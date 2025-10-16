Ο Τζέιμς Νόρτον θα υποδυθεί τον θρυλικό μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Έπσταϊν, σε νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ

Ο Τζέιμς Νόρτον θα υποδυθεί τον Μπράιαν Έπσταϊν, τον αινιγματικό μάνατζερ των Beatles, στην επερχόμενη βιογραφική μουσική ταινία τεσσάρων επεισοδίων (ναι, καλά ακούσατε, μιλάμε για ένα ολίγον τι αντισυμβατικό κινηματογραφικό πρότζεκτ) του σκηνοθέτη Σαμ Μέντες.

Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε τον Βρετανό ηθοποιό να πρωταγωνιστήσει στο «The Beatles — A Four-Film Cinematic Event», όπως έχει ονομαστεί το πρότζεκτ, μαζί με τον Πολ Μέσκαλ στον ρόλο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τον Χάρισον Ντίκινσον στον ρόλο του Τζον Λένον, τον Μπάρι Κίογκαν στον ρόλο του Ρίνγκο Σταρ και τον Τζόζεφ Κουίν στον ρόλο του Τζορτζ Χάρισον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Beatles (@thebeatles)

Ο Έπσταϊν, ο οποίος συχνά συγκαταλέγεται στα μέλη του συγκροτήματος, γνώρισε τους Fab Four το 1961 και τους βοήθησε να γίνουν παγκόσμιο φαινόμενο. Έμεινε μαζί με το συγκρότημα μέχρι το θάνατό του το 1967 από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία 32 ετών.

Όσα γνωρίζουμε

Ο Μέντες γυρίζει τέσσερις ξεχωριστές ταινίες, μία από την οπτική γωνία κάθε μέλους του συγκροτήματος. Όλα τα κινηματογραφικά μέρη -αν μπορούμε να τα ονομάσουμε έτσι- θα κάνουν πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο του 2028.

Οι ταινίες αναμένεται να συμπλέουν μεταξύ τους για να αποτυπώσουν την απίθανη πορεία της μπάντας από το Λίβερπουλ. Και, δεδομένης της επιρροής του Έπσταϊν, είναι πιθανό να εμφανιστεί σε κάθε μία από τις ταινίες.

Σε ότι αφορά το υπόλοιπο καστ, Σαουάρς Ρόναν θα υποδυθεί τη Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, η Άννα Σαουάι θα υποδυθεί τη Γιόκο Όνο, η Αίμι Λου Γουντ θα υποδυθεί τη σύζυγο του Χάρισον, Πάτι Μπόιντ, και η Μία ΜακΚένα-Μπρους θα υποδυθεί την πρώτη σύζυγο του Σταρ, Μορίν Σταρκέι.

Ο Νόρτον εμφανίστηκε πρόσφατα σε μια άλλη μουσική βιογραφική ταινία, το «Bob Marley: One Love», στον ρόλο του παραγωγού δίσκων Κρις Μπλάκγουελ. Άλλες συμμετοχές του περιλαμβάνουν τις σειρές «Grantchester» και «Happy Valley» του Netflix, καθώς και την τρίτη σεζόν της σειράς «House of the Dragon» του HBO.

View this post on Instagram A post shared by @ted_cockle

«Ένας ευθύς Βρετανός τζέντλεμαν»

Η ιστορία του Έπσταϊν αποθανατίστηκε με μαεστρία στην βιογραφική ταινία του 2024 «Midas Man». Ο Έπσταϊν είχε ένα δημοφιλές δισκοπωλείο στο Λίβερπουλ όταν είδε για πρώτη φορά τους Beatles να παίζουν στο Cavern Club και συνειδητοποίησε ότι το πεπρωμένο του ήταν να γίνει εκείνος που θα ανανέωνε την εικόνα τους, πείθοντας τέσσερις ροκάδες της εργατικής τάξης με μαύρα δερμάτινα μπουφάν να φορέσουν κοστούμια (χωρίς γιακά) και θα έκλεινε την ιστορική συμφωνία για την εμφάνισή τους στο «The Ed Sullivan Show».

Όπως έγραψε ο Owen Gleiberman σε κριτική του για την ταινία «Midas Man» στο Variety: «Αν έχετε δει ποτέ βίντεο με τον Μπράιαν Έπσταϊν, γνωρίζετε επίσης το πιο εντυπωσιακό και, κατά κάποιον τρόπο, το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του: ότι ήταν ένας ευθύς Βρετανός τζέντλεμαν με σταθερό βλέμμα και διακριτική γοητεία, που μιλούσε με μια φωνή αριστοκρατική και απαλή (αποτέλεσμα των χρόνων που πέρασε σε ιδιωτικό σχολείο). Ήταν τόσο συντηρητικός στη συμπεριφορά του ως επιχειρηματίας, όσο οι Beatles ήταν επαναστατικοί και αυθάδεις».

*Με πληροφορίες από: Variety | Deadline