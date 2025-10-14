Η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση των μετοχικών αγορών θα παραμείνει σε ισχύ, ωστόσο είναι πιθανόν να εκδηλωθούν βραχυπρόθεσμα επεισόδια ρευστοποιήσεων λόγω υψηλών αποτιμήσεων και υψηλού ποσοστού συγκέντρωσης, εκτιμά στην νέα επενδυτική στρατηγική της η Alpha Bank. Συνολικά, οι αγορές αποτιμούν ένα ευνοϊκό σενάριο, με αποτέλεσμα οι κύριοι μετοχικοί δείκτες να κινούνται σε ιστορικά υψηλά. Θεωρούν (οι αγορές) ότι η Fed θα προχωρήσει σε διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων χωρίς η οικονομία να εισέλθει σε ύφεση και η εταιρική κερδοφορία θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρή παρά τους υψηλούς δασμούς.

Η αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο έχει περιορισθεί σημαντικά, μετά τις ανακοινώσεις εμπορικών συμφωνιών και την παράταση των συνομιλιών ΗΠΑ – Κίνας έως τον Νοέμβριο. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, καθώς τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος είναι αυξημένα. Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα και οι αγορές διατηρούν την ισχυρή δυναμική, οι προκλήσεις παραμένουν σε ισχύ. Ενδεικτικό της ανθεκτικότητας είναι το γεγονός ότι η μεταβλητότητα στις μετοχικές αγορές παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, υποδηλώνοντας ότι οι αγορές έχουν απορροφήσει πλήρως τα προηγούμενα επεισόδια που σχετίστηκαν με τους υψηλούς δασμούς και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Η αγορά εργασίας

Τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν προσφάτως στις ΗΠΑ έχουν συμβάλει στο να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον από τον πληθωρισμό στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήταν σημαντικά χαμηλότερα των εκτιμήσεων και οι προηγούμενες μετρήσεις αναθεωρήθηκαν αρκετά χαμηλότερα με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η ανησυχία για επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό μπορεί να παρουσίασαν ήπια ενίσχυση, ωστόσο ο αντίκτυπος των υψηλότερων δασμών στις τιμές φαίνεται να παραμένει, μέχρι στιγμής, ελεγχόμενος. Οι προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Fed και της ΕΚΤ πλέον είναι σε αποκλίνουσες πορείες.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μετά την πρώτη μείωση επιτοκίων μέσα στο 2025 που αποφασίστηκε στη σύσκεψη του Σεπτεμβρίου, διαφαίνεται ότι θα συνεχίσει με τις μειώσεις και στις συσκέψεις του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου. Αντίθετα, η ΕΚΤ έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον καθοδικό κύκλο των επιτοκίων. Η σημαντική απόκλιση στην προοπτική των επιτοκίων στις ΗΠΑ έναντι στην Ευρωζώνη έχει οδηγήσει την ισοτιμία ευρώ/δολάριο σε υψηλό από το 2021. Οι

επαναλαμβανόμενες δηλώσεις και οι πιέσεις που ασκεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την ανησυχία σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed. Επισημαίνεται ότι η θητεία του Προέδρου Powell ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026, με τον Πρόεδρο Trump να έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με υποψήφιους αντικαταστάτες. Τέλος, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, αλλά οι πολιτικές ανησυχίες κυρίως σε χώρες της Ευρώπης, αναμένεται να επανέλθουν, καθώς αρκετές οικονομίες θα χρειαστεί να λάβουν μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας με αποτέλεσμα να μειωθεί περαιτέρω η δημοτικότητα για τα κυβερνώντα κόμματα.

Οι ελληνικές επενδυτικές κατηγορίες

Οι βασικές επενδυτικές κατηγορίες στην Ελλάδα συνεχίζουν να υπεραποδίδουν, καθώς η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σταθερότητα, τα δημοσιονομικά στοιχεία παραμένουν ισχυρά και η ζήτηση των επενδυτών παραμένει αυξημένη. Σημειώνεται ότι ο μετοχικός δείκτης στην Ελλάδα (ASE) καταγράφει ισχυρή απόδοση το τρέχον έτος και σημαντικά υψηλότερα συγκριτικά με τον δείκτη MSCI Ευρωζώνης.

Δεδομένου ότι η ελ1ληνική οικονομία βρίσκεται στην κατηγορία των ανεπτυγμένων οικονομίων και συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρότερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, μεγάλη μερίδα επενδυτών θεωρεί ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα πρέπει να κατηγοριοποιείται ως ανεπτυγμένη αγορά. Η ανωτέρω τάση έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση από ξένους θεσμικούς επενδυτές για την ελληνική μετοχική αγορά, στην οποία εκτιμάται ότι θα εστιάζουν περισσότερα θεσμικά χαρτοφυλάκια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα τοποθετήσεων.

