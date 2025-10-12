newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 17:56
Μαχαιρώθηκε 22χρονος σε επίθεση από τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
Ποιος είναι ο Έλληνας μαφιόζος Μίκαελ Τενέζος που συνελήφθη στο Μεξικό
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 20:00

Ποιος είναι ο Έλληνας μαφιόζος Μίκαελ Τενέζος που συνελήφθη στο Μεξικό

Η σύλληψη του Μίκαελ Τενέζου στο Μεξικό φέρνει στο φως τη σκοτεινή διαδρομή ενός ανθρώπου που από τα παγοδρόμια της Στοκχόλμης βρέθηκε στην κορυφή της σουηδικής μαφίας

Ο Μίκαελ Μιχάλης Άλστρεμ Τενέζος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Greken» (ο Έλληνας), είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του υποκόσμου της Σουηδίας τα τελευταία χρόνια.

Ο 27χρονος, γεννημένος στις 30 Απριλίου 1998 στη Στοκχόλμη, θεωρείται ο ηγέτης του διαβόητου δικτύου Dalennätverket, το οποίο εμπλέκεται σε βίαιες συγκρούσεις, εκβιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών.

Η σύλληψή του στο Μεξικό έκλεισε έναν κύκλο διεθνών ερευνών που είχε προκαλέσει ανησυχία σε όλη τη Σκανδιναβία.

Από τα παγοδρόμια στον υπόκοσμο

Πριν εξελιχθεί σε αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, ο Μίκαελ Τενέζος ήταν ένας ταλαντούχος παίκτης χόκεϊ επί πάγου.

Οι προπονητές του μιλούσαν για έναν «κορυφαίο παίκτη» με τεχνική και ταχύτητα.

Ωστόσο, η ζωή του πήρε άλλη τροπή στα χρόνια του λυκείου.

Οι κακές σχολικές επιδόσεις και η συναναστροφή με παρέες που εμπλέκονταν σε εγκληματικές ενέργειες τον οδήγησαν να εγκαταλείψει τα αθλητικά του όνειρα και να μετακομίσει στην πόλη Κράμφορς, όπου —σύμφωνα με τις αρχές— ξεκίνησε την πορεία του προς το οργανωμένο έγκλημα.

Η άνοδος του «Greken» και ο πόλεμος των συμμοριών

Ο Τενέζος αναδείχθηκε σε κεντρική φυσιογνωμία του πολέμου των συμμοριών που συγκλονίζει τη Σουηδία. Στο επίκεντρο της αιματηρής αντιπαράθεσης βρίσκεται η σύγκρουσή του με τον Ράου Ματζίντ, γνωστό ως «Κουρδική Αλεπού», αρχηγό της αντίπαλης συμμορίας Foxtrots.

Η μάχη για τον έλεγχο της αγοράς ναρκωτικών στο Sundsvall και στη Στοκχόλμη έχει οδηγήσει σε δεκάδες δολοφονίες, βομβιστικές επιθέσεις και πυροβολισμούς.

Μόνο το 2022, 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλες συγκρούσεις στη Σουηδία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «πρωτοφανή έξαρση βίας» σε μια χώρα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν υπόδειγμα ασφάλειας.

Οι κατηγορίες

Ο Μίκαελ Τενέζος έχει πλούσιο ποινικό μητρώο.

 Έχει καταδικαστεί για αδικήματα που αφορούν όπλα και ναρκωτικά, ενώ θεωρείται ύποπτος για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης από τη Βαρκελώνη προς τη Σουηδία την περίοδο 2020–2021.
Σύμφωνα με τις αρχές, οργάνωσε επιχείρηση μεταφοράς ναρκωτικών μέσω Ισπανίας, όμως οι αποστολές εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές των δύο χωρών.

Επιπλέον, η αστυνομία ανακάλυψε 85.000 σουηδικές κορώνες σε μετρητά, κρυμμένες μέσα σε αλεξίσφαιρο γιλέκο, γεγονός που οδήγησε και σε κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έξαρση βίας και οι επιπτώσεις στη Σουηδία

Η διαμάχη μεταξύ των δύο συμμοριών έχει παραλύσει τις αρχές επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής τηλεόρασης SVT, μόνο ένας στους πέντε φόνους που σχετίζονται με συμμορίες καταλήγει σε δίωξη. Οι αρχηγοί των εγκληματικών δικτύων, όπως ο Τενέζος και ο Ματζίντ, βρίσκονται στο εξωτερικό, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες.

Πολλές τοποθεσίες στη Στοκχόλμη φυλάσσονται από την αστυνομία, καθώς έχουν υπάρξει στοχοποιήσεις συγγενών και συνεργατών των δύο ηγετών.

Η κυβέρνηση της Σουηδίας, μπροστά στην έξαρση της βίας, επιστράτευσε ακόμη και τον στρατό για να συνδράμει την αστυνομία σε περιπολίες και έρευνες.

Η σύλληψη στο Μεξικό

Μετά από μήνες ερευνών, οι αρχές εντόπισαν τον Μίκαελ Τενέζο στο Μεξικό, όπου φαίνεται ότι είχε καταφύγει προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Οι σουηδικές και μεξικανικές αρχές συνεργάστηκαν μέσω της Interpol, οδηγώντας τελικά στη σύλληψή του.

Η μεταγωγή του στη Σουηδία αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς θεωρείται κρίσιμος κρίκος για την εξάρθρωση του δικτύου Dalennätverket και την αποκάλυψη των διεθνών διασυνδέσεών του.

World
Σπάνιες γαίες: Γιατί βρίσκονται στο επίκεντρο των απειλών του Τραμπ κατά της Κίνας

Σπάνιες γαίες: Γιατί βρίσκονται στο επίκεντρο των απειλών του Τραμπ κατά της Κίνας

inWellness
inTown
Ο πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, Ian Watkins, δέχθηκε μαιχαιρίες στον λαιμό, ενώ εξέτιε ποινή για μια σειρά από σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα μικρά παιδιά.

Σύνταξη
Γάζα: Κορυφώνεται η αγωνία για τους ομήρους – «Ανά πάσα στιγμή η απελευθέρωση» λένε οι ΗΠΑ, «ξημερώματα Δευτέρας» απαντά το Ισραήλ
Θρίλερ 12.10.25

Αγωνία για τους ομήρους στη Γάζα: «Ανά πάσα στιγμή η απελευθέρωση» λένε οι ΗΠΑ, «ξημερώματα Δευτέρας» απαντά το Ισραήλ

«Όλοι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας», δηλώνει η ισραηλινή κυβέρνηση – Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μετά την παράδοση των ομήρων

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία
Κόσμος 12.10.25

Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, επισήμανε πως εάν Τόμαχοκ εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές

Σύνταξη
Γάζα: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς – Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους
Αντίστροφη μέτρηση 12.10.25

Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς - Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους

Οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή», λέει ο Βανς - Για πρώτη φορά η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς ομήρους - «Είμαστε έτοιμοι για την υποδοχή τους», δηλώνει ο Νετανιάχου

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ισπανία: Σαρώνει τη Βαλένθια η καταιγίδα Alice – Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα (βίντεο)
Ακυρώσεις πτήσεων 12.10.25

Σαρώνει την Ισπανία η καταιγίδα Alice - Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα (βίντεο)

Διάδρομοι προσγείωσης και τμήματα κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου της Ίμπιζα στην Ισπανία πλημμύρισαν, με τους ταξιδιώτες να προσπαθούν να προστατευθούν από τα νερά που έπεφταν από την οροφή

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»
Αποθεωτική κριτική; 12.10.25

Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»

Απαντώντας σε έναν κριτικό που χαρακτήρισε την ταινία «One Battle After Another» ως «σημαντική», ο Μπρετ Ίστον Έλις απάντησε: «Όχι, δεν είναι. Δεν έχει διαβάσει πραγματικά το κλίμα που επικρατεί».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της
«Εξελίξεις Τώρα» 12.10.25

Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της

Σάρκα και οστά στο «δεν είμαστε όλοι ίδιοι είναι» δίνει η παραίτηση Τσίπρα, για τον πολιτικό επιστήμονα Νίκο Μαραντζίδη. Συγκαταλέγει τον πρώην πρωθυπουργό στους χαρισματικούς ηγέτες που δημιουργούν μεγάλα κινήματα αλλαγής και διαμορφώνουν νέους όρους για το μέλλον, και τονίζει ότι το βιβλίο Τσίπρα θα είναι σταθμός από ιστορικής και πολιτικής πλευράς.

