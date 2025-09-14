newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. στην AI αποτύχουν;
Διεθνής Οικονομία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:24

Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. στην AI αποτύχουν;

Η κλίμακα που έχουν αυτές οιο επενδύσεις είναι τόσο μεγάλη που αξίζει να αναρωτηθούμε τι θα συμβεί όταν έρθει η ώρα της αποπληρωμής, σημειώνει ο Economist

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Spotlight

Από πολλούς η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι αλλαγές που θα φέρει χαρακτηρίζεται ως μεγαλύτερης επίδρασης ακόμη και από την επίδραση της Βιομηχανικής Επανάστασης. Ακόμη και αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν ακριβώς έτσι, είναι γεγονός ότι η κούρσα επικράτησης στην AI έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα επενδύσεων, παγκοσμίως.

Μόνο φέτος, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες της Αμερικής θα δαπανήσουν σχεδόν 400 δισεκατομμύρια δολάρια για την υποδομή που απαιτείται για τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι OpenAI και Anthropic, οι κορυφαίοι κατασκευαστές τέτοιων μοντέλων στον κόσμο, συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια κάθε λίγους μήνες. Η συνολική αξία τους πλησιάζει τα μισά τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του 2028 τα ποσά που θα δαπανηθούν παγκοσμίως για κέντρα δεδομένων θα ξεπεράσουν τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τεράστιες επενδύσεις

Η κλίμακα αυτών των επενδύσεων είναι τόσο μεγάλη που αξίζει να αναρωτηθούμε τι θα συμβεί όταν έρθει η ώρα της αποπληρωμής, σημειώνει ο Economist. Ακόμα και αν η τεχνολογία επιτύχει, πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τα πάντα. Και αν δεν επιτύχει, οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις θα είναι άμεσες και σοβαρές, σημειώνεται σε σχετικό άρθρο.

Οι επενδυτές συρρέουν πάντα σε υποσχόμενες τεχνολογίες, αλλά η έξαψη για την τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο ακραία από πολλές προηγούμενες εκρήξεις. Οι υποστηρικτές της λένε ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI) —μοντέλα που είναι καλύτερα από τον μέσο άνθρωπο στις περισσότερες γνωστικές εργασίες— θα μπορούσε να είναι μόλις λίγα χρόνια μακριά. Η πρώτη εταιρεία που θα το επιτύχει θα μπορούσε να αποκομίσει απίστευτα κέρδη. Οι επενδυτές και οι καινοτόμοι γνωρίζουν ότι μπορεί να μην υποστηρίζουν το σωστό μοντέλο. Αλλά αν ξοδεύουν αργά και με προσοχή, μπορεί να μην αξίζει καν να ξοδέψουν καθόλου.

Κατά συνέπεια, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αμείλικτος επενδυτικός αγώνας, με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να ξοδεύουν αλόγιστα για την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την κατασκευή μεγαλύτερων μοντέλων. Ένας αυξανόμενος αριθμός επιπλέον παικτών, από κατασκευαστές ακινήτων έως παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, έχει εμπλακεί στην κούρσα. Η Oracle είναι η τελευταία που προσχώρησε στον αγώνα. Η αξία της αυξήθηκε κατακόρυφα στις 10 Σεπτεμβρίου, μετά τη δημοσίευση μιας φιλόδοξης πρόβλεψης για τις δραστηριότητές της στον τομέα του cloud που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μετατρέποντας για λίγο τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Λάρι Έλισον, στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Ό,τι και να συμβεί, πολλοί επενδυτές θα χάσουν χρήματα, σημειώνει ο Economist. Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει μια νέα εποχή οικονομικής ανάπτυξης, ίσως της τάξης του 20% ετησίως. Ορισμένοι μέτοχοι θα απολαύσουν αστρονομικές αποδόσεις, ενώ πολλοί άλλοι θα υποστούν μεγάλες απώλειες.

