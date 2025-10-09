Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, χτυπά στη Ρώμη. Το τριήμερο 7-9 Οκτωβρίου, ένα από τα σημαντικότερα στη σύγχρονη ιστορία. Η νέα εποχή ξεκίνησε. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA) ανακοίνωσε την επίσημη μετονομασία της σε European Football Clubs (EFC). Και σε αυτή τη μεγάλη στιγμή της νέας εποχής και της εφαρμογής της στρατηγικής στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που στόχο έχει να διασφαλίσει ότι οι σύλλογοι και τα συμφέροντά τους βρίσκονται στην καρδιά του σπορ, ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχαν κεντρικό ρόλο.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, έδωσε το παρών στη Γενική Συνέλευση που… δημιούργησε την «EFC», η οποία ξεκινά τη νέα της πορεία με περισσότερα από 800 μέλη σε 55 χώρες και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μία ενιαία φωνή των συλλόγων. Ο Μαρινάκης βρέθηκε στη Ρώμη και στο ιστορικό Terme Di Caracalla, αποτελώντας ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς και ευρισκόμενος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σε μια εκδήλωση που αποτέλεσε το θέμα συζήτησης ανά τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ, αναδείχθηκε σε μια από τις πλέον σημαντικές παρουσίες της βραδιάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Μαρινάκης βρέθηκε στο κεντρικό τραπέζι της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων με τον Πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν και του EFC, Nasser Al-Khelaifi, τον ιδιοκτήτη των Ρόμα και Έβερτον, Dan Friedkin, τον Chief Executive Officer της Ατλέτικο Μαδρίτης, Miguel Ángel Gil και τον Πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Joan Laporta.

Ο κ. Μαρινάκης βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πρόεδροι ομάδων από πολλές χώρες έσπευσαν και φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ ο Κελαϊφί του προσωπικά από τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού να δίνει το παρών στις εκδηλώσεις του European Football Clubs, ως ένα προβεβλημένο μέλος, που χαίρει της εκτίμησης όλων των Ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά και ως ένας παράγοντας που αποδεδειγμένα επιτελεί σπουδαίο έργο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με επιτυχίες που έχουν προκαλέσει το διεθνές ενδιαφέρον.

Η συγκυρία εντυπωσιακή, καθώς όχι μόνο έπειτα από 17 χρόνια ζωής ως ECA, ο «συνασπισμός» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων αλλάζει όνομα (EFC) και διευρύνει τους ορίζοντες του συμπεριλαμβάνοντας στη νέα του χάρτα συνολικά 800 μέλη (τα 139 είναι γυναικεία ποδοσφαιρικά club), τουλάχιστον ένα από τα 55 ευρωπαϊκά κράτη, επιβεβαιώνοντας την σχέση του με την UEFA.

Αλλά ταυτόχρονα, η διεύρυνση αυτή συνέβη ακριβώς στην ίδια συγκυρία με την επιστροφή της Μπαρτσελόνα στον συνεταιρισμό. Σε μια γενική συνέλευση που άφησε ήδη το σημάδι της. Εγκατέλειψαν οριστικά οι Μπλαουγκράνα την European Super League και εναρμονίζεται εκ νέου με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η επιστροφή της λοιπόν και στην ECA (EFC πλέον) είναι μια τέτοια απόδειξη.

Επιπλέον, σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ήταν εκεί, όπως ο Πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, ο Πρόεδρος της UEFA, Aleksander Čeferin, ο Πρόεδρος της Inter, Giuseppe Marotta, ο Zlatan Ibrahimović και άλλοι μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος.