Ολυμπιακός: Λίγες οι πιθανότητες συμμετοχής των Φουρνιέ και ΜακΚίσικ στο παιχνίδι με την Εφές

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (14/10, 21.15) την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ για την 4η αγωνιστική της Euroleague, προερχόμενος από δύο συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό στο φαληρικό γήπεδο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που έχει ήδη προετοιμάσει τους παίκτες του για την δυσκολία του σημερινού παιχνιδιού, αναμένεται να μην έχει στη διάθεσή του τους Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν.

Παρά το γεγονός πως ο κόουτς των Πειραιωτών έκανε λόγο και για τους δύο μετά από το ντέρμπι με του πράσινους, λέγοντας πως θα είναι διαθέσιμοι, τελικά φαίνεται πως ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών τους.

Οι Πειραιώτες δεν έχουν αποκλείσει εντελώς την συμμετοχή τους, αλλά δύσκολα θα παίξουν και η τελική απόφαση αναμένεται να παρθεί την τελευταία στιγμή, με τον Γάλλο να συγκεντρώνει πιο πολλές πιθανότητες.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη (16/10) οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενηθούν στο Βελιγράδι από την Μακάμπι Τελ Αβίβ και περιμένουν την επιστροφή του Κίναν Έβανς στις προπονήσεις ο οποίος αναμένεται να μπει στο τέλος της εβδομάδας.