Τα ρεαλιστικά σενάρια

Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη και πιο ρεαλιστικά σενάρια. Η τεχνολογία μπορεί να εξελιχθεί με τρόπους που οι επενδυτές δεν αναμένουν. Όταν το εναλλασσόμενο ρεύμα τελικά επικράτησε στην Αμερική τον 19ο αιώνα, για παράδειγμα, οι εταιρείες συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος επισκιάστηκαν και αναγκάστηκαν να συγχωνευθούν. Σήμερα, οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι πιθανότεροι νικητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι εκείνοι που μπορούν να λειτουργήσουν τα μεγαλύτερα μοντέλα. Ωστόσο, οι πρώτοι που υιοθέτησαν την τεχνολογία στρέφονται προς μικρότερα γλωσσικά μοντέλα, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι τελικά μπορεί να απαιτείται μικρότερη υπολογιστική ισχύς.

Ή η πορεία προς την ευρεία υιοθέτηση θα μπορούσε να είναι πιο αργή και πιο δύσκολη από ό,τι αναμένουν οι επενδυτές, δίνοντας μια ευκαιρία στους σημερινούς οπισθοδρομικούς της τεχνητής νοημοσύνης. Τα προβλήματα στην τεχνολογία, η δυσκολία της γρήγορης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή η διοικητική αδράνεια θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι η υιοθέτηση θα είναι πιο σταδιακή από ό,τι αρχικά ελπίζαμε. Καθώς αναθεωρούν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη, πολλοί επενδυτές και πιστωτές θα μπορούσαν να γίνουν λιγότερο πρόθυμοι να υποστηρίξουν τεράστιες επενδύσεις. Η ροή κεφαλαίων θα μπορούσε να επιβραδυνθεί. Ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις, που αγωνίζονται υπό το βάρος των ζημιών, θα μπορούσαν να κλείσουν εντελώς.

Πώς θα ήταν μια τέτοια επιβράδυνση της τεχνητής νοημοσύνης; Κατ’ αρχάς, πολλές από τις σημερινές δαπάνες θα μπορούσαν να αποδειχθούν άχρηστες. Μετά τη σιδηροδρομική μανία του 19ου αιώνα, η Βρετανία έμεινε με σιδηροδρομικές γραμμές, σήραγγες και γέφυρες, πολλές από τις οποίες εξυπηρετούν τους επιβάτες μέχρι και σήμερα. Τα bits και τα bytes εξακολουθούν να κινούνται μέσα από τα δίκτυα οπτικών ινών που κατασκευάστηκαν στα χρόνια ανάπτυξης των dotcom. Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αφήσει μια λιγότερο διαρκή κληρονομιά. Αν και τα κελύφη των κέντρων δεδομένων και η νέα ενεργειακή ικανότητα θα μπορούσαν να βρουν άλλες χρήσεις, περισσότερο από το ήμισυ των κεφαλαιουχικών δαπανών έχει δαπανηθεί σε διακομιστές και εξειδικευμένα τσιπ που θα καταστούν παρωχημένα σε λίγα χρόνια, σημειώνει ο Economist.

Η καλή είδηση

Η καλή είδηση είναι ότι το σημερινό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσε πιθανώς να απορροφήσει το πλήγμα. Ορισμένες τεχνολογικές κρίσεις ήταν βίαιες. Μετά το σκάσιμο της φούσκας των σιδηροδρόμων στη Βρετανία τη δεκαετία του 1860, οι τράπεζες υπέστησαν μεγάλες απώλειες, με αποτέλεσμα την πιστωτική κρίση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, μεγάλο μέρος των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων έχει χρηματοδοτηθεί από τα τεράστια κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Αν και εταιρείες όπως η Meta στρέφονται προς το χρέος για να χρηματοδοτήσουν τις τελευταίες επενδύσεις τους, οι κερδοφόρες δραστηριότητές τους και οι ισχυροί ισολογισμοί τους σημαίνουν ότι βρίσκονται σε καλή θέση για να χρηματοδοτήσουν μια τεχνολογική έκρηξη. Μεταξύ των πιο πρόθυμων να παρέχουν αυτή την πίστωση είναι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία συνήθως χρηματοδοτούνται από πλούσιους ιδιώτες και ιδρύματα και όχι από απλούς καταθέτες. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης τείνουν να χρηματοδοτούνται από καλά κεφαλαιοποιημένα επιχειρηματικά και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια που μπορούν να αντέξουν τις απώλειες.

