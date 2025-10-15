HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο απόψε στις 21.00

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κυνηγάει τα αστέρια στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς από τη απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η Ελβίρα και ο Χάρι έρχονται ξανά πιο κοντά, ενώ η ομάδα προσπαθεί να πάρει τα πολυπόθητα 4 αστέρια για το ξενοδοχείο. Πόσο εύκολο όμως είναι να συγκεντρωθούν στις πραγματικές ανάγκες του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 7ο – «Στα πόσα αστέρια καίγεσαι;» (Τετάρτη 15 Οκτωβρίου)

Ώρα για την κατάταξη του ξενοδοχείου, και η Ελβίρα ελπίζει να πάρουν τη θέση ξενοδοχείου 4 αστέρων. Λογικά θα το κατάφερνε, αν ο Γιάννης δεν αμελούσε την ιστοσελίδα τους για να παίξει παράνομο τζόγο στο ξενοδοχείο του Παντελή, αν η Νούλη δεν πάθαινε εμμονή με τα σταυρόλεξα και ο Θεμιστοκλής με τα χρηματοκιβώτια, αν η Ντίνα δεν είχε παρενέργειες από την κατάχρηση ενεργειακών ποτών και αν ο Φίλιππος, νομίζοντας πως πεθαίνει, δεν άφηνε ερωτικά στιχάκια προς την Ελβίρα σε κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου με τη βοήθεια του Ηλία, ο οποίος εμβαθύνει σε εγχειρίδια ψυχολογίας.

Γκεστ επεισοδίου: Ντίνος Ποντικόπουλος, Αναστασία Τάγγαλη, Γρηγόρης Ίτσκος

Πρωταγωνιστούν

Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

#hotελ