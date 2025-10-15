Φωτεινή Πετρόγιαννη: Πέθανε ξαφνικά ο πατέρας της

Η Φωτεινή Πετρόγιαννη έχασε τον πατέρα της ξαφνικά. Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε στη σημερινή εκπομπή για την ξαφνική απώλεια.

Φωτεινή Πετρόγιαννη: Η απώλεια του πατέρα της και η απουσία από την εκπομπή

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα δείτε ότι στην παρέα μας δεν είναι σήμερα η Φωτεινή μας. Η Φωτεινή χθες το μεσημέρι, μετά τη λήξη της εκπομπής έχασε τον μπαμπά της. Ο πατέρας της Φωτεινής ήταν άρρωστος ο άνθρωπος.

Είχε ταλαιπωρηθεί από μία ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Αυτά όμως είναι προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε λεπτομέρειες. Ήρθε κανονικά στα βαφτίσια του εγγονού του το καλοκαίρι στην Τήνο, άρα έζησε το εγγόνι του, έζησε τα βαφτίσια.

Δεν ήταν κάτι που περιμέναν, ήταν ξαφνικό. Χθες το μεσημέρι την ώρα του φαγητού έφυγε ξαφνικά ο άνθρωπος», αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Πριν περίπου ένα χρόνο απέκτησε το γιο της

Η δημοσιογράφος Φωτεινή Πετρόγιαννη που έγινε για πρώτη φορά μητέρα στις 25 Νοεμβρίου 2024, είχε πει μετά τη γέννηση του παιδιού της: «Αισθάνομαι ευλογημένη. Ήμασταν πολύ τυχεροί, μας ήρθε πολύ όμορφα σε ένα πολύ καλό timing. Είμαι πολύ συγκινημένη και νιώθω ευλογημένη που τα καταφέραμε».

Η Φωτεινή Πετρόγιαννη και ο σύντροφός της, σκηνοθέτης, Μιχάλης Ρουμπής, επισημοποίησαν τη σχέση τους με πολιτικό γάμο, που έγινε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου του 2024.