Τα πιθανά προβλήματα

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανά προβλήματα. Όσο περισσότερο εξαπλώνεται η επενδυτική έκρηξη, τόσο πιο επικίνδυνες γίνονται οι χρηματοδοτικές δομές και τόσο περισσότερες επιχειρήσεις με χρέη μπορεί να εμπλακούν. Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας είναι απελπισμένες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους για να προμηθεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται. Μια βαριά χρεωμένη εταιρεία κοινής ωφέλειας θα μπορούσε εύκολα να υπερβεί τα όριά της.

Και η αμερικανική οικονομία θα υποστεί ένα δυσάρεστο σοκ. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης συνέβαλε στο 40% της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας κατά το παρελθόν έτος — ένα εκπληκτικό ποσοστό για έναν τομέα που αντιπροσωπεύει μόλις ένα μικρό ποσοστό της συνολικής παραγωγής. Εάν τα επενδυτικά σχέδια περιοριστούν ή εγκαταλειφθούν εντελώς, αυτό θα μεταφραστεί σε οικονομική δυσχέρεια, καθώς θα κατασκευαστούν λιγότερα κέντρα δεδομένων και θα απασχοληθούν λιγότεροι εργαζόμενοι για την κατασκευή τους.

Ο φόβος της κατάρρευσης

Για να χειροτερέψουν τα πράγματα, η πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει τους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων να περιορίσουν τις δαπάνες τους. Επειδή οι αποτιμήσεις των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, τα χαρτοφυλάκια σήμερα κυριαρχούνται από μια χούφτα εταιρειες. Και τα νοικοκυριά είναι πιο εκτεθειμένα στις μετοχές από ό,τι ήταν το 2000.

Εάν οι τιμές πέσουν, η εμπιστοσύνη και οι δαπάνες τους θα μπορούσαν να υποστούν πλήγμα. Οι φτωχότεροι θα γλιτώσουν, επειδή τείνουν να κατέχουν λίγες μετοχές. Αλλά είναι οι πλούσιοι που τροφοδότησαν την κατανάλωση στην Αμερική κατά το παρελθόν έτος. Χωρίς τις πηγές δύναμής της, η οικονομία θα αποδυναμωθεί, καθώς οι δασμοί και τα υψηλά επιτόκια θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις.

Όσο μεγαλύτερη είναι η άνθηση, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι συνέπειες μιας επιβράδυνσης της τεχνητής νοημοσύνης. Αν η τεχνολογία καταλήξει να εκπληρώσει τις υπερβολικές υποσχέσεις που έχουν δοθεί για αυτήν, θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία. Ωστόσο, η ιστορία της ξέφρενης αναζήτησής της θα μπει και στα σχολικά βιβλία, καταλήγει ο Economist.

Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας
Επίσκεψη Τραμπ 14.09.25

Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φθάνει την Τρίτη στη Βρετανία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη – Μαζί του τα αφεντικά των Nvidia και OpenAI. Στόχος μια μεγάλη συμφωνία για την τεχνολογία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση
Financial Times 14.09.25

Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση

Οικονομολόγοι αξιολογούν τις ευθύνες του Εμανουέλ Μακρόν στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία. Μέρος αυτής, οι δαπάνες κατά την πανδημία, αλλά και οι μεγάλες φοροαπαλλαγές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μια ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μια ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους

Οι κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία το αν λαμβάνουν δίκαιο μισθό, ενώ οι εργαζόμενοι στις σκανδιναβικές χώρες είναι λιγότερο προβληματισμένοι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX

Το Project Kuiper της Amazon βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, με μόλις 102 δορυφόρους σε τροχιά – μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Σύνταξη
Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes
Διεθνής Οικονομία 13.09.25

Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes

Οι επικεφαλής εταιρειών φαίνεται ότι ανησυχούν για τους εργαζόμενους της Gen Z, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν εταιρικά μυστικά για να πάρουν likes στα social media

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην κατοικία του 14.09.25

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ' για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
