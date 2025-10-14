newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αποκάλυψη in: Έρχονται οι πάνοπλες «Ομάδες Ασφαλούς …Συμβίωσης» της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 14 Οκτωβρίου 2025 | 06:25

Αποκάλυψη in: Έρχονται οι πάνοπλες «Ομάδες Ασφαλούς …Συμβίωσης» της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για 110 αστυνομικούς που θα δίνουν «προσεκτικό παρών» μαζί με 50 Ρομά αστυνομικούς σε δέκα καταυλισμούς Ρομά στην Αττική.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Τα επόμενα 24ωρα θα δώσουν «παρών» στην ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλες «Ομάδες Ασφαλούς Συμβίωσης» (ΟΑΣΥ), όπως θα ονομάζονται εξωραϊσμένα προκειμένου να επιδειχθεί, παρότι με την συγκεκριμένη ονομασία δίνουν την εικόνα ότι θα μπορούσαν να αφορούν την …αστυνομική προστασία των συντροφικών σχέσεων ή την οικογενειακή γαλήνη.

Θα πρόκειται για τους 70 πάνοπλους αστυνομικούς που θα λάβουν ειδική εκπαίδευση κι οι οποίοι μαζί με περίπου 40 αστυνομικούς του ελληνικού FBI θα επιβαίνουν σε βαν της αστυνομίας και θα σαρώνουν τις περισσότερες ώρες του 24ωρου (σε δύο βάρδιες πρωινές κι απογευματινές) τουλάχιστον 10 καταυλισμούς Ρομά στην Αθήνα.

Μάχη με το οργανωμένο έγκλημα

Με κύριο ενδιαφέρον τους ελέγχους σημείων των καταυλισμών που θεωρείται ότι είναι ορμητήρια ατόμων που προχωρούν σε κλοπές και διαρρήξεις, αλλά και σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων.

Κι αυτό ύστερα από εκθέσεις για το οργανωμένο έγκλημα της ΕΛ.ΑΣ. που αποδίδουν στην συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα το 60-70% αυτού του είδους των αδικημάτων που καταγράφονται τουλάχιστον στην πρωτεύουσα κι ορισμένα ακόμη αστικά κέντρα.

Ακόμη οι αστυνομικοί θα προχωρούν σε ελέγχους σε ορισμένα οχήματα που εισέρχονται κι εξέρχονται από τους εν λόγω καταυλισμούς προκειμένου να διαπιστωθεί αν ορισμένα από αυτά μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες, αν ορισμένα από αυτά είναι κλεμμένα κλπ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. στα εν λόγω βαν πέρα από την μεταφορά του προσωπικού θα υπάρχουν όπλα κι άλλος εξοπλισμός (σ.σ σε περίπτωση που σημειωθεί επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων). Οι αστυνομικοί μάλιστα θα χρησιμοποιούν κάποια «κιόσκια» που θα στεγάζουν και τους σχετικούς ελέγχους.

Σημειώνεται ότι αυτή η ομάδα θα πλαισιωθεί σε δεύτερη φάση με τουλάχιστον 50 αστυνομικούς – Ρομά που θα προσληφθούν τους επόμενους μήνες στην ΕΛ.ΑΣ. και θα έχουν, όπως αναφέρουν ανώτατοι αξιωματικοί, τον ρόλο του «διαμεσολαβητή» μεταξύ αστυνομίας και των μελών της εν λόγω κοινωνικής ομάδας.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τέτοιου είδους αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν (σ.σ. με πλαισίωση από τοπικούς αστυνομικούς) και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα όπως στην Λαμία, στην Θήβα, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στην Θεσσαλονίκη, στην Καρδίτσα, στην Πάτρα, στην Κορινθία, σε περιοχές της Ηλείας κι αλλού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Τράπεζες
Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

inWellness
inTown
Stream newspaper
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ευλογιά Προβάτων 14.10.25

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
Αποφάνθηκε το ΣτΕ 13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν
Σουρτσέι 14.10.25

Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν

Το 1963, ένα νέο νησί ξεπήδησε από τον Ατλαντικό Ωκεανό, προσφέροντας στους επιστήμονες ένα σπάνιο παράθυρο για να παρατηρήσουν πώς η ζωή κατακτά έναν τόπο από το μηδέν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ευλογιά Προβάτων 14.10.25

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση, δηλώνει η Ματσάδο
Κορίνα Ματσάδο 14.10.25

«Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία»

«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση», δηλώνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει να ανησυχεί για τη Χαμάς ο Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός
Γάζα 14.10.25

Συνεχίζει να ανησυχεί ο Μακρόν για τη Χαμάς

«Συνεχίζω να ανησυχώ» για τη Χαμάς, δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή
Την Παρασκευή 14.10.25

«Συνάντηση» Ζελένσκι - Τραμπ στην Ουάσιγκτον με τους Τόμαχοκ στο τραπέζι

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή και πως του έχει παρουσιάσει μια «εκτίμηση» για το πόσους πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Μήνυμα του προέδρου Ρατζοέλινα που κάνει λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του
Μήνυμα 14.10.25

«Απόπειρα δολοφονίας» του καταγγέλλει ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης

Για απόπειρα δολοφονίας του έκανε λόγο σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, ο οποίος «εγκατέλειψε τη χώρα», αφότου στρατιωτικοί τάχθηκαν στο πλευρό αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Σύνταξη
Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
Λίβανος 14.10.25

Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονική επίθεση σε δημοσιογράφους πριν δύο χρόνια στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γάζα: Η Γερμανία απειλεί τους Παλαιστινίους – Να αποκηρύξουν τη Χαμάς εάν θέλουν να έχουν καλό μέλλον
Γάζα 14.10.25

Η Γερμανία απειλεί τώρα τους Παλαιστινίους

«Εάν η τρομοκρατία (Χαμάς) συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας», απειλεί ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο