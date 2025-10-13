magazin
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Λίαμ Γκάλαχερ: Έγινε για πρώτη φορά παππούς
Fizz 13 Οκτωβρίου 2025 | 17:35

Λίαμ Γκάλαχερ: Έγινε για πρώτη φορά παππούς

Η 27χρονη κόρη του θρυλικού frontman των Oasis, Μόλι Μούρις-Γκάλαχερ, γνωστοποίησε την είδηση με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram

Σύνταξη
Ο Λίαμ Γκάλαχερ έγινε παππούς για πρώτη φορά, καθώς η κόρη του, Μόλι Μούρις-Γκάλαχερ, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, τον μικρό Ρούντι. Η 27χρονη κόρη του θρυλικού frontman των Oasis μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών όπου κρατά τρυφερά το χέρι του νεογέννητου.

Σε μια λεζάντα αφιερωμένη «στον Ρούντι», συνοδευόμενη από ένα μπλε emoji καρδιάς, η Μόλι υποδέχθηκε τον γιο της μαζί με τον σύντροφό της, τον ποδοσφαιριστή Νάθανιελ Φίλιπς, που αγωνίζεται στη Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον και ξεκίνησε την καριέρα του στη Λίβερπουλ. Ο Φίλιπς εμφανίζεται σε μία από τις φωτογραφίες να κρατά στην αγκαλιά του τον γιο τους, ο οποίος φορά ένα πορτοκαλί πουλόβερ με το γράμμα «R» στην πλάτη.

View this post on Instagram

A post shared by Molly (@mollymoorishgallagher)


Η Μούρις-Γκάλαχερ είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Μάιο, με μια τρυφερή ανάρτηση στο πλευρό του Φίλιπς.

Oι Γκάλαχερ

Ο 53χρονος Λίαμ Γκάλαχερ γνώρισε την κόρη του μόλις το 2018, καθώς εκείνη είχε μεγαλώσει με τη μητέρα της, τη μουσικό Λίζα Μούρις, σύμφωνα με το ΒΒC. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί παλαιότερα ότι «ποτέ δεν βρήκε την ευκαιρία» να τη γνωρίσει, λόγω της τεταμένης σχέσης του με τη μητέρα της. Από τη συνάντησή τους κι έπειτα, η σχέση τους φαίνεται να έχει αποκατασταθεί.

Ο τραγουδιστής έχει συνολικά τέσσερα παιδιά: τους γιους του Λένον και Τζιν από τους γάμους του με την ηθοποιό Πάτσι Κένσιτ και τη τραγουδίστρια Νικόλ Άπλετον, καθώς και την κόρη του Τζέμα από τη σχέση του με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Λάιζα Γκορμπάνι.


Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο Γκάλαχερ έχει συναντήσει τον εγγονό του, ωστόσο η είδηση γέμισε συγκίνηση τους θαυμαστές του, που σχολίασαν πως ο «αιώνιος ροκ σταρ» περνά σε ένα νέο, πιο τρυφερό κεφάλαιο της ζωής του.

Η γέννηση του Ρούντι συνέπεσε με μια ακόμη έντονη περίοδο για τον τραγουδιστή, καθώς φέτος οι Oasis επανενώθηκαν για την περιοδεία Oasis Live ’25, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ στη Βρετανία και την Ιρλανδία, με περισσότερους από 10 εκατομμύρια θαυμαστές να προσπαθούν να εξασφαλίσουν εισιτήρια.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
«Πολύ αδύνατη» 13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»
Άντε γεια! 13.10.25

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους - «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Roland Mouret έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
Fizz 13.10.25

«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
«Αυθορμητισμός, παρουσία» 12.10.25

Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Έρωτας, τέχνη 12.10.25

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών
Οι κατηγορίες 12.10.25

Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών

Ο πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, Ian Watkins, δέχθηκε μαιχαιρίες στον λαιμό, ενώ εξέτιε ποινή για μια σειρά από σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα μικρά παιδιά.

Σύνταξη
Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»
«Νταήδες» 12.10.25

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον στάθηκε στα σχόλια που είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα, σχετικά με έναν «τελείως ηλίθιο συμπρωταγωνιστή» της, ο οποίος της επιτέθηκε λεκτικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος
Πολύχρονη! 12.10.25

Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Στα 88 της χρόνια, η Μάρθα Βούρτση παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά — η γυναίκα που έδωσε φωνή στον πόνο, τη θυσία και την αξιοπρέπεια της ψυχής

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα
Χάντμπολ 13.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στο «Χάρι Πότερ»
«Απόψεις» 13.10.25

Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στο «Χάρι Πότερ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό - με τους θαυμαστές να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
On Field 13.10.25

Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Κινητικότητα σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό – Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο – Παπανδρέου
Εξελίξεις 13.10.25

Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό - Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο - Παπανδρέου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει στροφές. Μπαράζ επαφών με κορυφαία στελέχη και πλούσια ατζέντα. Ποια πρόσωπα «κλειδώνουν» για την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
ΤραμπΤοκ 13.10.25

Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
Αποφάνθηκε το ΣτΕ 13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η ζωή σε… fast forward
On Field 13.10.25

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε
Τέμπη 13.10.25

Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
