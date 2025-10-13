sports betsson
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Γκασκόιν, εννιά… μπράντι και δυο γκολ
On Field 13 Οκτωβρίου 2025 | 20:00

Ο Γκασκόιν, εννιά… μπράντι και δυο γκολ

Η παλιά μεγάλη δόξα της Τότεναμ και της Εθνικής Αγγλίας μίλησε για την ζωή του και είχε να πει… πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Ο Πολ Γκασκόν υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και σίγουρα ένας από τους πιο αυτοκαταστροφικούς, καθώς το αλκοόλ και τα ναρκωτικά κατέστρεψαν όχι μόνο την καριέρα του Γκάζα αλλά και την ζωή του.

Ο παλαίμαχος σούπερ σταρ της Τότεναμ έχει μιλήσει για τα μεγάλα δράματα της ζωής του και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε ν’ αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις, φτάνοντας ακόμα και στον… πάτο του βαρελιού.

Ο Γκασκόιν έδωσε πριν από λίγες μέρες μια συγκλονιστική συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε με λεπτομέρειες σε δύσκολες στιγμές της ζωής του και «λύγισε» στον αέρα όταν μίλησε για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε στην ζωή του.

Ο πρώην άσος της Τότεναμ αποκάλυψε μάλιστα και ένα απίστευτο σκηνικό σε ημίχρονο τελικού Λιγκ Καπ Σκωτίας, όταν ο Γκάζα αγωνίζονταν στην Ρέιντζερς.

«Θυμάμαι ότι πήγαμε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο και ο προπονητής με ρώτησε αν είχα πιεί κάτι πριν από τον αγώνα. Του απάντησα αρνητικά και τότε εκείνος μου είπε. «Πήγαινε να πιεις κάτι αν θέλεις, προλαβαίνεις.

Για να είμαι ειλικρινής έκανα ότι μου είπες. Είδα ότι είχαμε δέκα λεπτά μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο και θυμάμαι ότι ήπια εννιά ποτηράκια μπράντι. Βγήκα στο γήπεδο για το δεύτερο μέρος και πέτυχα δύο γκολ, ήμουν ο MVP του τελικού.

Θα πρέπει όμως εδώ να πω ότι μου απαγόρευσαν να πιω στο τραπέζι μετά τον τελικό, όταν βγήκαμε για να γιορτάσουμε την κατάκτηση του τίτλου. Μου είπαν μάλιστα ότι τα ποτά που… δικαιούμουν τα είχα πιει στο ημίχρονο του αγώνα».

Ο Γκάζα δεν αποκάλυψε για ποιον τελικό μιλούσε αλλά είναι σίγουρο πως έκανε λόγο για τον τελικό του 1996, όταν η Ρέιντζερς αντιμετώπισε την Χαρτς, επικρατώντας με 4-3, μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Ερωτηθείς αν εκείνα τα εννιά ποτηράκια επηρέασαν την απόδοσή του, ο Γκασκόιν απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Προφανώς έπαιξα καλύτερα».

Ο παλαίμαχος άσος της Τότεναμ και της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, δεν έκρυψε την συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στους γονείς του και τις δυσκολίες που είχε η σχέση τους, καθώς υποστήριξε πως για εννιά μήνες δεν είχε ανταλλάξει ούτε κουβέντα με την μητέρα και τον πατέρα του.

Ξέσπασε σε λυγμούς όταν αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός του θανάτου του αδερφού καλού του φίλου, ο οποίος πέθανε στα χέρια του Γκασκόιν.

Ήταν μόλις οκτώ ετών και τον χτύπησε αυτοκίνητο, με τον Γκάζα εκείνη την περίοδο να είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος. «Ξεψύχησε στα χέρια μου κι αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεπεράσω ακόμα και σήμερα.

Ακόμα θυμάμαι ότι έμεινα άυπνος πολλά βράδια. Ήταν κάτι που με επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκασκόιν.

Κι όσο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται; Ο Γκάζα είχε δηλώσει πριν από ένα χρόνο «ήμουν ένας ευτυχισμένος αλκοολικός και τώρα είμαι ένας δυστυχισμένος αλκοολικός».

Headlines:
World
Βραβεία Νόμπελ: Πώς ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης εξασφάλισε εσαεί το χρηματικό έπαθλο

Βραβεία Νόμπελ: Πώς ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης εξασφάλισε εσαεί το χρηματικό έπαθλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Κόσμος
Γάζα: Σε εξέλιξη η σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο – Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία

Γάζα: Σε εξέλιξη η σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο – Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
On Field 13.10.25

Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ζωή σε… fast forward
On Field 13.10.25

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα
On Field 12.10.25

Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα

Τα λάθη και στην Κοπεγχάγη ήταν πολλά και σε τέτοιο επίπεδο… πληρώνονται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς
On Field 12.10.25

«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ πήρε θέση στο θέμα του Γερμανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος δεν πείθει με τις εμφανίσεις του με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11.10.25

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
On Field 11.10.25

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…
On Field 10.10.25

Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…

Υπάρχει ο «τελικός» στην Κοπεγχάγη και η Εθνική μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» αρκεί να περιορίσει την τριάδα των χαφ της Δανίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία
On Field 10.10.25

Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία

«Στο σεμινάριο θα πούμε πολλά», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στους διαιτητές. Ο Γάλλος και οι συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού επειδή τίποτα δεν πήγε καλά

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται
«No Kings» 13.10.25

Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται

Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την Κάιλι Τζένερ για έλλειψη ενσυναίσθησης. «Την ώρα που άνθρωποι συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ, η Κάιλι Τζένερ χρησιμοποιεί χειροπέδες για να πουλήσει κραγιόν», σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit

Σύνταξη
MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Media 13.10.25

MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το 4ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, το MEGA News, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
Παγωτό; 13.10.25

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα

Ο Γκουστάβο Πογέτ και ο γιός του είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως αντιμετωπίζουν πειθαρχική δίωξη επειδή διαμαρτυρήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος

Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τον προϋπολογισμό του 2026 στην ομιλία του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα
Χάντμπολ 13.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»
«Απόψεις» 13.10.25

Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό - με τους θαυμαστές να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο