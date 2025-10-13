Από τότε που ήμασταν παιδιά, πάντα όταν είχε ψάρι το μενού γινόταν και μια μικρή μάχη για να το φάμε στο οικογενειακό τραπέζι – τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς. Έπρεπε να μεγαλώσουμε για να του δώσουμε τα credits που αξίζει. Ωστόσο η παρακάτω συνταγή δεν άνηκε ποτέ σε αυτή την κατηγορία.

Κατά έναν περίεργο τρόπο τον μπακαλιάρο δεν τον αντιμετωπίζαμε και πάρα πολύ σαν ένα κλασικό ψάρι και αποτελούσε πάντα τη γρήγορη λύση. Όπως αυτή η συνταγή: φιλέτο μπακαλιάρου με σπαράγγια και βασιλικό.

Εύκολη, θρεπτική και με άρωμα μεσογειακής κουζίνας.

Τα υλικά

2 φιλέτα φρέσκα ή κατεψυγμένα (ξεπαγωμένα) μπακαλιάρου, χωρίς κόκαλα και δέρμα

300 γρ. σπαράγγια

200 γρ. ντοματίνια κομμένα στη μέση

1 λεμόνι σε λεπτές φέτες

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη ή λιωμένη

Φρέσκος βασιλικός ή λίγη ρίγανη ή θυμάρι για πιο μεσογειακή γεύση

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Καθαρίζουμε τα σπαράγγια. Σπάμε τις σκληρές άκρες τους (σπάνε φυσικά στο σωστό σημείο). Αν είναι χοντρά, τα ξεφλουδίζουμε ελαφρώς στο κάτω μέρος με αποφλοιωτή.

Απλώνουμε σε ένα πυρίμαχο σκεύος τα σπαράγγια και τα ντοματίνια. Τα ραντίζουμε με 1 κ.σ. ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

Ακουμπάμε τα φιλέτα μπακαλιάρου πάνω στα λαχανικά. Αλατοπιπερώνουμε καλά το ψάρι και ρίχνουμε από πάνω το υπόλοιπο ελαιόλαδο και το σκόρδο. Βάζουμε 1-2 φέτες λεμονιού πάνω σε κάθε φιλέτο και, αν θέλουμε, ραντίζουμε και με λίγο χυμό λεμονιού.

Ψήνουμε το φαγητό σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200°C, για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να ψηθεί ο μπακαλιάρος (να ξεφλουδίζει εύκολα με το πιρούνι) και να μαλακώσουν τα σπαράγγια.

Στο τέλος, πασπαλίζουμε με φρέσκο βασιλικό και σερβίρουμε. Εναλλακτικά, αν δεν έχουμε φρέσκο βασιλικό, τον αντικαθιστούμε με φρέσκια ρίγανη ή μαϊντανό.

