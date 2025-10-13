Λίαμ Γκάλαχερ: Έγινε για πρώτη φορά παππούς

Ο Λίαμ Γκάλαχερ έγινε παππούς για πρώτη φορά, καθώς η κόρη του, Μόλι Μούρις-Γκάλαχερ, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, τον μικρό Ρούντι. Η 27χρονη κόρη του θρυλικού frontman των Oasis μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών όπου κρατά τρυφερά το χέρι του νεογέννητου.

Σε μια λεζάντα αφιερωμένη «στον Ρούντι», συνοδευόμενη από ένα μπλε emoji καρδιάς, η Μόλι υποδέχθηκε τον γιο της μαζί με τον σύντροφό της, τον ποδοσφαιριστή Νάθανιελ Φίλιπς, που αγωνίζεται στη Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον και ξεκίνησε την καριέρα του στη Λίβερπουλ. Ο Φίλιπς εμφανίζεται σε μία από τις φωτογραφίες να κρατά στην αγκαλιά του τον γιο τους, ο οποίος φορά ένα πορτοκαλί πουλόβερ με το γράμμα «R» στην πλάτη.

View this post on Instagram A post shared by Molly (@mollymoorishgallagher)



Η Μούρις-Γκάλαχερ είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Μάιο, με μια τρυφερή ανάρτηση στο πλευρό του Φίλιπς.

View this post on Instagram A post shared by Molly (@mollymoorishgallagher)

Oι Γκάλαχερ

Ο 53χρονος Λίαμ Γκάλαχερ γνώρισε την κόρη του μόλις το 2018, καθώς εκείνη είχε μεγαλώσει με τη μητέρα της, τη μουσικό Λίζα Μούρις, σύμφωνα με το ΒΒC. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί παλαιότερα ότι «ποτέ δεν βρήκε την ευκαιρία» να τη γνωρίσει, λόγω της τεταμένης σχέσης του με τη μητέρα της. Από τη συνάντησή τους κι έπειτα, η σχέση τους φαίνεται να έχει αποκατασταθεί.

Ο τραγουδιστής έχει συνολικά τέσσερα παιδιά: τους γιους του Λένον και Τζιν από τους γάμους του με την ηθοποιό Πάτσι Κένσιτ και τη τραγουδίστρια Νικόλ Άπλετον, καθώς και την κόρη του Τζέμα από τη σχέση του με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Λάιζα Γκορμπάνι.

View this post on Instagram A post shared by Molly (@mollymoorishgallagher)



Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο Γκάλαχερ έχει συναντήσει τον εγγονό του, ωστόσο η είδηση γέμισε συγκίνηση τους θαυμαστές του, που σχολίασαν πως ο «αιώνιος ροκ σταρ» περνά σε ένα νέο, πιο τρυφερό κεφάλαιο της ζωής του.

Η γέννηση του Ρούντι συνέπεσε με μια ακόμη έντονη περίοδο για τον τραγουδιστή, καθώς φέτος οι Oasis επανενώθηκαν για την περιοδεία Oasis Live ’25, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ στη Βρετανία και την Ιρλανδία, με περισσότερους από 10 εκατομμύρια θαυμαστές να προσπαθούν να εξασφαλίσουν εισιτήρια.