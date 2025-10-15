HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο απόψε στις 21.00
Συγκλονιστικές εξελίξεις απόψε περιμένουν τους ήρωες της αγαπημένης σειρά τους ΜEGA.
Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κυνηγάει τα αστέρια στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς από τη απόψε στις 21:00, στο MEGA.
Η Ελβίρα και ο Χάρι έρχονται ξανά πιο κοντά, ενώ η ομάδα προσπαθεί να πάρει τα πολυπόθητα 4 αστέρια για το ξενοδοχείο. Πόσο εύκολο όμως είναι να συγκεντρωθούν στις πραγματικές ανάγκες του HOTΕΛ ΕΛVIRA;
Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του HOTΕΛ ΕΛVIRA;
Επεισόδιο 7ο – «Στα πόσα αστέρια καίγεσαι;» (Τετάρτη 15 Οκτωβρίου)
Ώρα για την κατάταξη του ξενοδοχείου, και η Ελβίρα ελπίζει να πάρουν τη θέση ξενοδοχείου 4 αστέρων. Λογικά θα το κατάφερνε, αν ο Γιάννης δεν αμελούσε την ιστοσελίδα τους για να παίξει παράνομο τζόγο στο ξενοδοχείο του Παντελή, αν η Νούλη δεν πάθαινε εμμονή με τα σταυρόλεξα και ο Θεμιστοκλής με τα χρηματοκιβώτια, αν η Ντίνα δεν είχε παρενέργειες από την κατάχρηση ενεργειακών ποτών και αν ο Φίλιππος, νομίζοντας πως πεθαίνει, δεν άφηνε ερωτικά στιχάκια προς την Ελβίρα σε κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου με τη βοήθεια του Ηλία, ο οποίος εμβαθύνει σε εγχειρίδια ψυχολογίας.
Γκεστ επεισοδίου: Ντίνος Ποντικόπουλος, Αναστασία Τάγγαλη, Γρηγόρης Ίτσκος
Πρωταγωνιστούν
Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
