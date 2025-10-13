sports betsson
Νέο σοκ στον Ερυθρό Αστέρα: Πνευμονική εμβολή ο Κάρτερ, στην αγορά για παίκτη οι Σέρβοι
Euroleague 13 Οκτωβρίου 2025 | 10:25

Νέο σοκ στον Ερυθρό Αστέρα: Πνευμονική εμβολή ο Κάρτερ, στην αγορά για παίκτη οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας θα βγει ξανά στην αγορά για παίκτη, καθώς ο Τάισον Κάρτερ υπέστη πνευμονική εμβολή και θα λείψει από τα παρκέ για 3 μήνες.

Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Δεν έχουν σταματημό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ερυθρός Αστέρας. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς είδε τον Τάισον Κάρτερ να τίθεται εκτός για μεγάλο διάστημα.

Την Κυριακή (12/10), έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός νοσηλευόταν στο Βελιγράδι με αναπνευστικό πρόβλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» εξέδωσαν ενημέρωση για την κατάσταση του παίκτη στην οποία ανέφεραν: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη λεπτομερής ιατρικός έλεγχος στον οποίο υποβάλλεται ο αθλητής μας, και ο σύλλογος θα ενημερώσει με νέες, πιο αναλυτικές πληροφορίες για το ζήτημα αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες».

Τι γράφουν στη Σερβία για την απουσία του Κάρτερ

Σύμφωνα με μέσα της Σερβίας, το πρόβλημα του Κάρτερ θα τον θέσει εκτός για 3 μήνες, καθώς υπέστη πνευμονική εμβολή.

Ο Ερυθρός Αστέρας θα κινηθεί στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος προστίθεται στη μεγάλη λίστα με τους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν μπορούν να αγωνιστούν. Στη λίστα συγκεκριμένα βρίσκονται οι Αϊζάια Κάνααν, Ντεβόντε Γκράχαμ, Χασιέλ Ριβέρο, Ούρος Πλάβτσιτς και Τζοέλ Μπολομπόι.

Business
ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

Business
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

inWellness
inTown
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
