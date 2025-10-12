Έγινε κι αυτό: Οπαδοί διέκοψαν την κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομο γιατί έπαιξαν ξύλο! (vid)
Οπαδοί ομάδων της Serie C διέκοψαν την κυκλοφορία σε εθνική οδό για να παίξουν ξύλο ανενόχλητοι – Απίστευτο χάος μες στη μέση του δρόμου
Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στην Ιταλία. Οι οπαδοί των ομάδων της Κατάνια και της Καζερτάνα από τη Serie C διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό μεταξύ Σαλέρνο και Ρέτζιο Καλάμπρια… για να παίξουν ξύλο!
Οι χούλιγκαν των δύο συλλόγων ακινητοποίησαν τα οχήματά τους, διέκοψαν την κυκλοφορία και επιδόθηκαν σε άγριες συμπλοκές στη μέση του δρόμου. Άναψαν καπνογόνα… αντάλλαξαν αντικείμενα και η κατάσταση εκτονώθηκε όταν κατέφτασε στο σημείο η αστυνομία.
Δείτε το βίντεο όπου οπαδοί διακόπτουν την κυκλοφορία:
11.10.2025🇮🇹Fight Casertana vs Catania on autostrada at San Mango Piemonte near Salerno, click for more here: https://t.co/S55zfeLFNI
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/dEJS9bCpz3
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 11, 2025
Χαοτική κατάσταση, με εκατοντάδες οδηγούς να ταλαιπωρούνται σε έναν εκ των πιο κεντρικών δρόμων της περιοχής, απλά και μόνο για να κάνουν τα δικά τους μερικοί ανεγκέφαλοι…