Δεδομένου, ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού στην Ελλάδα είναι καλύτερη του στόχου και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας παραμένουν χαμηλές, η ελληνική αγορά κρατικών ομολόγων, αναμένεται να συνεχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Τέλος, τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα συνεχίζουν να παρουσιάζουν ελκυστικές αποδόσεις, καθώς τα θεμελιώδη στοιχεία βελτιώνονται και η ζήτηση παραμένει αυξημένη λόγω του υψηλού επιτοκιακού εσόδου. Αναλυτικά, μετά τις ισχυρές αποδόσεις που καταγράφηκαν το 2023 και το 2024, το τρέχον έτος, η συνολική απόδοση διαμορφώνεται στο 3,3%. Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης είναι το γεγονός ότι οι πρωτογενείς εκδόσεις των ελληνικών εταιρικών ομολόγων καταγράφουν ισχυρή ζήτηση.

Ειδικότερα για τις επενδυτικές κατηγορίες η Alpha Bank συστήνει τα εξής:

Μετοχές: Ελαφρώς υπέρβαρη στάση για τη μετοχική κατηγορία λόγω αποκλιμάκωσης των εντάσεων στο διεθνές εμπόριο, προσδοκίας μειώσεων επιτοκίων από τη Fed και ισχυρής εταιρικής κερδοφορίας. Ωστόσο, λόγω της ύπαρξης εστιών αβεβαιότητας, κρίνουμε σκόπιμη τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων. Ουδέτερη στάθμιση για τη μετοχική κατηγορία των ΗΠΑ, καθώς η προσδοκία μειώσεων επιτοκίων και η ισχυρή κερδοφορία αντισταθμίζονται από τις ανησυχίες σχετικά με την υπερσυγκέντρωση και την υψηλή αποτίμηση. Ξεχωρίζουμε τους κλάδους χρηματοοικονομικών και κοινής ωφέλειας. Μείωση της έκθεσης και κατοχύρωση κερδών στην Ευρώπη. Ουδέτερη η στάθμιση στις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς παρά την αισιοδοξία για ενίσχυση της οικονομίας λόγω δημοσιονομικής επέκτασης τα διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν. Αναθεωρούμε σε υπέρβαρη τη στάθμιση στις αναδυόμενες αγορές, καθώς η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, η αποδυνάμωση του δολαρίου, η αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και η ισχυρή κερδοφορία ενισχύουν τη θεμελιώδη εικόνα. Συντηρείται η δυναμική της μετοχικής αγοράς της Ελλάδας λόγω βελτίωσης των δημοσιονομικών και των προσδοκιών για ανάπτυξη άνω του μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Ομόλογα: Μεταβάλουμε τη στάση μας σε υπόβαρη στην κατηγορία κρατικών ομολόγων και προτιμούμε τοποθέτηση σε κοντινές και μεσαίες λήξεις στην καμπύλη επιτοκίων. Η επιφυλακτικότητα στα κρατικά ομόλογα ΗΠΑ εδράζεται στις ανησυχίες για ανεξαρτησία της Fed και τη δημοσιονομική κατάσταση. Ελαφρώς καλύτερη προοπτική για τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα με προτίμηση στην περιφέρεια, χωρίς να εκλείπουν οι ανησυχίες για τις υψηλές εκδόσεις χρέους που θα πρέπει να γίνουν. Παραμένουμε υπέρβαροι στα εταιρικά ομόλογα υψηλής διαβάθμισης λόγω ισχυρών εταιρικών μεγεθών και ενισχυμένης προτίμησης από τους επενδυτές λόγω ικανοποιητικού εσόδου. Διατηρούμε την ουδέτερη θέση μας στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων λόγω ανθεκτικής οικονομίας και ικανοποιητικής κερδοφορίας με προτίμηση σε βραχυπρόθεσμες εκδόσεις και πιστοληπτικής αξιολόγησης ΒΒ. Παραμένουμε υπέρβαροι στα ομόλογα αναδυόμενων οικονομιών λόγω εξασθένισης του δολαρίου, υψηλών πραγματικών αποδόσεων και προοπτικής μειώσεων επιτοκίων.

Εναλλακτικές επενδύσεις: Διατηρούμε ουδέτερη στάθμιση για την τιμή πετρελαίου, καθώς εκτιμούμε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα έχουν βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο, ενώ το περιβάλλον υπερπροσφοράς θα συνεχίζει να ασκεί πίεση στις τιμές. Υπέρβαρη στάση για τον χρυσό λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών, επικείμενων μειώσεων επιτοκίων, υποχώρησης του δολαρίου και ζήτησης Κεντρικών Τραπεζών. Αρνητικοί για τα βασικά μέταλλα λόγω επικείμενης επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και αδύναμων στοιχείων από την Κίνα. Ουδέτερη στάση στις εναλλακτικές στρατηγικές αντιστάθμισης του κινδύνου (Hedge Funds). Η κυβερνοασφάλεια αναδύεται ως ελκυστική θεματική επιλογή.

Ρευστότητα: Ουδέτερη η στάθμιση σε ρευστότητα.