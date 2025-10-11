Συνταγή: Ριγκατόνι με πικάντικη πέστο από πιπεριές
Μια συνταγή πολύ εύκολη, γρήγορη και γευστική.
Ταξίδι στην Ιταλία αποφάσισε να κάνει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, παρουσιάζοντας μια συνταγή συνώνυμο του comfort food.
Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε τη συνταγή για ριγκατόνι με πικάντικη πέστο από ψητές πιπεριές.
Εύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη συνταγή.
Τα υλικά
500 γρ. ριγκατόνι
500 γρ. ντοματίνια
2 σκελίδες σκόρδο
1 κ.σ. βαλσάμικο ξύδι
Για το πέστο:
4 ψητές πιπεριές Φλωρίνης
2 σκελίδες σκόρδο
1/2 ματσάκι βασιλικό
50 γρ. καρύδια
80ml ελαιόλαδο
1 κ.γ. μπούκοβο
1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή
1/2 κ.γ. κύμινο
χυμό από 2 λεμόνια
Αλάτι
Πιπέρι
Η διαδικασία
Ξεκινάμε με τη πέστο: Σε ένα μπολ του μίξερ ρίχνουμε τις πιπεριές Φλωρίνης, το καρύδι, λίγο μπούκοβο, λίγο κύμινο, λίγη πάπρικα καπνιστή, λίγο σκόρδο, λίγο λάδι και μετά χτυπάμε καλά.
Σε ένα τηγάνι που έχει ζεστάνει ρίχνουμε τη πέστο που έχουμε φτιάξει και προσθέτουμε λίγο ζωμό.
Προσθέτουμε λίγο χυμό λεμονιού, λίγο πετιμέζι και τα ντοματίνια.
Ανακατεύουμε καλά και στη συνέχεια προσθέτουμε για λίγα λεπτά τα βρασμένα ριγκατόνι, ώστε να δέσουν μαζί με τη πέστο.
Η συνταγή είναι έτοιμη.
