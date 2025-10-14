Αποκάλυψη in: Έρχονται οι πάνοπλες «Ομάδες Ασφαλούς …Συμβίωσης» της ΕΛ.ΑΣ.

Τα επόμενα 24ωρα θα δώσουν «παρών» στην ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλες «Ομάδες Ασφαλούς Συμβίωσης» (ΟΑΣΥ), όπως θα ονομάζονται εξωραϊσμένα προκειμένου να επιδειχθεί, παρότι με την συγκεκριμένη ονομασία δίνουν την εικόνα ότι θα μπορούσαν να αφορούν την …αστυνομική προστασία των συντροφικών σχέσεων ή την οικογενειακή γαλήνη.

Θα πρόκειται για τους 70 πάνοπλους αστυνομικούς που θα λάβουν ειδική εκπαίδευση κι οι οποίοι μαζί με περίπου 40 αστυνομικούς του ελληνικού FBI θα επιβαίνουν σε βαν της αστυνομίας και θα σαρώνουν τις περισσότερες ώρες του 24ωρου (σε δύο βάρδιες πρωινές κι απογευματινές) τουλάχιστον 10 καταυλισμούς Ρομά στην Αθήνα.

Μάχη με το οργανωμένο έγκλημα

Με κύριο ενδιαφέρον τους ελέγχους σημείων των καταυλισμών που θεωρείται ότι είναι ορμητήρια ατόμων που προχωρούν σε κλοπές και διαρρήξεις, αλλά και σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων.

Κι αυτό ύστερα από εκθέσεις για το οργανωμένο έγκλημα της ΕΛ.ΑΣ. που αποδίδουν στην συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα το 60-70% αυτού του είδους των αδικημάτων που καταγράφονται τουλάχιστον στην πρωτεύουσα κι ορισμένα ακόμη αστικά κέντρα.

Ακόμη οι αστυνομικοί θα προχωρούν σε ελέγχους σε ορισμένα οχήματα που εισέρχονται κι εξέρχονται από τους εν λόγω καταυλισμούς προκειμένου να διαπιστωθεί αν ορισμένα από αυτά μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες, αν ορισμένα από αυτά είναι κλεμμένα κλπ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. στα εν λόγω βαν πέρα από την μεταφορά του προσωπικού θα υπάρχουν όπλα κι άλλος εξοπλισμός (σ.σ σε περίπτωση που σημειωθεί επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων). Οι αστυνομικοί μάλιστα θα χρησιμοποιούν κάποια «κιόσκια» που θα στεγάζουν και τους σχετικούς ελέγχους.

Σημειώνεται ότι αυτή η ομάδα θα πλαισιωθεί σε δεύτερη φάση με τουλάχιστον 50 αστυνομικούς – Ρομά που θα προσληφθούν τους επόμενους μήνες στην ΕΛ.ΑΣ. και θα έχουν, όπως αναφέρουν ανώτατοι αξιωματικοί, τον ρόλο του «διαμεσολαβητή» μεταξύ αστυνομίας και των μελών της εν λόγω κοινωνικής ομάδας.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τέτοιου είδους αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν (σ.σ. με πλαισίωση από τοπικούς αστυνομικούς) και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα όπως στην Λαμία, στην Θήβα, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στην Θεσσαλονίκη, στην Καρδίτσα, στην Πάτρα, στην Κορινθία, σε περιοχές της Ηλείας κι αλλού.