Σύνταξη
Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός 0-10: Ιστορικός πρώτος θρίαμβος στο ποδόσφαιρο γυναικών
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός 0-10: Ιστορικός πρώτος θρίαμβος στο ποδόσφαιρο γυναικών

Στο πρώτο επίσημο ματς στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού οι «ερυθρόλευκες» θριάμβευσαν με το άκρως εντυπωσιακό 10-0 επί του Εθνικού Καλαμάτας.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του Υπ.Α.Αν.
Βίντεο ντοκουμέντο 12.10.25

Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις εικόνες φαίνονται οι δράστες με μαύρα ρούχα να προσεγγίζουν το σημείο και να απομακρύνονται τρέχοντας - Ακολουθούν διαδοχικές εκρήξεις από τα γκαζάκια

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ο Ζιντάν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας»
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Ο Ζιντάν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας»

Στην Εθνική Γαλλίας σκέφτονται ήδη την επόμενη ημέρα, μιας και η αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάν από τον πάγκο των «τρικολορ» μετά το Μουντιάλ 2026 είναι δεδομένη. Στο προσκήνιο ο Ζινεντίν Ζιντάν

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Σκωτία – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Σκωτία – Λευκορωσία

LIVE: Σκωτία – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Ο πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, Ian Watkins, δέχθηκε μαιχαιρίες στον λαιμό, ενώ εξέτιε ποινή για μια σειρά από σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα μικρά παιδιά.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά

«Οι πολίτες δεν θα εμπιστευτούν όσους προσπαθούν να τους πείσουν ότι οι ίδιοι είναι η απάντηση στις ανάγκες τους, ούτε όσους διακατέχονται από τον ναρκισσισμό της απόλυτης αλήθειας», επισημαίνει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)
Μπάσκετ 12.10.25

Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)

Στο ΣΕΦ έφτασε και η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το μπλουζάκι του Ντόρσεϊ να τραβάει τα βλέμματα...

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 12.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Καφές: Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση – Το πικρό παράπονο των καταναλωτών
Ακρίβεια 12.10.25

Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση - Το πικρό παράπονο των καταναλωτών

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, τείνει να γίνει είδος πολυτελείας. Η μεθυστική και βαθιά ευωδιά του σταδιακά αρχίζει να χάνεται καθώς οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά καθιστώντας τον σε υπολογίσιμο έξοδο για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)
Μπάσκετ 12.10.25

Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)

Μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις ακολούθησαν την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

Σύνταξη
Γάζα: Κορυφώνεται η αγωνία για τους ομήρους – «Ανά πάσα στιγμή η απελευθέρωση» λένε οι ΗΠΑ, «ξημερώματα Δευτέρας» απαντά το Ισραήλ
Θρίλερ 12.10.25

Αγωνία για τους ομήρους στη Γάζα: «Ανά πάσα στιγμή η απελευθέρωση» λένε οι ΗΠΑ, «ξημερώματα Δευτέρας» απαντά το Ισραήλ

«Όλοι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας», δηλώνει η ισραηλινή κυβέρνηση – Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μετά την παράδοση των ομήρων

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Εκτός κινδύνου το μωρό που έχασε τις αισθήσεις του από τη χρήση ναρκωτικών που έκανε ο πατέρας του – Τι λέει η μητέρα του
Ελλάδα 12.10.25

Τι λέει η μητέρα του μωρoύ που έχασε τις αισθήσεις του λόγω χρήσης ναρκωτικών από τον πατέρας του

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 9:00, όταν γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία για γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια στο υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αχαρνών.

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
