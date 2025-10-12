magazin
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 01:14
Πτώση ελικοπτέρου στις ΗΠΑ - Συγκλονιστικά πλάνα
Buongiorno 12 Οκτωβρίου 2025 | 07:30
Συνταγή: Γαύρος πλακί με λαχανικά, κάπαρη και ελιές

Μια συνταγή μου θυμίζει κάτι από καλοκαίρι.

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Τι κι αν το καλοκαίρι έχει περάσει για τα καλά; Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας λείπει – όπως και στον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Για αυτο και αποφάσισε να κάνει μια συνταγή με αρκετή… αλμύρα μέσα της.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια εύκολη συνταγή για γαύρο πλακί με λαχανικά, κάπαρη και ελιές.

Μια συνταγή που μπορεί να γίνει τόσο στο τηγάνι όσο και στον φούρνο – ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέλεξε το πρώτο, καθώς όπως είπε είναι ο τρόπος που το κάνουν οι Ισπανοί.

Τα υλικά

1 κιλό γαύρος
4 φρέσκα κρεμμυδάκια
2 λευκά κρεμμύδια
2 σκελίδες σκόρδο
4 ντομάτες
1/2 ματσάκι μαϊντανός
50 ml λευκό κρασί
1/2 ματσάκι άνηθος
2 δαφνόφυλλα
10 ελιές πράσινες
2 κ.σ. κάπαρη
80 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα πολύ ζεστό τηγάνι και χωρίς καθόλου λάδι, απλώνουμε σαν «βεντάλια» τον γαύρο ώστε να κάνει κρούστα.

Προσθέτουμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, βάζουμε το λάδι, το φρέσκο κρεμμύδι, το λευκό κρεμμύδι, το σκόρδο, ένα μείγμα από μαϊντανό και άνηθο, την κάπαρη, τη ρίγανη, τις ελιές, λίγη δάφνη και καπακώνουμε.

Το αφήνουμε περίπου ένα λεπτό έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κρούστα στον γαύρο και στη συνέχεια ρίχνουμε από πάνω την ντομάτα. Καπακώνουμε ξανά και σε λιγότερο από δέκα λεπτά η συνταγή είναι έτοιμη.

World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

World
Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων
Culture Live 12.10.25

Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων

Στην Πόλη του Μεξικού, ο Μάικλ Τζ. Σάντελ παρουσίασε το έργο του σε πολυπληθές κοινό, δείχνοντας πως η φιλοσοφία μπορεί να γίνει διεθνές πολιτιστικό φαινόμενο που εμπνέει την κοινωνία

Σύνταξη
Αγοραστική δύναμη: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα – Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία
Άδειο το πορτοφόλι 12.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη - Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία

Το «κενό» στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων - Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία, ενώ πρέπει παράλληλα να καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2%

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Financial Times 12.10.25

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα
Σταυροδρόμι 12.10.25

Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα

Η Ευρώπη θα πρέπει να εγκαταλείψει την πορεία της προς τον απομονωτισμό και να υιοθετήσει παγκόσμιες συνεργασίες εάν θέλει να εξασφαλίσει τη θέση της σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου
Πολιτική 12.10.25

Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου

Εντείνονται τα «αλληλοκαρφώματα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ενώ οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις εκθέτουν πλέον ανοιχτά το Μαξίμου, που προσπαθεί ακόμα να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη
Planet Travel 12.10.25

Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη

Ελληνικές αντιπροσωπείες περιφερειακών εκπροσώπωπων από τη βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν σε παρουσίαση στην Τουρκία σχετικά με τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της χώρας μας.

Σύνταξη
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις
Opinion 12.10.25

Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις

Στις 5 Οκτωβρίου 2025 ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει απερίφραστα πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, αναφερόμενος στο σχετικό αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του. Στις 6 Οκτωβρίου 2025 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κάνει δεκτό το αίτημα…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 12.10.25

Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Λάρι Άλβαρεζ Νούνιεζ, γνωστός και ως Λάρι Τσάνγκα εκ των ιδρυτών της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για την ειρηνική διάλυση της εγκληματικής οργάνωσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες
Κόσμος 12.10.25

Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες

Η Αυστραλία προθυμοποιείται να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στα αποθέματά της σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ώστε να μειώσει την εξάρτησή της Ουάσινγκτον από την Κίνα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αίγυπτος: Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους
Κόσμος 12.10.25

Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους στην Αίγυπτο

Σε «έκρηξη ελαστικού που αποδίδεται σε υπερβολική ταχύτητα» αποδίδουν πηγές του Καΐρου την ανατροπή του οχήματος με εργαζομένους της πρεσβείας του Κατάρ στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα
Κόσμος 12.10.25

Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα

Με τον κατάλογο των προσκεκλημένων χωρών να διευρύνεται και να περιλαμβάνει και την Ελλάδα, οι χώρες που θα παραστούν στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα μόλις έγιναν περισσότερες.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης [Βίντεο]
Κόσμος 12.10.25

Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης

Πτώση ελικοπτέρου στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνια που καταγράφηκε από δεκάδες κάμερες, όταν όπως φαίνεται πως υπέστη βλάβη στον αέρα και συνετρίβη. Άγνωστη η τύχη του πιλότου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία

Με γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί Σερβίας (1-0) και μαζί το προβάδισμα ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Νίκες για Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία, Ιρλανδία.

Σύνταξη
Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ
«Τεχνάσματα και προδοσίες» 11.10.25

Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ

Το Ιράν επισημαίνει ότι υπήρξαν και άλλες εκεχειρίες στο παρελθόν, αλλά το Ισραήλ τις παραβίασε. Ωστόσο, τόνισε ότι υποστηρίζει κάθε σχέδιο που «θα δώσει τέλος στα εγκλήματα» κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

