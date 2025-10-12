Συνταγή: Γαύρος πλακί με λαχανικά, κάπαρη και ελιές

Τι κι αν το καλοκαίρι έχει περάσει για τα καλά; Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας λείπει – όπως και στον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Για αυτο και αποφάσισε να κάνει μια συνταγή με αρκετή… αλμύρα μέσα της.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA «Buongiorno», παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια εύκολη συνταγή για γαύρο πλακί με λαχανικά, κάπαρη και ελιές.

Μια συνταγή που μπορεί να γίνει τόσο στο τηγάνι όσο και στον φούρνο – ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέλεξε το πρώτο, καθώς όπως είπε είναι ο τρόπος που το κάνουν οι Ισπανοί.

Τα υλικά

1 κιλό γαύρος

4 φρέσκα κρεμμυδάκια

2 λευκά κρεμμύδια

2 σκελίδες σκόρδο

4 ντομάτες

1/2 ματσάκι μαϊντανός

50 ml λευκό κρασί

1/2 ματσάκι άνηθος

2 δαφνόφυλλα

10 ελιές πράσινες

2 κ.σ. κάπαρη

80 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα πολύ ζεστό τηγάνι και χωρίς καθόλου λάδι, απλώνουμε σαν «βεντάλια» τον γαύρο ώστε να κάνει κρούστα.

Προσθέτουμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, βάζουμε το λάδι, το φρέσκο κρεμμύδι, το λευκό κρεμμύδι, το σκόρδο, ένα μείγμα από μαϊντανό και άνηθο, την κάπαρη, τη ρίγανη, τις ελιές, λίγη δάφνη και καπακώνουμε.

Το αφήνουμε περίπου ένα λεπτό έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κρούστα στον γαύρο και στη συνέχεια ρίχνουμε από πάνω την ντομάτα. Καπακώνουμε ξανά και σε λιγότερο από δέκα λεπτά η συνταγή είναι έτοιμη.