Καμία αλλαγή προπονητή στη Serie A πριν από τη διακοπή του Οκτωβρίου – Πότε είχε συμβεί κάτι ανάλογο;

Η φετινή Serie A καταγράφει ένα εντυπωσιακό στατιστικό για τα Ιταλικά δεδομένα καθώς κανένας προπονητής δεν έχει αποχωρήσει από τη θέση του μέχρι την πρώτη διακοπή της σεζόν για τα παιχνίδια του Οκτωβρίου, που αφορούν τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Στην Ιταλία, όπου η υπομονή για τους τεχνικούς δεν είναι και η μεγαλύτερη, κάτι τέτοιο σπάνια συμβαίνει.

Το τελευταίο παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί την περίοδο 2017-2018, όταν και τότε οι ομάδες κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τις πρώτες αγωνιστικές χωρίς αλλαγές στους πάγκους τους.

Ποιοι είχαν αποχωρήσει από τους πάγκους της Serie Α μετά τη διακοπή το 2017

Ωστόσο, αμέσως μετά την επιστροφή των αγώνων, αρκετοί προπονητές αποχώρησαν, πρώτος ο Ραστέλι από την Κάλιαρι στις 17 Οκτωβρίου, ενώ λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου, ο Μάρκο Μπαρόνι αποχώρησε από την Μπενεβέντο.

Μέχρι το τέλος της σεζόν του 2017 υπήρξαν ακόμα πέντε αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, με τους Γιούριτς (Τζένοα), Ντελνέρι (Ουντινέζε), Μπούκι (Σασουόλο), Μοντέλα (Μίλαν) και Νίκολα (Κροτόνε) να εγκαταλείπουν τις ομάδες τους.