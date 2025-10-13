Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα

Η Ιουλία Καλλιμάνη είδε την εμφάνισή της να βγαίνει εκτός προγράμματος πριν λίγες ημέρες στο κέντρο όπου εμφανίζεται. Η γνωστή τραγουδίστρια, όπως συνηθίζει εδώ και περίπου έναν χρόνο, «έδωσε» το μικρόφωνο στους πελάτες του μαγαζιού ώστε να πουν μια μαντινάδα που θέλουν, ωστόσο η κατάσταση με έναν θαμώνα ξέφυγε από τον έλεγχό της.

Ενώ η Ιουλία Καλλιμάνη βρισκόταν στη σκηνή, άκουσε μια σεξιστική και υβριστική μαντινάδα: «Και σε παίρνουν π@π@ κ@λ@ σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο» είπε ένας άντρας, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της τραγουδίστριας.

Η Καλλιμάνη απάντησε με ανάλογο τρόπο και τον έλουσε στα… γαλλικά: «Εμένα βρε μ@λ@κ@ βρήκες τώρα; Βρε δε γ@μι@σ@ι λέω εγώ από τον κ@λ@. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα τον π@υλ@ και το μπαούλο. Άντε. Εμένα βρήκε; Τι μ@λ@κ@ς είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

Μάλιστα ζήτησε από τον θαμώνα που είπε την αισχρή μαντινάδα να φύγει από το κέντρο και απτόητη συνέχισε το πρόγραμμά της.

Εννοείται ότι το βίντεο μετά από λίγα λεπτά βρισκόταν στα social media και μέσα σε λίγη ώρα έγινε viral.

Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιουλία Καλλιμάνη έρχεται στα… λόγια με κάποιον θαμώνα στο κέντρο που τραγουδάει. Τον περασμένο Δεκέμβριο τα είχε πει τα «γαλλικά» της για έναν πελάτη που την «έλουσε» με πανέρια από λουλούδια στο κεφάλι.

Ενώ ένα αντίστοιχο σκηνικό, έστω και χωρίς βρισιές, είχε συμβεί και τον Νοέμβριο κατά την διάρκεια μιας εμφάνισή της σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.