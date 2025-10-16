Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές

Από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η γενική συνέλευση της πρώην πλέον ECA -της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων- και νυν EFC (European Football Clubs). Οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης –ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός που εκπροσωπήθηκε φυσικά από τον ηγέτη του, Βαγγέλη Μαρινάκη– έδωσαν το παρών στην ιταλική πρωτεύουσα και συζήτησαν για όλα τα τρέχοντα θέματα της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, όπως για παράδειγμα την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού των αγώνων στο ετήσιο καλεντάρι.

Σύμφωνα τώρα με το BBC, μια από τις ιδέες που έπεσαν στο τραπέζι και που σύντομα μπορεί να πάρει μορφή επίσημης πρότασης προς την UEFA, είναι να αυξηθούν αφενός οι παίκτες στα ενεργά ευρωπαϊκά ρόστερ, από 25 σε 28, αλλά και η αύξηση των επιτρεπόμενων αλλαγών ανά αγώνα, κατά μία, δηλαδή από πέντε σε έξι.

Η ανάρτηση του Football Insider για το θέμα

🔄 Premier League clubs are among those across Europe who have held talks about increasing the number of substitutions allowed to six during matches to ease players’ workload. Should this happen in the English top flight? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/eqcSAiB7wv — Football Insider (@footyinsider247) October 16, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή του κανονισμού των αλλαγών από τρεις σε πέντε, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, για πρώτη φορά μάλιστα στην Premier League. Μετά από μια προσωρινή επιστροφή στις τρεις αλλαγές το 2020/21, τελικά οι πέντε αλλαγές έγιναν η νόρμα κατά τη σεζόν 2022/23.

Όπως τώρα φαίνεται όμως, η συνεχής αύξηση των αγώνων (και των διοργανώσεων) αναγκάζει τις ομάδες να σκεφτούν σοβαρά τη νέα αύξηση των αλλαγών και των παικτών που θα μπορούν να έχουν διαθέσιμους μέσα στη σεζόν. Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ του BBC, οι συγκεκριμένες σκέψεις έχουν ακόμη ανεπίσημη μορφή και η EFC ακόμη δεν έχει καταλήξει αν θα πάρουν και επίσημη, με κάποιο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.