρλόφ (1931) και τη σατιρική Young Frankenstein του Μέλ Μπρουκς, το έργο της Σέλεϊ απέκτησε άπειρες μεταμορφώσεις. Υπήρξαν Ιταλοί, Ιάπωνες, ακόμη και «Μαύροι» Φρανκενστάιν (Blackenstein), ενώ η επιρροή του φτάνει ως το 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος και τον Rocky Horror Picture Show.

«Θυμήσου πως είμαι το πλάσμα σου· θα έπρεπε να είμαι ο Αδάμ σου, μα είμαι ο έκπτωτος άγγελος.»

Στιγμιότυπο του Φρανκενστάιν(1931), Πηγή: Universal, imdb.com

Η εποχή του ηλεκτρισμού και της αγωνίας

Η ιδέα της Σέλεϊ δεν γεννήθηκε στο κενό. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Ευρώπη ανακάλυπτε τις δυνάμεις του ηλεκτρισμού. Τα πειράματα του Λουίτζι Γαλβάνι, που έκανε τα πόδια βατράχων να κινούνται με ηλεκτρικά ρεύματα, και οι ακόμη πιο τολμηρές απόπειρες του ανιψιού του, Τζιοβάνι Αλντίνι, να «αναστήσει» ανθρώπινους νεκρούς, προκάλεσαν δέος και τρόμο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα γεννήθηκε ο Φρανκενστάιν: ένα μυθιστόρημα που συνδύαζε τη νέα επιστημονική φαντασία με τον παλιό μεταφυσικό φόβο. Όπως επισημαίνει η βιογράφος Φιόνα Σάμψον, «με τη νεωτερικότητα έρχεται και το άγχος για το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος».

Στιγμιότυπο του Φρανκενστάιν (1931), Πηγή: Universal, imdb.com

Από τον Προμηθέα στον Θεό

Ο υπότιτλος του βιβλίου, Ο Σύγχρονος Προμηθέας, παραπέμπει ευθέως στον μύθο του Τιτάνα που έκλεψε τη φωτιά των θεών για να τη χαρίσει στους ανθρώπους. Ο Φρανκενστάιν είναι αυτός ο νέος Προμηθέας — και τιμωρείται για την ύβρη του.

Όμως η Σέλεϊ αντλεί και από τη Βίβλο. Το πλάσμα της δεν είναι απλώς ένα πείραμα που ξέφυγε από τον έλεγχο, αλλά ένας νέος Αδάμ που στρέφεται στον Δημιουργό του με το παράπονο: «Θυμήσου πως είμαι το πλάσμα σου· θα έπρεπε να είμαι ο Αδάμ σου, μα είμαι ο έκπτωτος άγγελος».

Η ταινία του 1931 μετέτρεψε το πλάσμα σε άφωνο τέρας — μια συγκλονιστική αλλά μερική ανάγνωση. Η Σέλεϊ, αντίθετα, του έδωσε φωνή, ευφυΐα και φιλοσοφική συνείδηση. Το πλάσμα διαβάζει Μίλτον, μαθαίνει να μιλά και να στοχάζεται. Δεν γεννιέται κακό: γίνεται τέρας επειδή όλοι το απορρίπτουν.

Στιγμιότυπο του Φρανκενστάιν (1931)

Το πλάσμα ως καθρέφτης μας

Αν το διαβάσει κανείς έτσι, το μυθιστόρημα είναι λιγότερο ιστορία τρόμου και περισσότερο τραγωδία για την ανθρώπινη μοναξιά. Ο Φρανκενστάιν εγκαταλείπει το δημιούργημά του — όπως πολλοί γονείς εγκαταλείπουν τα παιδιά τους συναισθηματικά. Η κοινωνία το διώχνει επειδή είναι διαφορετικό. Η οργή του είναι, στην ουσία, η οργή του απόβλητου που ζητά αγάπη.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Σέλεϊ έγραψε το βιβλίο λίγους μήνες μετά τον θάνατο του βρέφους της και την απώλεια της μητέρας της, της φεμινίστριας Μαίρη Γουόλστονκραφτ. Το Φρανκενστάιν είναι, με έναν βαθιά προσωπικό τρόπο, μια ιστορία γέννησης και πένθους.

Η Φιόνα Σάμψον το συνοψίζει: «Όλοι έχουμε υπάρξει λίγο Φρανκενστάιν και λίγο πλάσμα — έχουμε κάνει λάθη, έχουμε διψάσει για αποδοχή. Και οι δύο πλευρές μιλούν για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.»

