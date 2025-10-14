«Ο Μέτου είναι έτοιμος να επιστρέψει στη Euroleague μετά τον τραυματισμό του»

Ο Τσιμέζι Μέτου είναι ένας από τους παίκτες που κυκλοφορούν ελεύθεροι ακόμη, καθώς την περασμένη σεζόν υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο, με αποτέλεσμα να μην ανανεωθεί και το συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα.

Ο Νογηριανός φόργουορντ/σέντερ βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας, η αποθεραπεία του πηγαίνει εξαιρετικά και όλα δείχνουν ότι θα είναι έτοιμος ακόμη και πριν τον Γενάρη, για αυτό τον λόγο και είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα από την «δεξαμενή» των ελεύθερων.

Ο Μέτου, η Μονακό και ο Ερυθρός

Υπενθυμίζεται ότι ο Νιγηριανός βρισκόταν το καλοκαίρι στη λίστα της Μονακό και οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε προφορική συμφωνία. Η Μονακό, ωστόσο, λέγεται πως τον Αύγουστο δεν ήταν βέβαιη για τη φυσική του κατάσταση, καθώς υπήρχαν υποψίες πως ο παίκτης δεν θα επιστρέψει στο παρκέ πριν από τον Μάρτιο του 2026. Πλέον, τόσο οι Μονεγάσκοι, όσο και ο Ερυθρός Αστέρας είναι δύο ομάδες που ασχολούνται με την περίπτωση του και δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξελίξεις άμεσα.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο Μέτου θα επιστρέψει στη Euroleague και θα φοράει… ερυθρόλευκα, αφού θα καταλήξει είτε στη Μονακό είτε στον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο επόμενο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μέτου πριν τον τραυματισμό του είχε κατά μέσο όρο 11,0 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,0 ασίστ, 0,6 κλεψίματα, 0,6 μπλοκ σε 20,0 λεπτά συμμετοχής στην Euroleague ανά αγώνα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.