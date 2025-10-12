Οι τάσεις και οι προτιμήσεις των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Η χρεωστική κάρτα αποτελεί την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο πληρωμής στο διαδίκτυο με το 57% των χρηστών να δηλώνουν ότι την αξιοποίησαν στις τελευταίες 28 ημέρες, σύμφωνα με την έρευνα της Nexi eCommerce Report, με το PayPal να ακολουθεί με 49%, το οποίο εξακολουθεί να συγκεντρώνει υψηλή προτίμηση χάρη στην ευκολία και την αίσθηση προστασίας που προσφέρει.

Η αντικαταβολή διατηρεί το μερίδιό της στο 21%, επιβεβαιώνοντας ότι ένα τμήμα των καταναλωτών εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη φυσική παράδοση του προϊόντος πριν την πληρωμή.

Οι πιστωτικές κάρτες εμφανίζονται στο 20%, οι λογαριασμοί Revolut στο 19%, ενώ οι ψηφιακές πλατφόρμες Apple Pay και Google Pay καταγράφουν 17%. Ακολουθούν οι τραπεζικές καταθέσεις με 6%, ενώ 1% των συμμετεχόντων απάντησε δεν ξέρω.

Όταν ζητήθηκε από τους καταναλωτές να δηλώσουν την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ελαφρά: Πρώτο έρχεται το PayPal με 34%, δεύτερη η χρεωστική κάρτα με 25%, και τρίτη η αντικαταβολή με 12%.

Οι λόγοι που επιλέγουν μια συγκεκριμένη μέθοδο

Οι λόγοι πίσω από κάθε επιλογή αποκαλύπτουν ξεκάθαρα το πώς σκέφτεται ο Έλληνας καταναλωτής. Η ασφάλεια είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, με 71% να τη θεωρούν πρωτεύοντα λόγο επιλογής.

Ακολουθούν η ταχύτητα (56%) και η ευκολία (49%), που δείχνουν πόσο καθοριστική έχει γίνει η εμπειρία χρήσης στη διαδικασία αγοράς. Σε χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται η συνήθεια (15%) και η οικονομία (14%), ενώ 10% των χρηστών δηλώνουν ότι επιλέγουν μέθοδο πληρωμής λόγω bonus πόντων ή προγραμμάτων επιβράβευσης.

Μόλις 2% προτιμούν τρόπους που τους επιτρέπουν να πληρώσουν αργότερα ή σε δόσεις, ενώ 1% δηλώνουν άλλο και λιγότερο από 1% δεν ξέρω.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χρεωστικές κάρτες εξακολουθούν να κυριαρχούν λόγω της εξοικείωσης των χρηστών και της εμπιστοσύνης που εμπνέουν. Παράλληλα, η ταχύτητα και η ευκολία ενισχύουν τη θέση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών και υπηρεσιών όπως το PayPal, η Revolut και το Apple/Google Pay. Οι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στις λύσεις που προσφέρουν ασφάλεια δεδομένων και απρόσκοπτες συναλλαγές, καθιστώντας τις επιλογές πληρωμής κρίσιμο κομμάτι της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πηγή: ΟΤ