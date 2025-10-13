Ο Γκασκόιν, εννιά… μπράντι και δυο γκολ

Ο Πολ Γκασκόν υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και σίγουρα ένας από τους πιο αυτοκαταστροφικούς, καθώς το αλκοόλ και τα ναρκωτικά κατέστρεψαν όχι μόνο την καριέρα του Γκάζα αλλά και την ζωή του.

Ο παλαίμαχος σούπερ σταρ της Τότεναμ έχει μιλήσει για τα μεγάλα δράματα της ζωής του και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε ν’ αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις, φτάνοντας ακόμα και στον… πάτο του βαρελιού.

Ο Γκασκόιν έδωσε πριν από λίγες μέρες μια συγκλονιστική συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε με λεπτομέρειες σε δύσκολες στιγμές της ζωής του και «λύγισε» στον αέρα όταν μίλησε για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε στην ζωή του.

Ο πρώην άσος της Τότεναμ αποκάλυψε μάλιστα και ένα απίστευτο σκηνικό σε ημίχρονο τελικού Λιγκ Καπ Σκωτίας, όταν ο Γκάζα αγωνίζονταν στην Ρέιντζερς.

«Θυμάμαι ότι πήγαμε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο και ο προπονητής με ρώτησε αν είχα πιεί κάτι πριν από τον αγώνα. Του απάντησα αρνητικά και τότε εκείνος μου είπε. «Πήγαινε να πιεις κάτι αν θέλεις, προλαβαίνεις.

Για να είμαι ειλικρινής έκανα ότι μου είπες. Είδα ότι είχαμε δέκα λεπτά μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο και θυμάμαι ότι ήπια εννιά ποτηράκια μπράντι. Βγήκα στο γήπεδο για το δεύτερο μέρος και πέτυχα δύο γκολ, ήμουν ο MVP του τελικού.

Θα πρέπει όμως εδώ να πω ότι μου απαγόρευσαν να πιω στο τραπέζι μετά τον τελικό, όταν βγήκαμε για να γιορτάσουμε την κατάκτηση του τίτλου. Μου είπαν μάλιστα ότι τα ποτά που… δικαιούμουν τα είχα πιει στο ημίχρονο του αγώνα».

Ο Γκάζα δεν αποκάλυψε για ποιον τελικό μιλούσε αλλά είναι σίγουρο πως έκανε λόγο για τον τελικό του 1996, όταν η Ρέιντζερς αντιμετώπισε την Χαρτς, επικρατώντας με 4-3, μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Ερωτηθείς αν εκείνα τα εννιά ποτηράκια επηρέασαν την απόδοσή του, ο Γκασκόιν απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Προφανώς έπαιξα καλύτερα».

Ο παλαίμαχος άσος της Τότεναμ και της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, δεν έκρυψε την συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στους γονείς του και τις δυσκολίες που είχε η σχέση τους, καθώς υποστήριξε πως για εννιά μήνες δεν είχε ανταλλάξει ούτε κουβέντα με την μητέρα και τον πατέρα του.

Ξέσπασε σε λυγμούς όταν αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός του θανάτου του αδερφού καλού του φίλου, ο οποίος πέθανε στα χέρια του Γκασκόιν.

Ήταν μόλις οκτώ ετών και τον χτύπησε αυτοκίνητο, με τον Γκάζα εκείνη την περίοδο να είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος. «Ξεψύχησε στα χέρια μου κι αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεπεράσω ακόμα και σήμερα.

Ακόμα θυμάμαι ότι έμεινα άυπνος πολλά βράδια. Ήταν κάτι που με επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκασκόιν.

Κι όσο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται; Ο Γκάζα είχε δηλώσει πριν από ένα χρόνο «ήμουν ένας ευτυχισμένος αλκοολικός και τώρα είμαι ένας δυστυχισμένος αλκοολικός».