Ποιος είναι ο Έλληνας μαφιόζος Μίκαελ Τενέζος που συνελήφθη στο Μεξικό

Ο Μίκαελ Μιχάλης Άλστρεμ Τενέζος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Greken» (ο Έλληνας), είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του υποκόσμου της Σουηδίας τα τελευταία χρόνια.

Ο 27χρονος, γεννημένος στις 30 Απριλίου 1998 στη Στοκχόλμη, θεωρείται ο ηγέτης του διαβόητου δικτύου Dalennätverket, το οποίο εμπλέκεται σε βίαιες συγκρούσεις, εκβιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών.

Η σύλληψή του στο Μεξικό έκλεισε έναν κύκλο διεθνών ερευνών που είχε προκαλέσει ανησυχία σε όλη τη Σκανδιναβία.

Από τα παγοδρόμια στον υπόκοσμο

Πριν εξελιχθεί σε αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, ο Μίκαελ Τενέζος ήταν ένας ταλαντούχος παίκτης χόκεϊ επί πάγου.

Οι προπονητές του μιλούσαν για έναν «κορυφαίο παίκτη» με τεχνική και ταχύτητα.

Ωστόσο, η ζωή του πήρε άλλη τροπή στα χρόνια του λυκείου.

Οι κακές σχολικές επιδόσεις και η συναναστροφή με παρέες που εμπλέκονταν σε εγκληματικές ενέργειες τον οδήγησαν να εγκαταλείψει τα αθλητικά του όνειρα και να μετακομίσει στην πόλη Κράμφορς, όπου —σύμφωνα με τις αρχές— ξεκίνησε την πορεία του προς το οργανωμένο έγκλημα.

Η άνοδος του «Greken» και ο πόλεμος των συμμοριών

Ο Τενέζος αναδείχθηκε σε κεντρική φυσιογνωμία του πολέμου των συμμοριών που συγκλονίζει τη Σουηδία. Στο επίκεντρο της αιματηρής αντιπαράθεσης βρίσκεται η σύγκρουσή του με τον Ράου Ματζίντ, γνωστό ως «Κουρδική Αλεπού», αρχηγό της αντίπαλης συμμορίας Foxtrots.

Η μάχη για τον έλεγχο της αγοράς ναρκωτικών στο Sundsvall και στη Στοκχόλμη έχει οδηγήσει σε δεκάδες δολοφονίες, βομβιστικές επιθέσεις και πυροβολισμούς.

Μόνο το 2022, 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλες συγκρούσεις στη Σουηδία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «πρωτοφανή έξαρση βίας» σε μια χώρα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν υπόδειγμα ασφάλειας.

Οι κατηγορίες

Ο Μίκαελ Τενέζος έχει πλούσιο ποινικό μητρώο.

Έχει καταδικαστεί για αδικήματα που αφορούν όπλα και ναρκωτικά, ενώ θεωρείται ύποπτος για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης από τη Βαρκελώνη προς τη Σουηδία την περίοδο 2020–2021.

Σύμφωνα με τις αρχές, οργάνωσε επιχείρηση μεταφοράς ναρκωτικών μέσω Ισπανίας, όμως οι αποστολές εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές των δύο χωρών.

Επιπλέον, η αστυνομία ανακάλυψε 85.000 σουηδικές κορώνες σε μετρητά, κρυμμένες μέσα σε αλεξίσφαιρο γιλέκο, γεγονός που οδήγησε και σε κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έξαρση βίας και οι επιπτώσεις στη Σουηδία

Η διαμάχη μεταξύ των δύο συμμοριών έχει παραλύσει τις αρχές επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής τηλεόρασης SVT, μόνο ένας στους πέντε φόνους που σχετίζονται με συμμορίες καταλήγει σε δίωξη. Οι αρχηγοί των εγκληματικών δικτύων, όπως ο Τενέζος και ο Ματζίντ, βρίσκονται στο εξωτερικό, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες.

Πολλές τοποθεσίες στη Στοκχόλμη φυλάσσονται από την αστυνομία, καθώς έχουν υπάρξει στοχοποιήσεις συγγενών και συνεργατών των δύο ηγετών.

Η κυβέρνηση της Σουηδίας, μπροστά στην έξαρση της βίας, επιστράτευσε ακόμη και τον στρατό για να συνδράμει την αστυνομία σε περιπολίες και έρευνες.

Η σύλληψη στο Μεξικό

Μετά από μήνες ερευνών, οι αρχές εντόπισαν τον Μίκαελ Τενέζο στο Μεξικό, όπου φαίνεται ότι είχε καταφύγει προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Οι σουηδικές και μεξικανικές αρχές συνεργάστηκαν μέσω της Interpol, οδηγώντας τελικά στη σύλληψή του.

Η μεταγωγή του στη Σουηδία αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς θεωρείται κρίσιμος κρίκος για την εξάρθρωση του δικτύου Dalennätverket και την αποκάλυψη των διεθνών διασυνδέσεών του.