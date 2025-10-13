Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Δύο ακτιβίστριες της ομάδας Futuro Vegetal συνελήφθησαν την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία η Ισπανία γιορτάζει την άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου στην Αμερική, αφού έριξαν κόκκινη μπογιά σε έναν πίνακα που απεικόνιζε τον αμφιλεγόμενο εξερευνητή στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, η μπογιά προκάλεσε ζημιά στο αριστερό τμήμα του πίνακα «First Tribute to Christopher Columbus» του Ισπανού καλλιτέχνη Χοσέ Γκαρνέλο, που χρονολογείται από το 1892.

Οι ακτιβίστριες σήκωσαν επίσης ένα πανό που έφερε το μήνυμα: «12 Οκτωβρίου, δεν έχουμε τίποτα να γιορτάσουμε. [Θέλουμε] περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη».

Η Futuro Vegetal ανέφερε αργότερα σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο σκοπός της παρέμβασης ήταν να επιστήσει την προσοχή στον «εξορυκτικό σύγχρονο αποικιοκρατισμό» που συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Η ασφάλεια του μουσείου συνέλαβε τις δύο γυναίκες που πραγματοποίησαν την δράση, στις οποίες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς».

«Αιώνες καταπίεσης και γενοκτονίας των αυτόχθονων πληθυσμών»

Η 12η Οκτωβρίου αποτελεί εθνική εορτή στην Ισπανία, καθώς την ίδια ημέρα το 1492, η αποστολή του Χριστόφορου Κολόμβου αποβιβάστηκε σε ένα νησί της Αμερικής, προαναγγέλλοντας μια νέα εποχή – που άφησε πίσω της αίμα.

Η γιορτή πυροδοτεί αντιδράσεις σε ολόκληρο τον ισπανόφωνο κόσμο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Ισπανία θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι η κληρονομιά του Κολόμβου περιλαμβάνει την δολοφονία δεκάδων εκατομμυρίων αυτόχθονων και την υποδούλωση αμέτρητων άλλων από τους Ευρωπαίους.

«Στο Μεξικό, για παράδειγμα, η ημέρα μετονομάστηκε σε Día de la Nación Pluricultural (Ημέρα της Πολυπολιτισμικής Χώρας), ενώ στην Αργεντινή ονομάζεται Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Ημέρα Σεβασμού της Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας)», αναφέρει στο ARTnews η δημοσιογράφος Tessa Solomon.

Η εκπρόσωπος της Futuro Vegetal, Λούνα Λάγος, δήλωσε ότι η Εθνική Εορτή της Ισπανίας «εξυμνεί αιώνες καταπίεσης και γενοκτονίας των αυτόχθονων πληθυσμών».

Την ίδια ημέρα στη Μαδρίτη, ακτιβιστές της Marea Palestina πραγματοποίησαν διαμαρτυρία πλησίον του αντιπολεμικού έργου «Γκέρνικα» του Πάμπλο Πικάσο στο Μουσείο Reina Sofía.

Η διαμαρτυρία είχε ως στόχο να τερματιστεί η γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ.

*Με πληροφορίες από: ARTnews