Στιγμιότυπο του Φρανκενστάιν (1931), Πηγή: Universal, imdb.com

Ο κινηματογράφος ρίχνει τη σκιά του πάνω στη συγγραφέα

Η απήχηση του Φρανκενστάιν στο σινεμά υπήρξε τόσο τεράστια ώστε, όπως γράφει ο ιστορικός Κρίστοφερ Φρέιλινγκ, «έφτασε να μοιάζει σαν το Χόλιγουντ να είχε εφεύρει την ίδια την ιστορία». Η εικόνα του Καρλόφ, με τα βιδωμένα μπουλόνια και την τετράγωνη κεφαλή, έγινε το πρόσωπο του φόβου στον 20ό αιώνα — αλλά και η μάσκα που σκέπασε τη βαθύτερη ουσία του έργου: τη συμπόνια.

Η Μέρι Σέλεϊ έγραψε ένα βιβλίο για την ευθύνη, τη μοναξιά και τη συνείδηση. Το Χόλιγουντ το μετέτρεψε σε θέαμα για το «τέρας». Και όμως, χάρη σε αυτήν την παρανόηση, η ιστορία επιβίωσε — έγινε μύθος.

Στιγμιότυπο του Φρανκενστάιν (1931), Πηγή: Universal, imdb.com

Ο Ντελ Τόρο και η επιστροφή της ανθρωπιάς

Δύο αιώνες μετά, ο Γκιγέρμο ντελ Τόρο επιχειρεί να αποκαταστήσει αυτή την παραγνωρισμένη ευαισθησία. Η νέα του ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, δεν είναι απλώς μια ιστορία τρόμου αλλά, όπως λέει ο ίδιος, «μια ιστορία για τη γενεαλογία του πόνου».

Ο Όσκαρ Άιζακ ενσαρκώνει έναν Βίκτορ Φρανκενστάιν που μοιάζει περισσότερο με κακοποιητικό πατέρα, ενώ ο Τζέικομπ Ελορντί δίνει στο πλάσμα ευαισθησία και τραγικότητα. «Το πλάσμα ήταν ένα απόβλητο, δεν ταίριαζε πουθενά — όπως ένιωθα κι εγώ παιδί», εξηγεί ο Ντελ Τόρο.

Ο Μεξικανός δημιουργός είχε ήδη δηλώσει την ευγνωμοσύνη του προς τη Σέλεϊ όταν παρέλαβε το BAFTA για το The Shape of Water: «Εκείνη έδωσε φωνή στους άφωνους και υπόσταση στους αόρατους. Μου έδειξε πως, για να μιλήσουμε για τα τέρατα, πρέπει μερικές φορές να φτιάξουμε δικά μας».

Η δική του εκδοχή του Φρανκενστάιν είναι, όπως λέει, «ένα τραγούδι για την ανθρώπινη εμπειρία» — και ίσως η πιο πιστή ανάγνωση του αρχικού πνεύματος της Σέλεϊ.

«Το πλάσμα ήταν ένα απόβλητο, δεν ταίριαζε πουθενά — όπως ένιωθα κι εγώ παιδί»

Στιγμιότυπο του Φρανκενστάιν (1931), Πηγή: Universal, imdb.com

Το αθάνατο τέρας

Όταν, το 1831, η συγγραφέας έγραψε στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης «Στέλνω ξανά το φρικτό μου τέκνο στον κόσμο για να προκόψει», δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο προφητικά ήταν τα λόγια της. Ο δημιουργός και το δημιούργημα —η ίδια και το πλάσμα της— βγήκαν από το βιβλίο και κατέκτησαν τον κόσμο.

Σήμερα, το Φρανκενστάιν δεν είναι πια ιστορία τρόμου αλλά ένας ζωντανός μύθος για τα όρια, την ευθύνη και τη μοναξιά του ανθρώπου. Από την τεχνητή νοημοσύνη ως τη βιοτεχνολογία, το ερώτημα παραμένει ίδιο: τι συμβαίνει όταν η δημιουργία ξεπερνά τον δημιουργό της;

Ίσως, τελικά, το πλάσμα της Μέρι Σέλεϊ δεν ήταν ποτέ το πραγματικό τέρας. Ίσως το τέρας να είμαστε εμείς — κάθε φορά που κοιτάζουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζουμε τι έχουμε φτιάξει.

*Mε πληροφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Το δημιούργημα του Δρ. Φρανκενστάιν, Πηγή: Universal, imdb.com  

Stream magazin
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη
Μούσα 16.10.25

Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη

Η Ειρήνη Παππά, η ηθοποιός που έγινε συνώνυμο της Ελλάδας του φωτός αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο του πολιτισμού και της κοινής μας μνήμης και ως τέτοιο τιμάτει σε ένα πλούσιο αφιέρωμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»
Παράξενες 15.10.25

Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»

«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι τόσο πολύπλοκοι όσο οι ανδρικοί που βλέπουμε συνήθως» είπε η Νάταλι Πόρτμαν, αναφερόμενη στην κινηματογραφική κληρονομιά της Νταϊάν Κίτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά
Culture Live 15.10.25

Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στo Βόρειo Σινά, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αιγυπτιακή άμυνα

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
