Τι προβλέπει ο νόμος για όσους ενημερώνουν οδηγούς πού έχει μπλόκα η Τροχαία

Η σύλληψη δύο ατόμων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ομάδων στο Viber με περισσότερα από 200.000 μέλη που ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο οδηγούς για τα σημεία που διενεργούσε ελέγχους η Τροχαία , έφερε στην επικαιρότητα το ερώτημα τι ισχύει νομικά σε αυτές τις περιπτώσεις.

Όταν δηλαδή κάποιος συλλαμβάνεται να ενημερώνει ή να προειδοποιεί άλλους οδηγούς σε ποιο σημείο υπάρχει μπλόκο της Τροχαίας.

Η προειδοποίηση με τα φώτα

Για παράδειγμα η συνήθεια των οδηγών να προειδοποιούν τους άλλους για μπλόκα αναβοσβήνοντας τα φώτα, μπορεί να φαίνεται αθώα, ωστόσο βρίσκεται σε νομικά “γκρίζα ζώνη”.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 4 του ΚΟΚ, απαγορεύεται η χρήση μεγάλης σκάλας για προειδοποίηση άλλων οδηγών σχετικά με παρουσία αστυνομικού ελέγχου.

Μάλιστα προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, καθώς θεωρείται λανθασμένη χρήση φώτων και παρακώλυση του αστυνομικού έργου.

Πιο σοβαρή παράβαση αφορά τη δημόσια ενημέρωση μέσω Διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο, για τοποθεσίες μπλόκων. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί παρακώλυση αστυνομικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 167Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς ευνοεί την αποφυγή ελέγχων.

Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται φυλάκιση έως 1 έτος ή χρηματική ποινή, για όσους «προκαλούν ή διεγείρουν σε διάπραξη πλημμελήματος ή κακουργήματος». Επίσης είναι πιθανή δίωξη για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι αρχές εστιάζουν κυρίως σε οργανωμένες ομάδες που ενημερώνουν συστηματικά και δημόσια καθώς και σε αναρτήσεις σε πραγματικό χρόνο, που στοχεύουν στην αποφυγή ελέγχων.

Αντίθετα, προφορική ενημέρωση μεταξύ φίλων, χωρίς δημόσιο χαρακτήρα, δεν αποτελεί παράβαση, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση παρεμπόδισης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις συλλήψεις των δύο διαχειριστών στις ομάδες στο Viber «οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας».