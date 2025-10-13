Νέο σοκ στον Ερυθρό Αστέρα: Πνευμονική εμβολή ο Κάρτερ, στην αγορά για παίκτη οι Σέρβοι

Δεν έχουν σταματημό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ερυθρός Αστέρας. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς είδε τον Τάισον Κάρτερ να τίθεται εκτός για μεγάλο διάστημα.

Την Κυριακή (12/10), έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός νοσηλευόταν στο Βελιγράδι με αναπνευστικό πρόβλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» εξέδωσαν ενημέρωση για την κατάσταση του παίκτη στην οποία ανέφεραν: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη λεπτομερής ιατρικός έλεγχος στον οποίο υποβάλλεται ο αθλητής μας, και ο σύλλογος θα ενημερώσει με νέες, πιο αναλυτικές πληροφορίες για το ζήτημα αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες».

Τι γράφουν στη Σερβία για την απουσία του Κάρτερ

Σύμφωνα με μέσα της Σερβίας, το πρόβλημα του Κάρτερ θα τον θέσει εκτός για 3 μήνες, καθώς υπέστη πνευμονική εμβολή.

Ο Ερυθρός Αστέρας θα κινηθεί στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος προστίθεται στη μεγάλη λίστα με τους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν μπορούν να αγωνιστούν. Στη λίστα συγκεκριμένα βρίσκονται οι Αϊζάια Κάνααν, Ντεβόντε Γκράχαμ, Χασιέλ Ριβέρο, Ούρος Πλάβτσιτς και Τζοέλ Μπολομπόι.